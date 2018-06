Negatyvas ir mažamečiai socialiniuose tinkluose

Šiais laikais socialiniai tinklai yra labai svarbi žmonių gyvenimo dalis. Su tuo sutinka ir Naglis Bierancas: ,,Viskas tobulėja, manau, kad technologijas reikia priimti’’. Bet nors internetas ir gali būti labai naudingas, jame galima rasti ir daug negatyvo.

Naglis Bierancas – fotografas, šokėjas bei influenceris, labiausiai išgarsėjęs dėl savo Instagram’o stories – pamini, kad internete ne viskas gražu ir linksma. ,,Aš esu linksmas žmogus ir noriu, kad žmonės, kurie mane seka būtų laimingi. Tačiau internetas turi didelį minusą – jis nėra apsaugotas nuo smurto. Man nepatinka matyti, kaip kažkokie šuniukai yra deginami, kas labai dažnai nutinka Facebook’o svetainėje’’.

Dauguma mūsų yra susidūrę su internetiniuose puslapiuose platinamomis ne pačiomis maloniausiomis naujienomis visai to nenorėdami. ,,Žinau, kad aplinkui vyksta ir ne patys gražiausi dalykai, bet aš nenoriu to matyti, nenoriu, kad tai man būtų kišama per prievartą. Dažnai sulaukiu prašymų pasidalinti kokia naujiena apie tai, kaip vienas šuo sudraskė kitą ar panašiai, bet niekada to nedarau’’- komentuoja N. Bierancas.

Dar viena didelė problema yra mažamečių naršymas socialiniuose tinkluose. ,,Faktas, kad yra amžiaus riba, nuo kurios gali dalyvauti socialiniuose tinkluose, bet juose pamatyti galima daug jaunesnių vaikų, kas reiškia, kad užsiregistruodami apie savo amžių jie meluoja’’. Jaunesnio amžiaus vaikai dažnai nemoka atsirinkti informacijos ir internetas jiems gali daryti neigiamą įtaką. ,, Internete noriu išlikti savimi, todėl neišvengiu ir keiksmažodžių. Esu gavęs pastabų, kai man pasakydavo, kad turiu ir jaunesnių sekėjų, todėl turėčiau atsirinkti kaip kalbu. Su tuo nesutinku, nes aš negaliu pasirinkti savo sekėjų. Manau, kad tai vaikų tėvų reikalas ir jie turėtu tuo pasirūpinti’’.

,,Man labai patinka pozityvas, noriu jį skleisti ir gyventi linksmai’’ – sako fotografas.

Socialiniuose tinkluose yra ne tik pozityvumo, bet ir negatyvumo, todėl svarbiausia yra atsirinkti reikiamą informaciją.