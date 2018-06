Naglis Bierancas: Visa tiesa be pagražinimų

Aš esu toks tikras, betrūksta, kad nufotografuočiau savo š*** Sako Naglis Bierancas dar kitaip žinomas iš ‘Instagram’ kaip Naglimantas, turintis 126k sekėjų, ar socialiniai tinklai labai pakeitė jo gyvenimą? Vaikystės dienas praleisdavo kieme, vaikinas pirmą kartą susikūrė ‘facebook paskyrą prieš 13-14 metų būdamas paauglys, o ‘instagram’ paskyrą 2013-2012 metais. Naglimantas norėjo išgarsėti savo darbais kaip fotografas ir šokėjas. Iš pirmo jam nesisekė, nors kurdavo daugybę nuotraukų, jo sekėjų skaičius buvo mažas. Jam visada rūpėjo ir buvo svarbus turinys. Jo tikslas buvo surinkti 100k sekėjų per metus, tačiau jį labai nustebino žaibiškas sekėjų kilimo skaičius. K adangi jis pasiekė savo tikslą per penkis mėnesius- dabartinis jo tikslas yra aplenkti taip pat žinomą socialinių tinklų žvaigždę ‘Karolina Meschino’. Tačiau jo turinys labai pasikeitė. Naglimantas pradėjo kelti daugiau savęs ir labiau įsileido mus į savo privatų gyvenimą. Jis pastebėjo kad žmonėms patiko nesąmones todėl ne tik pradėjo daugiau apie jas filmuoti, bet taip pat jas režisuoti. Dauguma žmonių pradėjo jį atpažinti gatvėse. Iš pirmo kai žmonės paprašydavo jo nusifotografuoti, jam buvo keista, bet patiko. Jisai pridūrė kad daugiau žmonių prie jo prieina mažesniuose miesteliuose. Jo gyvenime dabar yra daug darbo ir nors jam patinka šokti, Naglimantas pridūrė, kad jo šokių aukso amžius jau nubėgo ir kolkas jis šoka savo pramogomis. Fotografija visada liks jo širdyje ir nors daugybę jo sekėjų jam siūlė eiti link ‘Youtube’ platformos jisai pasakė, kad socialiniai tinklai yra te priedas prie jo veiklos. Naglimantas nemano kad gali iš to išgyventi ar pilnai užsidirbti. Jo požiūris į pati pasaulį ne daug pasikeitė užtai santykiai su šeima pagerėjo . Nors prisipažino, kad kažkada buvo savo mamą užblokaves facebook’e, o dabar atblokavo. Tačiau dabar yra padaręs kad mamą nematytų jo „instagram story“, vaikinas sako neturi ką slėpti nuo šeimos tiesiog jisai nenori kad jo mamą žinotų apie jį visiškai viska. Naglimantas stengiasi kuo labiau suktis pozitiviame rate ir nenori blogų dalykų matyti internete, todėl nuo kaikurių informacinių tinklų ir kitų šaltinių laikosi kuo atokiau. Jisai niekada nesidalintų kažkuo liūdnu į savo paskyrą nes supranta kad įkvepia daugybę žmonių. Dėl socialinių tinklų žvaigždė sako, kad nieko neslepia ir rodo pasaulį tokį koks jis yra, jokiu rožių nekloja ir pridūrė labai tikisi, kad nerodo blogo pavyzdžio savo jaunai auditorijai dėl žargonų ir keiksmažodžių.