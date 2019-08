Šviesus interjeras – tikrai ne ligoninės palata

Žurnalo „Statyk“ rubrika „Idėja“ rengiama bendradarbiaujant su projekto interjerasinternetu.lt interjero dizainerėmis Rūta Tutkute-Mikalauskiene ir Simona Kazakauskaite. Šioje rubrikoje specialistės patars, kaip paįvairinti namų interjerą, atnaujinti vieną ar kitą būsto kertelę ir sukurti jaukią aplinką.

Šįkart interjero dizainerės dalijasi mintimis apie tai, kaip sukurti šviesų interjerą.

Galima įvairi stilistika

Šviesiame interjere išryškėja baldai, daiktai, paveikslai. Toks interjeras nebūtinai yra tik modernus, gali būti bet kokios stilistikos – ir klasikinis, ir skandinaviškas, ir sodybos stiliaus ar bet koks kitas. Dažnai sakoma, kad šviesus interjeras primena ligoninės palatą. Tai visiškas mitas. Šviesus interjeras gali būti labai jaukus, minkštas. Tai priklauso nuo daugybės elementų – naudojamų formų, baldų, apšvietimo, parinktų audinių, faktūrų, jų derinių, atspalvių.

Juk balta spalva turi begalę atspalvių, kurie gali būti šilti. Taip pat labai svarbu – malonūs akiai ir liesti paviršiai. Žinoma, galima sukurti ir minimalistinį, šviesų, modernų, „švarų“ interjerą. Jo bruožai – baltos sienos, stiklas, grubesni ar kaip tik – blizgesni paviršiai, o erdvė neapkrauta, joje mintys ir oras gali lengvai sklisti už nieko neužkliūdami.

Apšvietimo reikšmė

Kuriant šviesų interjerą labai svarbus apšvietimas – ir natūralus, ir dirbtinis, juo galima sukurti bet kokią nuotaiką.

Norint turėti jaukų šviesų interjerą geriau rinktis daugiau skirtingų apšvietimo šaltinių ir taip kurti namuose mažas įvairių paskirčių šviesos oazes. Be pagrindinio apšvietimo, skirto apšviesti visai patalpai, galima projektuoti sieninius, pastatomus ant grindų, stalinius šviestuvus. Svarbu šviesos atspalvis – reikėtų vengti baltos šaltos spalvos, o geriau rinktis šiltesnio atspalvio šviesos srautą. Taip pat rinktis šviestuvus su pridengtu šviesos srautu. Pasirinkę atvirą šviesos šaltinį – pliką lemputę be jokio gaubto, gausime priešingą – modernesnį, truputį šaltesnį vaizdą.

Ne mažiau svarbus yra natūralus apšvietimas. Patalpos, kurios gauna saulės spindulių, visada bus jaukesnės, šiltesnės ir šviesesnės, nei tos, kurios skendi prieblandoje. Todėl patalpose, į kurias nepatenka saulė, geriau įrengti miegamąjį ar kitos paskirties kambarį, kuriame mažiau aktuali natūrali šviesa. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad nuo natūralios šviesos srauto priklauso ir spalvos. Kad ir balta – ji bus gerokai šiltesnė, jei patalpa apšviesta saulės. Aišku, reikšmės turi ir langų dydis. Nuo to priklauso, ar namai bus šviesūs, ar ne tokie šviesūs – kuo didesni langai, tuo šviesiau. Jei nėra galimybės įrengti langų, daugiau šviesos į patalpas galima įsileisti per stoglangius ar įvairaus tipo atrijus, kurie, be šviesos, erdvėms suteikia ir išskirtinumo.

Nereikia bijoti tamsių akcentų

Šviesus interjeras nebūtinai turi būti visiškai baltas. Jame, kaip akcentai, gali gyvuoti ir kitos, net labai ryškios ar tamsios spalvos. Kontrastai dažniausiai tik padeda išryškinti patalpos šviesumą. Šviesus interjeras, įnešus šiek tiek tamsesnių elementų, įgauna grafiškumo. Norint sukurti šviesių namų įspūdį, interjero pagrindą (sienas, grindis, lubas, pagrindinius didžiuosius baldus) geriau rinktis neutralų, o norimą nuotaiką suteikti lengvai pakeičiamais akcentais bei aksesuarais. Šviesių sienų fone atsiranda daugiau galimybių žaisti su įvairiomis spalvingomis detalėmis, jas išryškinti. Tinkamai suderinti akcentai padės sukurti gyvą erdvės charakterį.

Reikia akcentuoti, kad balta spalva taip pat turi daug atspalvių – šiltų ir šaltesnių, šviesesnių ir kiek tamsesnių. Šviesiai pilka spalva irgi gali būti traktuojama kaip balta, priklausomai nuo supančios aplinkos. Net ir visiškai balta siena atrodys gyva ir mainys savo atspalvį, kai joje pradės žaisti šešėliai ir aplinkinių daiktų atspindžiai.

Spalvos daro nemažą įtaką mūsų savijautai, todėl svarbu tinkamai jas parinkti. Balta spalva nebūtinai turi būti tik šiltų atspalvių, nes kambario jaukumas priklauso ir nuo kitų interjere esančių elementų bei pasirinktų sprendimų visumos. Tačiau šviesios spalvos apskritai padeda vizualiai padidinti erdvę, teikia švaros, tvarkos įspūdį. Todėl šviesūs interjerai dažnai atrodo ypač estetiški.

Skirtingos medžiagos – skirtinga nuotaika

Kuriant šviesius namus, labai svarbu pasirinktos medžiagos, jos turi nemažą įtaką namų nuotaikai. Pasitelkus įvairias apdailos medžiagas, galima išgauti skirtingus šviesaus interjero stilius – modernų (šaltesnį, sterilesnį) arba skandinavišką (jaukesnį, šiltesnį).

Modernus interjeras dažnai kuriamas naudojant šaltesnes medžiagas. Tokiame interjere šviesių spalvų fone dažnai komponuojami akmens masės plytelių plotai, metalo, betono elementai, stiklas. „Kietesnių“ faktūrų medžiagos kuria „galerinį“ įspūdį, sterilesnį interjero stilių.

Betonas – stilinga medžiaga, jos grožis natūrali spalva ir gyva faktūra. Šviesiame moderniame interjere betoną galima panaudoti labai įvairiai: šviesių sienų fone paliekant atviras esamas konstrukcijas, gaminant įvairius dizaino elementus (stalviršius, vonių, sienų apdailą, laiptus ir net mažus baldus, tokius kaip staliukai).

Metalas, stiklas, betonas yra gana šaltos, modernios medžiagos. Iš jų galima kurti funkcinius akcentinius elementus (rėminės pertvarinės konstrukcijos, veidrodžių rėmai, baldų elementai ir pan.). Stiklą naudojame, kai norime atitverti, bet neapsunkinti erdvės, tačiau jis atlieka ir dekoratyvinę funkciją. Šviesiame interjere galima naudoti tiek šviesiomis spalvomis dažytus metalo elementus (norint sukurti vientisą šviesų namų vaizdą), tiek tamsius ir kontrastingus akcentus (sidabro, aukso, vario, surūdijęs ir net juodas metalas).

Būkite kūrybiški

Skandinaviškas interjeras dažnai pasižymi šviesumu ir „minkštumu“. Jaukaus interjero įspūdį padeda sustiprinti ne tik šviesios spalvos, bet ir pasirinktos apdailos medžiagos, faktūros, ypač tekstilės elementai – kilimai, megzti pledai, natūralūs gobelenai, pagalvėlės. Skirtingų tekstūrų ir paviršių įvairovė kuria įdomesnius ir jaukesnius namus. Natūralios, artimos gamtai apdailos medžiagos teikia šilumos ir komforto jausmą.

Akmuo – prabangi medžiaga, suteikianti elegancijos. Akmeniniai paviršiai gali atrodyti šalti, tačiau, pavyzdžiui, marmuras yra gyva, natūrali medžiaga, jos nepakartojami raštai tarsi meno kūriniai, tik sukurti ne žmogaus, o gamtos. Akmuo – praktiškai amžina medžiaga, todėl atidžiai rinkitės jo spalvą ir raštą. Vis populiarėja akmens naudojimas ne tik grindų, laiptų, židinių ar stalviršių apdailai, bet ir sienų dekorui. Derinyje su šiltomis medžiagomis akmuo teikia interjerui natūralumo, jaukumo įspūdį.

Puiki akmens atsvara yra medis, kuris sušildo interjerą. Medis – populiari priemonė kuriant šviesius, jaukius namus. Dažniausias pasirinkimas – medinės grindys, baldai, tačiau stilingai atrodo ir sienų apdaila iš medžio. Šviesiame interjere galima rinktis balinto medžio paviršius, bet puikiai atrodys ir natūralaus ar net tamsaus atspalvio medžio paviršiai, jei jie bus tinkamai suderinti su likusia šviesia aplinka (šviesios sienos, baldai ir pan.).

Tekstilės faktūros suteiks šviesių namų interjerui jaukumo, gyvumo. Baldams, užuolaidoms, kilimams ir akcentams galima naudoti įvairius megztus, minkštus audinius, natūralias drobes, tekstūrinius gobelenus. Tekstilė šviesiame interjere gali būti neutralių, šviesių spalvų, bet gyvumo namams suteiks (ir tikrai jų nepatamsins) ir tamsesni ar net spalvoti audiniai.

Taigi šviesaus interjero variantų yra labai daug ir galimybės kurti neribotos. Todėl nereiktų savęs įsprausti į susiformavusius mitus.