SINIAT vidinių pertvarų montavimo subtilybės

Gipso kartono pertvaros – vienos populiariausių šiuolaikiniuose pastatuose. Tam, kad būtų užtikrintas konstrukcijų saugumas, būtina rinktis sertifikuotus sprendimus, kuriems taikomi griežti ugnies atsparumo, akustinių verčių, apkrovų reikalavimai. Būtent tokius sprendimus siūlo bendrovė SINIAT, pirmoji Baltijos šalių rinkai pateikusi aukšto lygio sertifikuotų sistemų dokumentaciją (sistemų deklaracijos su CE ženklinimu).

Sistemos NIDA pertvara su dvigubu gipskartonio plokščių (12,5 mm storio) sluoksniu ir viengubu metalo profiliu. Gipskartonio profilių storis ir plati šoninė vertikalių profilių briauna lemia pertvaros stabilumą. Jei naudojami mažesnio storio profiliai, pertvara greičiausiai neatitiks sertifikuotų sisteminių reikalavimų. Visgi tokiu atveju pertvaros stabilumą reiktų kompensuoti montuojant dvigubą gipso kartono sluoksnį iš abiejų pusių ir rinktis kiek didesnio svorio (nuo 8 kg/m2) gipso kartono plokštes.

Patikimiausia rinktis gamintoją, kuris turi daug patirties gamyboje ir siūlo sertifikuotas sistemas – išbandytas ir patvirtintas dokumentais. Būtent tokias aukščiausio patikimumo sertifikuotas gipskartonio sistemas siūlo belgų grupei ETEX priklausanti įmonė SINIAT. Sertifikuotos sistemos užtikrina, kad tinkamai sumontavus pertvaras, jos turės konkrečius techninius parametrus.

Ypač triukšmui, smūgiams ir drėgmei atsparias pertvaras galima išgauti naudojant profilių karkasą SINIAT C75 (75 mm pločio), prie jo iš abiejų pusių montuojant dvigubą sluoksnį 12,5 mm storio plokščių SINIAT NIDA TYLI. Tai didelio tankio (12,8 kg/m2) plokštės.

Metalo profilių karkaso konstrukcija montuojama iš šalto lenkimo cinkuotų metalo profilių NIDA C ir NIDA U, kurių storis – 0,55 arba 0,6 mm (leistinas nuokrypis +/– 0,06 mm). Vertikalių profilių NIDA C išdėstymas – 600/400/300 mm.

Pertvara užpildoma mineraline vata, kurios storis neturėtų būti mažesnis nei 50 mm. Mineralinės vatos duomenys parenkami atsižvelgiant į patalpų pertvarų reikalavimus.

Vertikalūs profiliai NIDA C įmontuojami statmenai į horizontalius profilius NIDA U. Profiliai NIDA C turi būti

10–15 mm trumpesni už profilius U. Profiliai C su profiliais U jokiu būdu negali būti tvirtinami savisriegiais. Kraštiniai profiliai C prie sienos turi būti pritvirtinti tvirtinimo kaiščiais NIDA mažiausiai trijose vietose. Perimetriniai sienos profiliai U yra tvirtinami tvirtinimo kaiščiais NIDA (6 mm skersmens) kas 100 cm.

Tarp pagrindo ir visų perimetrinių metalinių profilių yra dedama 3 mm storio akustinė izoliavimo juosta. Sisteminiai profiliai SINIAT NIDA turi būti įrengiami ant stabilaus ir lygaus pagrindo: profiliai NIDA U lubų ir grindų zonose, o šoniniai profiliai NIDA C – sienų zonose.

NIDA Tinkas tiesiogiai tvirtinamos sistemos apkala su dvigubu gipskartonio plokščių (12,5 mm storio) sluoksniu bei metalo profiliu NIDA CD60 ir UD27. Metalo profilių karkaso konstrukcija montuojama iš šalto lenkimo cinkuotų metalo profilių NIDA CD60 ir NIDA UD27, kurių storis 0,55 arba 0,6 mm (leistinas nuokrypis +/– 0,06 mm). Vertikalūs profiliai CD60 išdėstomi ne didesniu nei 60 cm atstumu vienas nuo kito. Vertikalūs profiliai NIDA CD60 tvirtinami prie sienos (laikančios konstrukcijos) per tvirtinimo elementą NIDA ES. Tvirtinimo elementas NIDA ES tvirtinimo kaiščiais NIDA (6 mm skersmens) tvirtinamas tiesiogiai prie sienos kas 125 cm vertikaliame pjūvyje, o jeigu konstrukcija metalo pagrindo – metaliniais savisriegiais (NIDA 3,5 ir 25 mm). O kai konstrukcija medinė, tvirtinimo elementas prie jos tvirtinamas medsraigčiais. Gipskartonio plokščių vertikalios sandūros turi būti numatytos ant profilių NIDA CD60.

Perimetriniai profiliai NIDA UD27 yra tvirtinami tvirtinimo kaiščiais NIDA (6 mm skersmens) kas 100 cm. Tarp pagrindo ir visų perimetrinių metalinių profilių dedama 3 mm storio ir 27 mm pločio akustinė izoliavimo juosta (juostos plotis parenkamas pagal perimetrinio profilio NIDA UD plotį). Tinkas NIDA tiesiogiai tvirtinamas sistemoje, esant reikalavimams, gali būti naudojama mineralinė vata, atitinkanti ne mažesnius nei konkrečioje sistemoje nurodytus reikalavimus. Tačiau mineralinė vata sistemoje naudojama ne visais atvejais.

Gipskartonio plokščių montavimas. Svarbu užtikrinti, kad statybos metu, naudojant gipskartonio plokštes ir glaistus, patalpose nesikauptų per aukšta drėgmė (daugiausia iki 70 proc.), o patalpos temperatūra būtų ne žemesnė nei 5 °C ir ne aukštesnė nei 30 °C šilumos. Esant per didelei santykinei oro drėgmei, gali būti pažeista gipskartonio sandara.

Svarbu stebėti statybos procesus, kad nebūtų neigiamos įtakos gipskartonio plokščių patvarumui ir jų konstrukcijų kokybei. Liejant betono grindis ar atliekant kitus statybos darbus objekte, ypač svarbu gipskartonio plokštes apsaugoti nuo vandens poveikio, o patalpas dažnai vėdinti.

Gipskartonio plokščių SINIAT NIDA montavimas ant metalo profilių NIDA konstrukcijos. Pirmas sluoksnis tvirtinamas metalo savisriegiais (3,5 ir 25 mm) kas 75 cm. Antras sluoksnis tvirtinamas metalo savisriegiais (3,5 ir 35 mm) kas 25 cm. Savisriegius reikėtų sukti ne arčiau kaip 15 mm nuo pjautos briaunos ir 10 mm nuo gamyklinės briaunos. Tarp montuojamų plokščių ir grindų, o taip pat ir lubų, būtina palikti po 5–10 mm tarpus.

Pertvaros ar apkalos, esančios patalpose, kuriose santykinė oro drėgmė daugiau nei valandą viršys 75 proc., turi būti montuojamos naudojant drėgmei atsparias H2 (NIDA VANDUO) tipo plokštes.

Pjauti gipskartonio plokščių kampai sandūrose prieš pritvirtinant prie profilių yra apdirbami apipjaunant juos pjovimo peiliu maždaug 45–60 laipsnių kampu.

Tarp horizontalių plokščių jungimo vietų (nupjovimų) skirtingų sluoksnių ir šalia esamų (gretutinių) plokščių horizontalių jungimų turi būti ne mažesnis nei 40 cm perstūmimas. Vertikalios siūlės skirtingose sienos pusėse ir skirtinguose gipskartonio sluoksniuose turi būti perstumtos su persidengimu 60 cm arba pagal konstrukcijos (profilių) išdėstymo žingsnį.

Gipskartonio savisriegiai NIDA montuojami taip, kad jų viršutinė (matoma) dalis būtų lygi su gipskartonio (kartono) paviršiumi – savisriegiai neturi būti įsukti per giliai arba įsukti ne iki galo ir išlindę iš gipskartonio plokštės plokštumos.