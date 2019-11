ROCKWOOL atnaujino gaminių asortimentą

„Klaidžiuose pasirinkimo labirintuose svarbu nepasiklysti“ – turbūt daugeliui girdėtas posakis apie statybinių medžiagų pasirinkimą esant didžiuliam asortimentui.

Skiriasi pakuotės spalva

Akmens vatos gamintoja ROCKWOOL nusprendė palengvinti pasirinkimo galimybes ir pristatė naują fasadinių gaminių asortimentą. Dabar gaminiai, skirti tinkuojamųjų ir ventiliuojamųjų fasadų sistemoms, siūlomi naujais pavadinimais ir pasikeitusiose pakuotėse. Gamintojai įsitikinę, kad toks sprendimas padės statybininkams ir vartotojams kur kas greičiau išsirinkti tuos gaminius, kurie jiems reikalingi.

ROCKWOOL akmens vatos gaminiai suskirstyti į 3 kategorijas pagal įvairius techninius parametrus, jie pateikiami skirtingais pavadinimais ir skirtingų spalvų pakuotėse.

Raudonos spalvos pakuotėje su užrašu SUPER esantys gaminiai pasižymi geriausiomis savybėmis. Akmens vata baltos spalvos pakuotėse su užrašu PLUS turi papildomų privalumų, o skaidrioje pakuotėje be skiriamojo užrašo – optimalūs kokybės ir kainos požiūriu bei specialios paskirties produktai.

Dėl suvienodintų ROCKWOOL gaminių pavadinimų ir pakuočių tapo lengviau atskirti skirtingos kategorijos gaminius fasadams šiltinti ir lengviau juos pasirinkti pagal individualius poreikius.

Naujos ROCKWOOL gaminių pakuotės patogesnės ne tik dėl reikiamo produkto pasirinkimo. Jos yra daug atsparesnės, nes pagamintos iš sustiprintos plėvelės.

Dar viena gera žinia vartotojams – atsižvelgus į jų pageidavimus ir poreikius, pasiūlytas didesnis skirtingo storio gaminių pasirinkimas.

Tinkuojamam fasadui – pagerintų savybių gaminiai

Tinkuojamiesiems fasadams šiltinti naudojami gaminiai, priskirti FRONTROCK grupei. Šią grupę sudaro keturi produktai: FRONTROCK SUPER, FRONTROCK PLUS, FRONTROCK L ir FRONTROCK S. Dėl unikalių akmens vatos savybių naujieji gaminiai ne tik visiškai atitinka statybos produktams keliamus reikalavimus, bet net juos viršija užtikrindami papildomus privalumus užsakovams, vystytojams, rangovams ir namų savininkams.

FRONTROCK SUPER – tobulas produktas sienoms šiltinti, kai svarbiausia kokybė ir atsparumas mechaniniams pažeidimams. Dėl unikalios sluoksniuotos struktūros dviejų tankių gaminyje viršutinė didesnio tankio plokštės dalis apsaugo fasado paviršių nuo mechaninių pažeidimų jį įrengiant ir eksploatuojant, o minkštesnė apatinė plokštės dalis lengvai prisitaiko prie sienų paviršiaus nelygumų.

FRONTROCK PLUS plokštėms būdingos geriausios termoizoliacinės savybės, o dėl didelio standartinių storių pasirinkimo gaminys tenkina bet kokius poreikius ir tinka įvairiems sprendimams. Jam būdinga gausybė kitų (PLUS) papildomų privalumų, dėl kurių jį verta rinktis. Šis pasirinkimas – tai suderintos optimalios techninės savybės, kokybė ir kaina.

FRONTROCK L – vertikaliai orientuoto plaušo akmens vatos gaminys sudėtingos formos ar kreivalinijiniams fasadams šiltinti. Gaminys pasižymi dideliu atsparumu atplėšimui ir tempimui. Papildoma nauda montavimo metu – tvirtinant prie naujos statybos ir tvirtų pagrindų nereikalingos smeigės.

FRONTROCK S – nedidelio storio plokštės, skirtos patikimai angokraščių apie langus ar duris izoliacijai įrengiant išorines sienų tinkuojamas sistemas. Geros plokščių garso ir šilumos izoliacijos savybės užtikrina reikalavimų atitikimą.

Gausi ventiliuojamųjų fasadų gaminių grupė

Ventiliuojamiesiems fasadams šiltinti naudojami gaminiai priskirti VENTIROCK grupei. Ši gaminių grupė gausesnė nei tinkuojamųjų fasadų, ją sudaro šeši produktai: VENTIROCK SUPER, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK, VENTIROCK F SUPER, VENTIROCK F PLUS, ir VENTIROCK F. Šie gaminiai pasižymi labai gerais šilumos (0,033–0,035 W/mK) ir garso (izoliacijos klasė A) izoliavimo parametrais, nedegūs (degumo klasė A1), turi didelį matmenų stabilumą keičiantis temperatūrai ir drėgmei bei aukštą storio nuokrypio klasę, taip pat unikalią dvitankę plokštės struktūrą. Plokštės gaminamos dviejų tipų – su stiklo pluošto danga (produktai žymimi raide F) ir be dangos.

VENTIROCK (F) SUPER plokštės gaminamos naudojant unikalią sluoksniuotos struktūros dviejų tankių gamybos technologiją. Dėl jos montuojant minkštesnė apatinė akmens vatos plokštės dalis prisitaiko prie galimų pastato sienų nelygumų, o didesnio tankio viršutinė plokštės dalis montavimo metu sumažina mechaninių pažeidimų riziką ir užtikrina nepralaidumą vėjui. Šioms plokštėms būdingi geriausi termoizoliaciniai parametrai – šilumos laidumo koeficientas 0,033 W/mK.

Aukšta gaminio storio nuokrypio klasė (T5) ir didelis matmenų stabilumas kintant temperatūrai bei drėgmei sumažina šilumos tiltelius, jei šiltinama vienu sluoksniu. Aukščiausia degumo klasifikacija – klasė A1 – užtikrina pasyviąją gaisrinę apsaugą viso pastato naudojimo laikotarpiu, o deklaruoti trumpalaikio (WS) ir ilgalaikio (WL(P)) vandens įmirkio bandymai įrodo, kad sumažinamos problemos dėl galimo vatos sušlapimo, o tai leidžia darbus vykdyti praktiškai ištisus metus. Deklaruojama aukščiausia garso sugerties klasė (A) patvirtina puikias akustines ir garso izoliacines savybes.

Šios plokštės itin tinka vėdinamoms sienoms šiltinti, kurioms keliami aukščiausi šiluminiai, priešgaisriniai ir akustiniai reikalavimai. Visi sprendimai panaudojant šį termoizoliacinį gaminį – efektyvūs, ilgaamžiai ir saugūs.

VENTIROCK (F) PLUS, kaip ir plokštė SUPER, gaminama taikant unikalią dvigubo tankio technologiją, ji turi identišką degumo klasę ir vandens įmirkio bei garso sugerties savybes, o jos šilumos laidumo koeficientas 0,034 W/mK. Šiose plokštėse suderintos optimalios techninės savybės ir prieinama kaina. Aukšta storio tolerancijos klasė T4 ir didelis matmenų stabilumas kintant temperatūrai ir drėgmei užtikrina termoizoliacijos sandarumą taikant vienasluoksnį sprendimą.

Šios plokštės naudojamos vienasluoksniam ar daugiasluoksniam šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose. Dėl optimalaus techninių parametrų ir kainos santykio plokštės plačiai naudojamos renovuojant daugiabučius pastatus, kai norima pasiekti aukštus energinio efektyvumo rodiklius ir atnaujinti pastatą įrengiant mažai eksploatacinių išlaidų reikalaujantį bei ilgaamžį vėdinamą fasadą.

VENTIROCK (F) – efektyvi, standartinė akmens vatos plokštė, kurios šilumos laidumo koeficientas 0,035 W/mK. Gaminys priskiriamas aukščiausiai degumo klasifikacijai A1. Šios plokštės skirtos sienų šilumos izoliacijos sluoksniui vėdinamose konstrukcijose mažaaukščiuose pastatuose, kur svarbi ne tik kaina, bet ir fasado saugumas bei ilgaamžiškumas.

„Išskirtinių savybių dvitankės struktūros ROCKWOOL akmens vatos plokštės pasižymi geresnėmis stipruminėmis savybėmis dėl ypač tvirto išorinio paviršiaus. Su jomis lengva dirbti ir sparčiai įrengti šiltinimo sluoksnį, nes nereikalingi papildomi sluoksniai, o ir tvirtinimo elementų joms reikia mažiau“, – sakė bendrovės „Rockwool“ techninis vadovas Andrius Buska.

7 priežastys pasirinkti akmens vatą

Akmens vata yra naudojama daugelyje šiuolaikinės pramonės šakų. Išskirtinės savybės suteikia galimybių akmens vatą panaudoti tokiose srityse, kur reikalingas didelis patvarumas, apsauga nuo gaisro, akustinio komforto reikalavimai.

ROCKWOOL pavyko natūralias akmens galias suklasifikuoti į 7 vertingas savybes, būdingas universaliai akmens vatai. Tai septynios priežastys, leidžiančios gamintojams manyti, kad gausiausią pasaulio išteklių galima panaudoti siekiant sukurti unikaliai naudingus ir džiuginančius sprendimus, galima padėti spręsti kai kuriuos didžiausius mūsų pasaulio iššūkius. Tad kokios tai savybės?

Saugumas. Akmens vata yra nedegi ir atspari aukštai temperatūrai. Jos naudojimas padidina pasyvią pastato apsaugą nuo gaisro. Akmens vata atlaiko iki 1000 °C temperatūrą. Didžiąją dalį savo gyvenimo mes praleidžiame pastatuose. Mes juose dirbame, pramogaujame, leidžiame laisvą laiką. Tačiau nedaugelis iš mūsų žino, ar pastatai turi tinkamą apsaugą nuo gaisro. Nedaug žmonių galvoja apie riziką, kylančią dėl šios srities trūkumų.

Klimatas. Vasarą mėgaukitės malonia vėsa, žiemą – išlaikoma šiluma ir mažomis šildymo išlaidomis. Garantuojamas ne tik puikus mikroklimatas pastato viduje, bet ir mažos šildymo ir energijos sąskaitos. Siekiant išspręsti vienus pagrindinių globalių, žemės planetos uždavinių, tokių kaip CO2 išmetimas, energijos vartojimo mažinimas, potvynių sutramdymas ir kt., verta pasitelkti į pagalbą akmens vatą.

Ramybė. Akmens vata taip pat yra puiki garso izoliacija ir slopina triukšmą. Į patalpų vidų patenkantis tiek smūginis, tiek orinis garsas yra efektyviai slopinamas. Per daugelį metų ROCKWOOL įrodė, kad kompanijos izoliacinės medžiagos idealiai tinka visur, kur reikalingas triukšmo slopinimas ar garso bangų sugėrimas: gyvenamuosiuose namuose, komercinėje, pramoninėje ar gamtinėje aplinkoje. Be gerų akustinių savybių, ROCKWOOL izoliacinėms medžiagoms būdinga puiki šilumos izoliacija, jos atlieka ir priešgaisrinės saugos funkcijas.

Tvirtybė. Akmens vata, pagaminta iš natūralaus akmens, itin gerai išlaiko savo parametrus ir privalumus visą eksploatavimo laikotarpį. Dėl savo netvarkingos struktūros ROCKWOOL akmens vata pasižymi stabilia forma ir elastingumu. Dėl šių savybių montavimo metu ją galima įsprausti tarp įrengtų konstrukcijų. ROCKWOOL akmens vata, įrengiant pagal gamintojo rekomendacijas, nesudaro šalčio tiltelių, per visą savo tarnavimo laikotarpį išlaiko savo fizikinius ir mechaninius parametrus.

Ekologija. Akmens vata naudojama daugiau kaip 80 metų. Ji įrodė esanti populiari ir saugi izoliacinė medžiaga ir, ko gero, viena išsamiausiai dokumentais pagrįstų ir geriausiai išbandytų statybinių medžiagų. Naudoti ROCKWOOL akmens vatą yra saugus būdas taupyti energiją ir šildymo bei vėsinimo išlaidas. Šilta ir sausa gyvenamoji erdvė labai svarbi mūsų sveikatai. Tūkstančius metų šalti ir drėgni pastatai kėlė pavojų mūsų protėvių sveikatai ir gyvybei. Ir tebekelia daugybei šių laikų gyventojų. Geresnė izoliacija pagerino gyvenimo kokybę milijonams žmonių. Šiandien šiltas ir sausas būstas daugeliui yra savaime suprantamas dalykas.

Laidumas. Apsaugo pastatą nuo drėgmės kaupimosi, pelėsių ir grybelio atsiradimo. ROCKWOOL akmens vatos pluošto struktūra lemia laisvą vandens garų laidumą. Tad naudodami ją išorinėse konstrukcijose išvengsite drėgmės kaupimosi namuose, sumažinsite pelėsių ir (arba) grybelių augimo riziką bei sukursite sveiką, malonų patalpų mikroklimatą.

Išvaizda. Puikiai dera net su šiuolaikiškiausio pastato eksterjeru. ROCKWOOL gaminiai yra puikiai pritaikomi net ir prie šiuolaikiškiausio eksterjero. Norint suteikti galimybę architektams įgyvendinti savo vizijas, išlaikant maksimalų pastato funkcionalumą, verta naudoti ROCKWOOL akmens vatą.

Išsamiau su ROCKWOOL akmens vatos gaminiais galima susipažinti tinklalapyje http://www.rockwool.lt