Mediniai paviršiai gražūs, bet juos reikia gerai prižiūrėti

Nėra grindų dangos, kuri laikui bėgant nesusidėvėtų, kurios nereikėtų atnaujinti. Medinis parketas ar medžio masyvo lentos labiausiai vertinamos dėl natūralumo, ekologiškumo bei jaukumo, tačiau natūralaus medžio grindys, kaip ir mediniai laiptai, gana sparčiai susidėvi ir jau po metų ar dvejų jas reikia atnaujinti.

Uosis gali paraudonuoti

Mūsų analizuojamo namo vienuose kambariuose paklotas uosio parketas, kituose – spygliuočių masyvo lentos. Vidaus laiptai – uosiniai.

Renkant laką tiek grindims, tiek ir laiptams specialistai patarė išsiaiškinti medienos kilmę, ypač dėl uosio parketo ir laiptų. Iš pradžių klausimas pasirodė keistas, tačiau vėliau paaiškėjo, kodėl jis buvo pateiktas. Mat drėgnesnėse vietovėse augantis uosis prisigeria tam tikrų medžiagų, kurios gali reaguoti su vandens pagrindo laku. Dėl to uosio parketas paraudonuoja.

Kartais, priklausomai nuo technologijos, džiovinimo metu iš uosio medienos išgarinamos medžiagos, nuo kurių parketas gali paraudonuoti, o kartais jos pasilieka medienoje. Jei baltas uosis gaus drėgmės ir paraus, jokios priemonės to nepanaikins.

Šios problemos pavyko išvengti, tačiau natūralaus dėvėjimosi – ne. Labiau kenčia ne kambariuose paklotas parketas, bet mediniai laiptai, ypač pirmosios jų pakopos.

Namo šeimininkai svarstė, ar laiptus bei parketą lakuoti, ar padengti alyva, kuri atrodė natūralesnė. Tačiau gavo patarimą rinktis laką, ypač laiptams. Keli lako sluoksniai sudaro plėvelę ir labiau saugo medieną nuo trinties. Alyvuotą paviršių galbūt paprasčiau atnaujinti, tačiau medinis paviršius labiau susidėvi.

Šlifavimą geriau patikėti specialistams

Nereikėjo laukti dešimt metų, kad pasimatytų pakitusi medinių laiptų estetika. Dar po metų ar kitų atnaujinti norėjosi ir medžio parketą. Taigi, kaip ryžtis šiems darbams ir kas turi būti padaryta?

Grindų atnaujinimo darbus galima suskirstyti į kelis etapus. Pirmiausia nuimamas seno lako ar dažų sluoksnis, šlifuojami nelygumai, užtaisomi plyšiai, paskutinis sluoksnis padengiamas laku, alyva arba dažais.

Įrankių nuomos centruose be didesnių keblumų galima išsinuomoti grindų šlifavimo įrangą. Jeigu suabejojote, ar iš tiesų pats galėsite atlikti šį darbą, pasilikite prie nuostatos, kad negalėsite. Tolygiai nušlifuoti reikalinga patirtis, todėl šį darbą geriau patikėti specialistui.

Net ir nusprendus, kad grindų šlifavimas nėra sudėtingas darbas, būtų pravartu gauti patarimų, kaip sureguliuoti įrangą ir tinkamai nušlifuoti paviršių.

Pirmiausia galima šlifuoti juostiniu šlifuokliu. Prieš šlifuojant grindis reikia įsitikinti, ar švitrinis popierius gerai prisiglaudęs prie būgno, jis neturi būti per laisvas. Būgną reikia nuleisti važiuojant, būtina nuolat judėti, kad neišsišlifuotų duobės.

Šlifuoti reikia 20–45 laipsnių kampu, palei medžio plaušo kryptį. Jei tarp lentų yra paaukštėjimų, iš pradžių juos šlifuokite statmenai lentoms. Jei naudosite 16 numerio švitrinį popierių, jis puikiai nuims net ir storiausią dažų sluoksnį. Šlifavimo mašinos maišas turi būti keičiamas prisipildžius maždaug trečdaliui jo tūrio.

Baigiamąjį grindų šlifavimą reikėtų atlikti diskine grindų šlifavimo mašina, kadangi taip išvengsite įbrėžimų, paliktų nuo juostinės mašinos. Diskinės grindų šlifavimo mašinos yra vieno disko ir trijų. Naudodami vieno disko mašiną, galite netyčia ant grindų pripiešti „saulučių“. Todėl geriau rinktis trijų diskų šlifavimo mašiną.

Plyšiams užglaistyti – įvairios priemonės

Nušlifavus grindis, būtina užglaistyti atsiradusius plyšius bei nelygumus. Glaistą rinkitės atsižvelgdami į medienos atspalvį. Jis paslėps visus nelygumus, įbrėžimus ir didesnius tarpus tarp lentų. Glaistą reikia kuo giliau įspausti, o kai jis išdžiūsta, nušveisti šlifavimo audiniu. Didesnius nei 3 milimetrų tarpus reikėtų glaistyti medžio dulkėmis. Pasitaiko, kad nušlifavus nuo medžio lentų sluoksnį atsiveria kirvarpų išgraužos. Tokias vietas geriausia užtaisyti storu sluoksniu bespalvės epoksidinės dervos.

Didesnius tarpus tarp lentų ar įtrūkimus galima užtaisyti ir specialiais klijais. Jais tereikia padengti plyšius, palaukti, kol klijai sutvirtės ir šiek tiek išsiplės, o tik tada nušlifuoti pagal visų grindų lygį.

Lakuoti ar alyvuoti?

Natūralumas ar geresnė apsauga – į šį klausimą pirmiausia reikėtų atsakyti svarstant, kokią grindų ar medinių laiptų paviršiaus padengimo priemonę pasirinkti. Mat alyva padengtos grindys yra mažiau apsaugotos nuo subraižymo, įspaudų. O taip pat ir drėgmės, nors teigiama, jog alyva „atstumia“ vandenį, ilgiau pabuvęs ant paviršiaus, jis įsigeria į medieną. Taip pat reikės susitaikyti, kad alyvuotas grindis ar laiptus teks kruopščiau prižiūrėti, dažniau atnaujinti.

Tačiau pranašumas tas, kad galima atnaujinti ir nedidelį plotą alyvuotų grindų. Tai padarius su laku, atnaujinta vieta tikrai išsiskirs bendrame kontekste. Kitas pranašumas – bespalvė alyva itin gerai išryškina medžio tekstūrą.

Taip pat alyva labiau vertinama dėl ekologiškumo, nes jos sudėtyje daugiau natūralių medžiagų ir mažiau cheminių priemaišų, negu jų turi lakas. Alyva įsigeria į grindis, nepalikdama blizgios plėvelės, o alyvuojant nesusidaro pūslelės, oro burbuliukai – dėl to darbas vyksta sparčiau.

Jei grindys ar mediniai laiptai lakuojami, padengus juos pirmuoju sluoksniu paviršių reikia pašlifuoti su 120 numerio švitriniu popieriumi. Taip nusiims lako sukelti medžio plaukeliai, grindys taps lygesnės, patvaresnės, atsparios įvairiems pažeidimams, o lakas – tvirtesnis.

Šiuo metu vidaus darbams skirti lakai būna pagaminti vandens pagrindu. Jie puikiai padengia grindis ir pasižymi ilgaamžiškumu. Toks lakas pakankamai greitai džiūsta, tam užtenka 2–3 valandų. Vienu litro vandens pagrindu pagaminto lako užtenka nulakuoti 15–20 kv. metrų grindų.

Būtina laikytis gamintojų rekomendacijų

Tiek alyva, tiek ir laku paviršius reikia dengti ne mažiau kaip dviem sluoksniais, geriausia – trimis. Tepti priemones reikia tolygiai, šviesos sklidimo kryptimi.

Nerekomenduojama iš karto po išdžiūvimo ant perlakuotų grindų statyti sunkių daiktų, reikėtų palaukti apie savaitę.

Lako atsparumą nusidėvėjimui daugiausia lemia jo kietosioms dalelėms naudojama medžiaga. Atspariausi yra poliuretaniniai lakai, mažiau atsparūs – poliuretano-akrilo lakai, dar mažiau – akrilo lakai.

Lako ilgaamžiškumą lemia ir tai, kokio storio yra jo plėvelė. Jeigu bus padengiama per mažai sluoksnių, arba kiekvienam sluoksniui bus sunaudojamas per mažas lako kiekis, lako plėvelė bus per plona ir jis nusidėvės žymiai greičiau. Tad būtina laikytis gamintojo rekomendacijų.

Taip pat nereikia pamiršti, kad ilgiausiai nesusidėvi tinkamai prižiūrimos lakuotos grindys: medinėms grindims valyti reikėtų naudoti tik specialiai tam skirtas valymo priemones. Universalių valymo priemonių naudojimas gali būti viena iš priežasčių, kodėl lakas nusidėvi greitai.

O jeigu grindys prižiūrimos tinkamai, bet lakas vis tiek nusitrina per trumpą laiką, tam gali būti dvi priežastys: arba per plonai padengtas sluoksnis, arba lakas yra prastos kokybės.

Vaškavimas – nesudėtingas procesas

Kai kam terminas „vaškavimas“ gali asocijuotis su pernelyg sudėtingu procesu. Ypač jei kalbama apie medinių paviršių atnaujinimą. Tačiau iš tiesų taip nėra. Nulakuotus ar alyvuotus paviršius daug kas pageidauja ir vaškuoti, nes grindis bei medinius laiptus nori visada matyti lyg naujai įrengtus.

Pats vaškavimo procesas nėra sudėtingas ir labiau primena dažymą. Skystos masės pavidalo vaškas voleliu paprasčiausiai dengiamas ant medinio paviršiaus. Šiam darbui nereikalinga jokia speciali ir brangi technika, o pats darbas tikrai nėra sunkus. Vaškuojant medinius paviršius svarbiausia yra tolygiai paskirstyti priemonę. Anksčiau buvo įprasta, jog vaškuoti paviršiai tampa blizgūs. Dabar gi galima sukurti ir matinius ar pusiau matinius paviršius.