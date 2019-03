Kai reikia praktiškumo, saugumo ir patikimumo

Įėjimo durys yra viena iš sudedamųjų namo dalių, kuriai reikalingos ypatingos savybės: estetikos, energinio naudingumo, atsparumo atmosferos poveikiui, tvirtumo, saugumo. Išties nemaži reikalavimai. Akivaizdu, kad ne visos sistemos gali atitikti tokius kriterijus. Tačiau aliuminio sistemos juos visiškai tenkina.

Neleidžia prarasti sandarumo

„Kiekviena medžiaga pagal fizikos dėsnius šildoma plečiasi, o šaldoma traukiasi. Tad galima tik įsivaizduoti poveikį durų rėmams, kuriuos iš vienos pusės veikia dešimties laipsnių šaltis, o iš kitos – dvidešimties laipsnių šiluma. Panašiai gali būti ir su spalvotais rėmais, kuriuos saulė veikia intensyviau nei baltos spalvos paviršių“, – pasakojo bendrovės „Raynaers Vilnius“ vadovas Linas Kėvelaitis.

Anot jo, lauko durys – labiausiai eksploatuojama vieta pastate. Jos dažnai varstomos, stipriai veikiamos agresyvios aplinkos – drėgmės, purvo, druskos. Būna, kad durys stipriau trankomos, ant rankenų kabinami drabužiai ir šiaip joms tenka pačios didžiausios eksploatacinės apkrovos. Jeigu durys nebus patvarios, stabilios ir tvirtos, jas paprasčiausiai reikės greitai keisti.

Aliuminio konstrukcijų laukujės durys – vienas patikimiausių sprendimų. Negalima sakyti, kad aliuminio sistemos nepatiria atmosferos poveikio, jų neveikia temperatūros svyravimas.

„Žinoma, kad veikia. Tačiau aliuminio sistemose viskas apgalvota taip, kad poveikis būtų kuo minimalesnis. Aliuminio sistemas dažniausiai sudaro vidinė kamera, izoliatorius ir išorinė kamera. Mūsų sistemose izoliatoriai yra paslankūs ir tai leidžia sumažinti varčios išlinkimus apie 50 proc., net esant dideliam temperatūrų svyravimui. Taip garantuojamas durų sandarumas. Daugelis kitų rinkoje esančių analogiškų durų net neturi tokios funkcijos. Dažnai užsakovai nežino šių veiksnių ir dėl tikrai nežymaus kainų skirtumo pasirenka nesandarius gaminius“, – paaiškino L. Kėvelaitis.

Veikiamos didelio temperatūros svyravimo mažiau stabilios sistemos išsikreipia. Tai neįvyksta per keletą dienų, tačiau per šį procesą atsiranda mikroplyšiai. Į juos patenka drėgmės, kasdien jos daugėja, tad po savaitės durys jau gali būti nesandarios.

„Dėl to ir būtina pasirinkti tinkamą lauko durų sistemą“, – pabrėžė „Reynaers Vilnius“ vadovas.

Sutaupo šimtą, praranda tūkstantį

„Reynaers“ durų sistemos gaminamos iš ekstrūduoto aliuminio lydinio, kuris leidžia užtikrinti stabilumą. Palyginti su kitomis sistemomis – plastiko ar medžio – aliuminio durys yra brangesnės. Tačiau sumokėjus brangiau galima išvengti begalės problemų dėl nesandarumo, šalčio skverbimosi į vidų, išsikraipiusių ar blogai užsidarančių durų.

„Reynaers“ vienintelis Lietuvoje savo sistemoms suteikia 10 metų garantiją su draudimu. Profilių sistemoms gaminti naudojama žaliava nėra įprastas statybinis aliuminis, kuris gali oksiduotis. Naudojamas specialus lydinys, skirtas būtent langų sistemoms, atsparus atmosferos poveikiui. Jeigu statomas objektas, kurį veiks grėsminga aplinka, pavyzdžiui, baseinas, jam rekomenduotina naudoti tik aliuminio langų ar fasadų sistemų konstrukcijas, kurios prieš dažymą padengiamos specialia danga, t. y. profiliai specifiniu būdu anoduojami ir paruošiami naudoti agresyvioje aplinkoje.

Kartais baiminamasi, kad aliuminio paviršius greitai susibraižys. Norint gauti itin atsparų braižymui paviršių, naudojama COATEX danga. Ji atspari braižymui, turi antistatinių savybių, todėl ant paviršiaus mažiau kaupiasi dulkės, lyjant vanduo nubėga, džiūstant nelieka stambių lašų ir nesikaupia nešvarumai.

„Pirkdami laukujes duris, tikrai negalvojame, kad po metų ar dvejų jas keisime. Toks gaminys perkamas tikintis, kad bus ilgai naudojamas. Tačiau žmonės kartais naiviai tikisi ilgaamžiškumo iš pigaus gaminio. Sutaupytas šimtas eurų gali atnešti tūkstančio eurų nuostolį“, – kalbėjo L. Kėvelaitis.

Saugumui – specialios sistemos

Vienas iš mitų – aliuminis yra minkštas ir gali būti neatsparus mechaniniam dėvėjimuisi, trinčiai. L. Kėvelaitis paaiškino, kad langų ir durų sistemoms naudojamas ne įprastas aliuminis, bet jo lydiniai, pasižymintys atsparumu, mechaniniu tvirtumu.

„Ne tik pačioms sistemoms suteikiama garantija, bet ir vyriams, kitoms detalėms. Esame tikri, kad mūsų siūlomas produktas yra kokybiškas, o savo tikėjimą patvirtiname garantijomis. Sistemos yra išbandytos, atliktas ne vienas bandymas, tiriant jų savybes“, – sakė „Reynaers Vilnius“ vadovas.

Individualiuose namuose įprasta matyti plienines, kitaip vadinamas šarvo, įėjimo duris. Žmonėms atrodo, kad tai – patikimesnė apsauga nuo įsilaužimo. Tačiau statistika rodo, kad dažniau įsilaužiama per langus. Antra vertus, aliuminio durys yra pakankamai tvirtos, o jeigu norima tokių, kurios prilygtų vadinamosioms šarvo durims, „Reynaers“ gali pasiūlyti sustiprintas sistemas, saugančias nuo įsilaužimo.

Aliuminio sistemų įėjimo durys nebūtinai stiklinės. Galimi įvairūs užpildai, įvairios formos. Anot L. Kėvelaičio, į aliuminio rėmą galima įmontuoti įvairius užpildus. Vienas aliuminio sistemų išskirtinumų – vadinamosios panelinė durys. Jos nuo įprastų durų skiriasi tuo, kad nematyti nei staktos, nei varčios, tik lygus paviršius. Be abejo – panelinėse duryse gali būti stiklo intarpai, gali būti išraižyti tam tikri fragmentai (žr. paveikslėlį).

Galerija

O užsakovams, pageidaujantiems išskirtinumo ir prabangos, kuri prasideda ties paradinėmis durimis, siūlytume atkreipti dėmesį į „Masterline 8 Panel-Pivot doors“. Tai panelinės durys, kurios sukiojasi apie savo ašį. Ašies vieta gali būti kintama, o vienvėrių durų matmenys – 1700 ir 3000 mm. Tokių galimybių nei PVC, nei medžio sistemų gamintojai nesiūlo.

Dar vienas stereotipas – aliuminio sistemos šaltos, tad vargu ar tiks laukujėms durims. Visgi šis įsivaizdavimas jau pasenęs. Aliuminio profilių sistemų gamintojas „Reynaers“ jau prieš kelerius metus gavo pasyvaus namo sertifikatus už pažangias, aukštu energiniu efektyvumu pasižyminčias aliuminio sistemas, iš kurių galima gaminti langus bei duris pasyviems namams.

Viena tokių sistemų – „Reynaers MasterLine 8“, gaminama iš itin kokybiškų, naujoviškų medžiagų. Dauguma naudojamų sprendimų tenkina ar net pralenkia A+ langų standarto reikalavimus. Sistemos gali būti naudojamos ir pasyviuose namuose, nes jų termoizoliacinės ypatybės geresnės nei kitų panašių sistemų. Todėl ši sistema leidžia sutaupyti nemažai šildymo išlaidų.

„Reynaers“ slankiosios sistemos

Individualiuose namuose be įėjimo durų ne mažiau naudojamos būna ir išėjimo į terasas durys. Per jas dažniausiai patenkama į kiemą, tad šioms durims keliami ne mažesni atsparumo ir tvirtumo reikalavimai. Be to, norima, kad pro jas atsivertų vaizdas į kiemą.

„Turime ne vieną sistemą ir esame pasiruošę patenkinti įvairius poreikius. Namų šeimininkai pageidauja nustumiamų, susilankstančių durų, durų be rėmo, ypač didelių matmenų – galime pateikti visus šiuos sprendimus“, – teigė L. Kėvelaitis.

Jis akcentavo, kad kai kuriais atvejais dėl svorio, didelių matmenų ar galimos vėjo apkrovos tiesiog negalima naudoti kitų sistemų, tik aliuminio. Nepaisant to, kad durys bus didelių matmenų ir sunkios, aliuminio sistemos atrodys dailiai, rėmai bus siauri ir suteiks lengvumo pojūtį. Stumdomų durų karalienė – „HiFinity“ sistema, kurios perimetro profiliai yra paslėpti sienose, grindyse ir lubose, o matomas tik siauras 35 mm vertikalus profilis, esantis varčios ir staktos sandūroje.