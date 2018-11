Ką daryti, kai unitazas taškosi

Modernūs, naujos kartos unitazai neturi paslėpto, į vidų užlenkto rėmo linkio. Tokia konstrukcija yra higieniškesnė, nebelieka sunkiai išvalyti prieinamų vietų, vizualiai atrodo lengvesnė ir estetiškesnė. Tačiau berėmių unitazų vartotojai kartais susiduria su nemalonia problema – nuleidžiamas vanduo iš jo tykšta per kraštus.

Vonios santechnikos gamintojų, kompanijos TECE atstovai pastebi, kad specializuotose parodose vienas iš dažniausiai lankytojų užduodamų klausimų yra – ką daryti, kai unitazas taškosi?

TECE produktų grupės vadovas Gintautas Petravičius tikina, kad pasirinkus jų produktą tokia bėda neištiks: „Visi mūsų standartiniai WC potinkiniai rėmai jau gamykloje yra sureguliuojami taip, kad į unitazą nuleidžiamo vandens srautas būtų apribotas. Mes iš savo klientų beveik nebegauname užklausų dėl to, kad iš unitazo tykšta nuleidžiamas vanduo.“

Bakelio konstrukcija yra pritaikyta mažam vandens srautui unitazams be užlenkto krašto. Be to, gamykloje, į bakelio komplektą yra pridedamas papildomas vandens srauto reguliavimo žiedas, kurį žmogus gali pats nesunkiai įsidėti ir taip susireguliuoti srautą pagal poreikį.

Plonuosiuose, 8 cm storio rėmų bakeliuose vandens srauto kiekį kartais tenka reguliuoti. „Savo produkcijos asortimente turime specialius vandens srauto reguliavimo žiedų komplektus. Korekcija trunka kelias minutes – įdedamas mažesnis žiedas, kuris sumažina srauto smūgį. Šią paslaugą teikiame visoje Lietuvoje, atvažiuojame ir“, – pasakojo kompanijos atstovas.

TECE vandens srauto reguliavimo žiedai tinka tik šio gamintojo bakeliams.