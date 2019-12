Būsto šiltinimas iš vidaus: kaip teisingai įrengti?

Prasidėjęs šildymo sezonas kai kuriems būsto savininkams kelia nemažai rūpesčių, ypač nerenovuotuose daugiabučiuose, kurių yra tūkstančiai. Per nesandarias vietas patiriami šilumos nuostoliai, kurie virsta ir piniginiais nuostoliais. Ką daryti gyventojams, jeigu dar nėra priimtas sprendimas atnaujinti daugiabučio? Arba jei negalimi sprendimai būstą šiltinti iš išorės? Tuomet reikia ieškoti būdų, kaip tai efektyviausiai padaryti iš vidaus, nemažinant būsto ploto, sukuriant komfortiškas sąlygas.

Anot specialistų, apšiltinus išorines sienas iš vidaus, jos įgauna naujų savybių, be to, pasikeičia jos struktūra. Jeigu termoizoliacinis sluoksnis įrengiamas neteisingai, žiemą jis įšals, gali imti kauptis drėgmė, siena labiau deformuosis. Taip gali atsitikti dėl to, kad rasos taškas atsiranda ne atitvaroje, o izoliaciniame sluoksnyje. Kad taip nenutiktų, svarbu apšiltinti ne tik sienas, bet ir su jomis besiribojančias atitvaras, o naujas izoliacinis sluoksnis turėtų būti ypač sandarus, nepraleisti drėgmės.

Specialistai pataria ieškoti sprendimų ir rinktis medžiagas, kurios pasižymėtų ne tik puikiomis šilumos izoliacinėmis ypatybėmis, bet ir atsparumu besikaupiančiam kondensatui, užtikrintų sveiką mikroklimatą, taip pat būtų paprasta montuoti. Tokių sprendimų tikrai yra.

Termoizoliacinių medžiagų gamintoja įmonė „Finnfoam“ tam siūlo poliuretano plokštes FF-PIR 30/40/70 GYL. Tai šilumos izoliacinės plokštės, pagamintos iš standžių poliuretano putų (PIR) šerdies – poliizocianurato. Poliizocianuratas – tai izoliacinė medžiaga, pasižyminti itin mažu šilumos laidumo koeficientu (λD = 0,022 W/mK), todėl jis padeda sukurti labai efektyvią šilumos izoliaciją, kuri yra iki dviejų kartų plonesnė lyginant su kitomis izoliacinėmis medžiagomis.

Iš abiejų pusės plokštės padengtos daugiasluoksne aliuminio folija ir turi iš vienos pusės gamykliškai priklijuotą 9,5 mm storio gipskartonio plokštę. Aliuminio folijos sluoksnis veikia kaip garų barjeras, todėl konstrukcija tampa ypač sandari.

Plokštėmis FF-PIR 30/40/70 GYL galima izoliuoti sienas nenaudojant vėjo ir garo plėvelių. Sienos konstrukcija tampa vientisa ir sandari, taip pagerindama šilumos išsaugojimą.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad vienas akivaizdžių vidaus šiltinimo trūkumų – naudingojo patalpų ploto praradimas. Todėl labai svarbu, kokia termoizoliacinė medžiaga būna pasirinkta. Tai lemia, ar pasijus būsto ploto sumažėjimas ir fiziškai, ir vizualiai.

„Finnfoam“ plokštės FF-PIR 30/40/70 GYL šią problemą puikiai išsprendžia. Jos nuo kitų termoizoliacinių medžiagų skiriasi labai geru šilumos laidumo koeficientu, kuris lemia, kad tai pačiai varžai pasiekti užtenka iki dviejų kartų plonesnio termoizoliacinio sluoksnio. Taip sumažinamas visos konstrukcijos storis, sutaupomas naudingasis plotas, atsiranda galimybių priimti racionalesnius, įvairiapusiškesnius architektūrinius sprendimus.

Plokštės FF-PIR 30/40/70 GYL puikiai tinka ne tik renovuojant, bet ir šiltinant naujus pastatus bei siekiant A+ ir A++ energinio efektyvumo klasės.

„Finnfoam“ FF-PIR 30/40/70 GYL izoliacines plokštes nesudėtinga montuoti, jas galima naudoti įvairių konstrukcijų sienoms izoliuoti: mūro, betono, medžio ir kitokių. FF-PIR 30/40/70 GYL plokštes galima montuoti tiesiai ant sveikos sienos. Jei sena siena turi garų izoliaciją, ją reikia subadyti (apie 10 skylių kvadratiniame metre). Taip padaryti reikia dėl to, kad konstrukcijoje neliktų ertmių tarp dviejų garo izoliacijos sluoksnių.

Pagrindinės medžiagos ypatybės kalba pačios už save: labai aukštas šilumos izoliacijos koeficientas, du kartus mažesnis reikiamas izoliacinio sluoksnio storis, atsparumas vandens garams, ilgaamžiš-kumas ir lengvumas. Taip pat svarbu pabrėžti, kad šios plokštės neišskiria sveikatai pavojingų dalelių.