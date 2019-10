Alternatyva šiuolaikiškai katilinei

Prognozuojama, kad netrukus ateisianti žiema bus šaltesnė nei praėjusioji. Tinkamai pasiruošti jai dar nevėlu. Tinkamai pasiruošti reiškia pasirūpinti priemonėmis, kad namuose nebūtų šalta ir kad sąskaitos už šildymą nebūtų žvėriškos. Be to, yra dar viena svarbi detalė – numatyti alternatyvų šildymą sutrikus elektros energijos, be kurios negali veikti šiuolaikiškos šildymo sistemos, tiekimui, o taip žiemą tikrai nutinka.

Verta vadovautis skandinavų išmone

Šiuolaikiškus energiškai efektyvius namus dažniausiai šildo šilumos siurbliai. Tai – iš tiesų geras, ekonomiškas ir patikimas sprendimas. Anot šildymo įrangos eksperto, bendrovės „Tolvita“ vadovo Vytauto Misiūno, šilumos siurbliai veikia, kol yra tiekiama elektros energija.

„Šilumos siurbliai – tikrai patogus ir šiuolaikiškas šildymosi būdas. Bet už patogumą kartais reikia „sumokėti“ patiriant tam tikrų nepatogumų, o tai gali nutikti šaltą žiemos dieną nutrūkus elektros energijos tiekimui ar sugedus įrenginiui: atšąla namai, liekama be karšto vandens. Apie alternatyvius šildymo šaltinius, tokius kaip židinys ar krosnelė, susimąstoma būtent tokiais atvejais. O juk tokias situacijas galima numatyti iš anksto“, – sakė V. Misiūnas.

Anot jo, įsirengus židinį ar krosnelę namo šildymas tampa nepriklausomas nuo elektros energijos tiekimo. Jam nutrūkus, name esantys žmonės nepajus diskomforto. Žinoma, galimos ir kitos alternatyvos – elektros generatoriai ar saulės sistemos, tačiau ir ši technika kartais gali nesuveikti.

O būna ir taip, kad sugenda vos 20 eurų kainuojantis daviklis, relė ar panašios detalės, bet dėl to nustoja veikti visa namo šildymo sistema.

Svarstantiems, ar verta įsirengti namuose šildymo krosnelę, derėtų pažvelgti į gerąją skandinavų praktiką. Antai Norvegijoje statantis namą yra privalu įrengti alternatyvų šildymo šaltinį, kuris būtų nepriklausomas nuo elektros energijos tiekimo: krosnelę arba židinį. Kitaip nebus galima atiduoti namo naudoti.

Gali užtekti vien židinio

Jeigu statomas palyginti nedidelio ploto energiškai efektyvus namas, jo šildymui tikrai gali užtekti vien židinio. Pavyzdžiui, A ar A+ energinio naudingumo klasės namuose vienam kvadratiniam metrui sušildyti vidutiniškai reikia apie 65 vatų šilumos energijos. Tad maždaug 100 kv. metrų ploto namui sušildyti reikėtų apie 6,5 kilovato energijos. Naujoviškuose židiniuose sukūrenus kilogramą malkų sukuriama apie 3,5 kilovato energijos. Viena malkų įkrova židinyje dega apie keturias valandas. Todėl skaičiavimai rodo, kad židinio išskiriamos šilumos tikrai užtenka.

Žinoma, nusprendus namą šildytis vien tik židiniu ar krosnele, reikia išspręsti keletą klausimų. Pirmiausia, kaip efektyviai paskirstyti šilumą visose patalpose. Tam reikalingi ortakiai, kuriais šiluma nukreipiama į reikiamas patalpas. Montuojant židinį prie jo prijungti ortakius nesudėtinga, tačiau pasirinkus krosnelę ortakių sistemos prie jos neprijungsi.

Krosnelė šilumą spinduliuoja konvekciniu būdu, šiluma sklinda nuo jos tiesiogiai. Jeigu patalpa bendra, tokio šildymo gali užtekti. Tačiau jeigu yra daugiau atskirų kambarių, šilumai gali būti sunku į juos patekti.

Kitas nepatogumas – židinį ar krosnelę reikia nuolat kurstyti, valyti pelenus. Nenorintys to daryti renkasi kitus šilumos šaltinius: dujinius katilus ar šilumos siurblius. Tačiau šildymo įrangos specialistas V. Misiūnas mano, jog ir tokiais atvejais verta pamąstyti apie židinį ar krosnelę. Kūrenant šiuos šilumos šaltinius galima ženkliai sumažinti išlaidas dujoms ar elektros energijai.

„Yra žmonių, kurie iš pradžių namus šildo tik šilumos siurbliais ar dujiniais katilais. Tačiau po kurio laiko jiems visgi kyla noras interjerą pagyvinti – įsirengti židinį ar krosnelę. Ir jie tikrai neprašauna pro šalį. Todėl projektuojantiems ir susiruošusiems statytis naujus namus noriu patarti neatsisakyti dūmtraukių. Be to, ekonominė nauda irgi ne paskutinėje vietoje. Turint kokybišką krosnelę šildymo sezonui malkoms užteks išleisti pusantro šimto eurų“, – patarė V. Misiūnas.

Efektyviau veikia rekuperatorius

Įrengus židinį, tolygus šilumos paskirstymas patalpoje įmanomas ne tik per ortakius. Šį darbą gali atlikti ir rekuperatorius, priklausomai nuo jo tipo. Plokšteliniai rekuperatoriai šiuo atveju neveiksmingi, tačiau rotoriniai rekuperatoriai, kai židinys veikia be ortakių sistemos, tikrai padeda pasklisti šilumai visose namo patalpose.

Rekuperatorių sistemos veikia iš lauko paimdamos šviežią orą, jį pašildydamos ir pateikdamos į patalpą, o iš patalpos panaudotas oras ištraukiamas į lauką. Rekuperatorius iš patalpos orą ištraukia per lubose įrengtus ortakius. Kūrenantis židiniui temperatūra palubėje keliais laipsniais būna aukštesnė, todėl labiau įšilęs oras geriau sušildys ir rekuperatoriaus sistemą. Dėl to automatiškai nebeįsijungs elektrinis tenas, bus sutaupoma nemažai elektros energijos.

Kaip užtikrinti sandarumą?

Rudenį atvėsus orams ar pavasarį dar visiškai nesušilus namuose norisi jaukumo, tačiau nuolat kūrenti dujinį katilą ar laikyti įjungtą šilumos siurblį tikrai neekonomiška. Tokiais atvejais irgi labai praverčia židinys ar krosnelė, suteikianti jaukumą, sušildanti namus, pašalinanti susikaupusią drėgmę.

Namų projektuotojai dažnai su tuo nesutinka, įtikindami būsimus naujakurius neįsirengti kaminų, neva taip nebus užtikrintas sandarumas ir nebus pasiekta reikiama A+ energinio naudingumo klasė.

„Užtikrinti namo sandarumą įrengiant dūmtraukius tikrai galima. Bet projektuotojai paprasčiausiai nesivargina. Arba palieka dūmtraukius įrengti rangovams. Tuomet iš tiesų kyla grėsmė, kad ne viskas bus tinkamai sumontuota ir nukentės sandarumas“, – sakė V. Misiūnas.

Jis pastebėjo dar vieną tendenciją: namai suprojektuojami be dūmtraukių, išmatuojamas jų sandarumas, ir kai gaunamas sertifikatas, tuomet įrengiamas kaminas. Anot eksperto, toks sprendimas gali kainuoti kur kas daugiau, nei tinkamai suprojektuoti kaminą ir jį įrengti pagal numatytą projektą.

„Juk reikia ardyti konstrukcijas, ieškoti, kur yra gegnės, sijos. Čia yra daugiau rizikos palikti nesandarumą, palikti vadinamuosius šilumos tiltelius“, – teigė V. Misiūnas.

Šiuolaikinės dūmtraukių sistemos neleidžia nukentėti namo sandarumui. Kūrendamiesi židiniai ar krosnelės sunaudoja nemažą kiekį oro. Todėl viena iš privalomų sąlygų – parūpinti ugniakurui reikiamą kiekį oro. Bet tam nebūtina atidaryti lango, patiriant šilumos nuostolių. Šiuolaikiniai dvisieniai dūmtraukiai reikiamą oro kiekį į ugniakurą patiekia tiesiai iš lauko. Tokie sprendimai tinkami ir energiškai efektyviems bei pasyviesiems namams.

Aprūpinti šviežiu oru patalpas gali ir rekuperatoriai, jeigu įrengtas įprastas dūmtraukis, ne dvisienis.

Specialisto vertinimu, rekuperatoriai spėtų patalpas aprūpinti reikiamu kiekiu šviežio oro, tačiau geresnis sprendimas – jį į pakurą gauti tiesiogiai iš lauko per dvisienį dūmtraukį.

Židinys ar krosnelė?

Įsirengti židinį ar krosnelę – kiekvieno naujakurio apsisprendimo reikalas. Tiems, kurie neapsisprendžia, gali padėti keli svarbūs pastebėjimai. Židiniui įsirengti reikia kur kas didesnių investicijų, kurios siekia nuo 2 tūkst. iki 4 tūkst. eurų ir daugiau. Tokia yra standartinių židinių be jokių įmantrybių kaina. Papildomai kainuoja apdaila – nusakyti, kiek reikėtų investuoti į tai, labai sudėtinga, viskas priklauso nuo skonio ir piniginės storio.

„Krosnelę įrengti kur kas paprasčiau ir pigiau. Bet įsirengiant židinį galima susikurti individualų dizainą. Žodžiu, tai yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas“, – sakė V. Misiūnas.

Perkant židinį ar krosnelę derėtų atkreipti dėmesį į dar du aspektus: iš kokios medžiagos įrenginys pagamintas ir ar skirtas nuolat naudoti. Ilgaamžiškiausi yra ketaus židiniai bei krosnelės, jie dažniausiai ir būna skirti nuolat naudoti. Būna židinių, kurie tinkami naudoti tik periodiškai. Tai reiškia, kad užkūrus reikia leisti sudegti malkoms iki žarijų ir tik tada vėl galima kurstyti. Yra ir periodinio kūrenimo židinių, kuriems būtina leisti atvėsti, tik tada juos vėl galima eksploatuoti.

Anot specialisto, daug svarbiau yra tai, ne kurį įrenginį pasirinkti, bet teisingai jį sumontuoti. Pats netinkamiausias pasirinkimas būna tuomet, kai viena įmonė įrengia dūmtraukį, kita – parduoda židinį ar krosnelę, o dar kiti atlieka montavimo darbus.

„Dažniausiai tokia dėlionė būna nesėkminga, o dėl nesėkmių kaltų nelieka. Vieni rodo į kitus, kratydamiesi atsakomybės. Antai jeigu mes parduodame norvegišką „Jotul“ židinį ar krosnelę, montuoti gali tik gamintojo sertifikuotas montuotojas. Antraip namo šeimininkas negauna ilgalaikės garantijos“, – sakė V. Misiūnas.

Žinoma, renkantis židinį ar krosnelę svarbu įvertinti ir įrenginio patikimumą. Geriausiai jį atspindi gamintojo suteikiama garantija. Lietuvos rinkoje parduodamiems židiniams ir krosnelėms daugiausia suteikiama 5–10 metų garantija. Išskirtinė yra norvegiškų „Jotul“ židinių garantija – 25 metų.

Šildymo įrangos ekspertas tokį skirtumą paaiškino paprastai. Norvegiškų židinių konstrukcija yra surenkama iš atskirų detalių. Jeigu kuri susidėvi, nesudėtinga pakeisti nauja. Pats gamintojas įsipareigoja atsargines detales gaminti 10 metų po to, kai baigiamas gaminti pats židinio modelis.

„Bet kuriam pardavėjui svarbu parduoti produktą. Tačiau pirkėjai turi atskirti, kuris nori įbrukti daiktą, o kuris stengiasi parduoti atsižvelgdamas į kliento poreikius. Esu girdėjęs atvejų, kai žmogui pardavėjas be jokios atsakomybės įsiūlė galingą ir didelių gabaritų židinį vien dėl to, kad klientas pageidavo įrenginio su pakeliamu stiklu. Daugiau nebuvo atsižvelgta į jokias kitas aplinkybes. Židinys buvo sumontuotas energiškai efektyvaus namo 80 kv. metrų ploto patalpoje, tad jį kūrenant galima nuo karščio užtrokšti. Jau nekalbant apie namo sandarumo praradimą“, – stebėjosi V. Misiūnas.

Kad nebūtų nusivilta

Dažniausiai padaromos klaidos – netinkamai apskaičiuojamas dūmtraukio diametras, įrengiami prastos kokybės kaminai, pasirenkamas netinkamo galingumo židinys ar krosnelė.

Kad židinys ar krosnelė teiktų malonią šilumą, jų dydis turi atitikti gyvenamąjį plotą ir šildymo poreikius. Jei ugniakuras per didelis, jis bus išnaudojamas neefektyviai, o galiausiai židinio stiklas bei ugniakuro vidus apsitrauks suodžiais. Jei židinys per mažas, jis bus perkraunamas ir jo naudojimo laikas sutrumpės.

Įprastai skaičiuojama, kad šilumos poreikis yra 60–70 vatų kvadratiniam metrui. Tačiau ši vertė gali būti didinama ar mažinama, priklausomai nuo namo termoizoliacijos, langų skaičiaus, patalpų aukščio.

„Labai keistai atrodo, kai žmonės į židinio apdailą investuoja tris kartus daugiau nei į įrenginio technologiją. Būtina pasidomėti, kas yra patikima, kas tarnaus nepriekaištingai ir ilgai“, – sakė įmonės „Tolvita“ vadovas.