Akumuliatorinės vejapjovės – darbui be triukšmo

Namų aplinkos priežiūros darbai įsibėgėjo. Ir nenuostabu, kad vienu iš pagrindinių įrankių vasarą tampa vejapjovė. Jų yra keletas tipų: mechaninės, elektrinės, benzininės, akumuliatorinės bei vejapjovės-robotai.

Žvelgiant į kiekvienos iš paminėtų vejapjovių pranašumus, mechaninės patrauklios nebent tuo, kad jų eksploatavimo sąnaudos yra minimalios. Jos mažai sveria ir beveik neskleidžia triukšmo. Tačiau jas naudojant reikia fizinių pastangų. Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad šios vejapjovės tinka tik mažoms, paprastoms ir tvarkingoms vejoms, ir visai netinka aukštai vejai šienauti.

Elektrinės vejapjovės labiausiai vertinamos dėl minimalių naudojimo reikalavimų. Jos irgi neskleidžia didelio triukšmo, yra nedidelio svorio, jomis galima šienauti ir šlaitus. Tačiau naudojimąsi tokiomis vejapjovėmis apriboja tai, kad reikalingas maitinimo laidas. Be to, jos nėra labai galingos ir apima mažesnį pjovimo plotį.

Naudojimosi benzininėmis vejapjovėmis neriboja maitinimo laidas, tačiau jomis nerekomenduojama šienauti šlaitų. Visgi jos šiuo metu yra pačios populiariausios, jų naudojimo laikas ilgas. Šios vejapjovės labiausiai tinkamos tankiai žolei, dideliems ir nelygiems paviršiams. Be to, jų didelis pjovimo plotis. Tačiau šias vejapjoves reikia reguliariai prižiūrėti ir jos yra sunkios.

Vis labiau populiarėja akumuliatorinės vejapjovės, kurios išsiskiria tuo, kad yra tylios, lengvos ir nesusaistytos laidais, mobilios. Tokių vejapjovių pranašumas – ličio jonų akumuliatorius, kurį galima įkrauti bet kuriuo patogiu metu, nebijant sumažinti akumuliatoriaus talpos. Be to, tokias vejapjoves labai paprasta užvesti, tereikia nuspausti užvedimo mygtuką ir visu delnu apglėbus nuspausti akceleratorių.

Lietuvoje nėra nustatytų apribojimų, kuriomis dienomis negalima tvarkyti savo kiemo, tačiau benzininės vejapjovės skleidžia palyginti triukšmingą garsą. Ne vienoje pasaulio valstybėje priimtina, kad, pavyzdžiui, sekmadieniais nevalia dirbti triukšmą keliančiais įrankiais ir trikdyti kaimynų ramybę. Tuomet darbus tenka planuotis kitomis dienomis arba ieškoti erzinančių garsų neskleidžiančios technikos. Kalbant apie vejapjoves, tokiu atveju nepamainomos akumuliatorinės.

Pagrindinis akumuliatorinių vejapjovių pranašumas, palyginti su benzininėmis, yra tai, kad jos veikia gerokai tyliau, mažiau teršia aplinką. Nors akumuliatorinės vejapjovės yra brangesnės už benzinines, tačiau jų techninio aptarnavimo kaina gerokai mažesnė. Naudojant akmumuliatorinę vejapjovę nereikia keisti tepalų, prižiūrėti variklio, keisti filtrų, pilti kuro, kuris turi specifinį kvapą ir ne visiems patinka. Labai didelis akumuliatorinių vejapjovių pranašumas, kad jose naudojami akumuliatoriai dažniausiai tinka ir kitiems to paties gamintojo akumuliatoriniams įrenginiams, kurie be akumuliatoriaus kainuoja žymiai pigiau nei benzininiai ar net kai kurie elektriniai prietaisai.

Prekybos centruose „Ermitažas“ akumuliatorinių vejapjovių pasirinkimas – išties nemažas. Šįkart pristatysime kelių gamintojų įrankius, pateikdami jų technines specifikacijas, kitą svarbią informaciją. Tikimės, kad tai padės apsisprendžiant.

Akumuliatorinė vejapjovė „Moweo 46,5 Li“.

Pasižymi ypač dideliu pjovimo pločiu, tvirtu plieninės skardos korpusu, saugiu paleidimo raktu. Vejapjovės kreipiamosios rankenos forma labai ergonomiška. Taip pat yra didelė surinkimo dėžė su integruotu užpildymo indikatoriumi. Aerodinaminės korpuso formos užtikrina optimalias žolės pjovimo ir surinkimo savybes.

„Moweo 46,5 Li“ techninės specifikacijos:

* akumuliatoriaus tipas – 36 V/4 Ah/Li-Ion;

* krepšio tūris – 70 litrų;

* vejapjovės korpusas – plieno;

* darbinio ploto pajėgumas – iki 400 m²;

* pjovimo plotis – 46 cm;

* pjovimo aukštis – 25–75 mm;

* pjovimo aukščio nustatymas – 7 padėtys kiekviename rate;

* svoris – apie 28 kg.

Akumuliatorinė vejapjovė „Bosch Rotak 43 LI“.

Anot gamintojų, turint šią vejapjovę tobulai vejai sukurti prireiks mažiausiai pastangų. Pjovimo našumą ir nupjautos žolės surinkimą užtikrina grūdinto plieno ašmenys ir naujoviškos oro srauto technologijos. Dėl naujosios „Powerdrive Li+“ sistemos pjovimo peilio sukimosi dažnis yra nuolat aukštas net ir sudėtingomis sąlygomis. Ergonomiška rankena leidžia lengvai valdyti vejapjovę. Žolės šukos tobulai nupjauna veją palei pat kraštą, o įdiegta „LeafCollect“ funkcija leidžia itin švariai surinkti lapus.

„Bosch Rotak 43 LI“ techninės specifikacijos:

* akumuliatoriaus tipas – ličio jonų;

* akumuliatoriaus įtampa – 36 V;

* akumuliatoriaus įkrovimo trukmė – 140 min.;

* pjovimo zonos plotis – 43 cm;

* žolės surinkimo krepšio talpos tūris – 50 litrų;

* pjovimo aukštis – 20–70 mm;

* darbinio aukščio reguliavimo padėčių – 6;

* masė – 13,9 kg.

Akumuliatorinė vejapjovė „Makita DLM431Z“.

Patogu reguliuoti pjovimo aukštį, turi ergonomišką rankeną, 36 V galios įrankį, dirba su dviem nuosekliai sujungtais 18 V akumuliatoriais. Verta pažymėti, kad tie patys akumuliatoriai gali būti naudojami ir kitiems „Makita“ įrankiams, kurių yra per 200. Vejapjovėje įdiegta XPT™ apsaugos nuo dulkių ir vandens technologija leidžia dirbti atšiauriomis sąlygomis – lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui.

„Makita DLM431Z“ techninės specifikacijos:

* 36 V prietaisas, maitinamas dviem 18 V akumuliatoriais. Tie patys akumuliatoriai tinka kitiems „Makita“ įrankiams;

* įdiegta akumuliatoriaus apsaugos sistema XPT (eXtreme Protection Technology), apsauganti prietaisą nuo dulkių ir vandens;

* greitis be apkrovos – 3600 kartų per minutę;

* patogu reguliuoti pjovimo aukštį – iki 13-os padėčių;

* pjovimo plotis – 43 cm;

* rekomenduojama vejoms iki 475–950 m2 ploto;

* pjovimo aukštis – 20–75 mm;

* surinkimo dėžės talpa – 50 litrų;

* svoris su standartine baterija – 17,8–18,4 kg;

* matmenys (ilgis, plotis, aukštis) – 1490 x 460 x 1020 mm;

* garso slėgio lygis – 80 dB.

Akumuliatorinė vejapjovė „Gardena PowerMax™ Li-18/32“.

Pagrindiniai pranašumai: universali, galinga, manevringa. Akumuliatoriaus galia labiau tinka nesudėtingai mažesnių vejų priežiūrai.

Specialus užgrūdintas peilis užtikrina optimalius pjovimo rezultatus. Dėl itin patogios „ErgoTec“ rankenos vejapjovė stumiama be didesnių fizinių pastangų. Naudojant „QuickFit“ funkciją galima lengvai pasirinkti vieną iš 10 pjovimo aukščio padėčių. Vejos šukos korpuso šonuose palengvina pjovimą prie pat pastatų, sienų ir takelių. „CnC“ sistema užtikrina, kad žolė pjaunama ir surenkama efektyviai. Dėl sulankstomos rankenos gaminį patogu transportuoti ir sandėliuoti, be to, jis neužima daug vietos. Vejapjovei energiją tiekia du lengvai prižiūrimi 18 V ir 2,6 Ah akumuliatoriai. Juos galima greitai įkrauti bet kuriuo metu. Be to, jie neturi atminties efekto.

„Gardena PowerMax™ Li-18/32“ techninės specifikacijos:

* baterijos tipas – ličio jonų;

* pjovimo plotis – 32 cm;

* surinktuvo talpa – 30 litrų;

* pjovimo aukštis – 20–60 mm;

* pjovimo aukščio reguliavimas – centrinis;

* darbinio ploto pajėgumas – 230 m²;

* garso galios lygis – 87 dB;

* garso slėgis ties operatoriaus ausimi – 77 dB;

* svoris su akumuliatoriumi – 9,3 kg.