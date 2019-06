Prognozė: viešbučių rinkos plėtra pasaulyje augs 50 metų

Lietuvoje, tiksliau Vilniuje, praūžęs viešbučių statybos bumas nėra atsitiktinis. Pasaulyje jaučiama šio nekilnojamojo turto (NT) rinkos segmento augimo tendencija. Neseniai vykusioje didžiausioje pasaulyje NT parodoje MIPIM prognozuota, jog tai yra viena sričių, kurios ateitis piešiama tik šviesiai. Žinoma, su tam tikromis sąlygomis.

Sektorių valdo trys žaidėjai

Parodoje MIPIM pranešimą skaitęs viešbučių tinklo „Accor Hotels“ valdybos pirmininkas Sébastienas Bazinas atkreipė dėmesį, jog pasaulio viešbučių rinkos apyvarta per metus siekia 6,3 trilijono eurų. Šiame sektoriuje sukurta apie 350 milijonų darbo vietų. 25 proc. naujų darbų vietų, kurios bus sukurtos artimiausioje ateityje, bus skirtos turizmo, kelionių ir susijusių paslaugų sektoriui: apgyvendinimo, maitinimo, transporto. Tai – ketvirtadalis visų naujų darbo vietų pasaulyje!

Prognozuojama, kad ateinančius 50 metų turizmo, o kartu ir viešbučių, rinka augs po 3–5 proc. kasmet. Todėl suprantama, kad vis daugiau verslo orientuojasi būtent į vadinamąjį svetingumo sektorių.

Anot S. Bazino, viešbučių rinką šiandien valdo trys rinkos žaidėjai. Bene didžiausią dalį pyrago šiuo metu atsiriekė tie, kurių prieš 20 metų iš viso nebuvo – naujosios ekonomikos atstovai, tokie kaip „Booking.com“, „AirBnB“ ir panašios platformos. Jų pajėgumai auga po 50 proc. kasmet.

Antrasis rinkos žaidėjas – vadinamosios 8 gorilos, 8 didieji pasaulio viešbučių tinklai. Iš jų 5 yra amerikiečių, 2 tinklai priklauso kinams ir vienas – europiečiams. Šių tinklų augimas kasmet siekia nuo 8 iki 15 proc. Palyginti su pirmuoju rinkos žaidėju, augimas atrodo kuklokai, bet stabiliai, nes tokia tendencija išsilaikys, kaip prognozuojama, artimiausius keliasdešimt metų.

Trečiasis rinkos dalyvis – visi kiti, teikiantys apgyvendinimo paslaugas. Šią grupę sudaro maži, tinklams nepriklausantys viešbučiai, šeimų siūlomi apartamentai. Pastaroji grupė kasmet traukiasi po 5–10 proc. Pagrindinė to priežastis – pirmoji rinkos dalyvių grupė, į kurią vis dažniau įsilieja ir šie mažieji viešbučiai. Kitaip jie nebeišgyventų. Anksčiau mažųjų viešbučių valdytojai platformoms „Booking.com“ ar „AirBnB“ mokėdavo 15 proc. komisinius, dabar jau moka 20 proc., o ateityje, tikėtina, mokės dar daugiau.

Rinkos analitikai teigia, kad trečioji rinkos dalyvių grupė iš pradžių pernelyg pasitikėjo pirmąja grupe ir tai atsisuko prieš juos pačius. Dabar yra tik viena galimybė išgyventi mažiesiems viešbučiams – jungtis prie didžiųjų tinklų, jų infrastruktūros. Tai savotiškas bėgimas nuo vilko, bet nežinia, ar nebus užšokta ant meškos.

Amerikiečiai – konservatoriai

JAV rinkoje apie 80 proc. viešbučių užsakymų tenka didiesiems tinklams – minėtai antrajai rinkos dalyvių grupei. Likusi dalis užsakoma per „Booking.com“, „AirBnB“ ir panašias platformas. Likusiame pasaulyje šios proporcijos yra atvirkštinės.

Statistika rodo, kad apgyvendinimo įstaigų platformų tinklalapius klientai aplanko 2¬‒3 kartus per savaitę, o viešbučių interneto svetainėse apsilanko vos 2¬‒3 kartus per metus. Kodėl taip yra? Vos tik susiduriama su apgyvendinimo įstaigų užsakymo platformomis, jos tiesiog įtraukia klientus, pačios siunčia įvairius pasiūlymus. O su viešbučiais klientai tiesiogiai bendrauja dažniausiai tada, kai planuoja verslo keliones, kurių per metus pasitaiko tikrai nedaug. Todėl didieji viešbučiai deda daug pastangų, kad išlaikytų ryšį su klientais: pateikia paslaugų paketus, kurių nesiūlo platformos.

Nors viešbučių rinkai prognozuojama gana šviesi ateitis, visos minėtos šios rinkos dalyvių grupės turi iššūkį konkuruoti ne tik tarpusavyje. Joms visoms didžiausią grėsmę kelia Amazon.com. Anonimiškai įrašinėdama visus aplinkos pokalbius, ši telekomunikacijų milžinė gali sukurti paslaugą siūlyti palankiausius sprendimus kelionėms, viešbučiams ir pan.

Antai šeima sekmadienio rytą prie pusryčių stalo susiginčija, kas jai trukdo išsiruošti atostogų. Amazon.com algoritmai gali akimirksniu apdoroti surinktą informaciją apie šeimos narių darbo grafikus, vaikų atostogas ir tarsi netyčia atsiųsti į išmanųjį telefoną pasiūlymą atostogauti, pavyzdžiui, Graikijoje. Neva atostogos čia būtų geriausias būdas ginčams išspręsti. Dėl to viešbučių rinkos dalyviai bijo tokios konkurencijos, kada pateikiamas ypač asmeninis pasiūlymas.

Reikalingi tarptautiniai renginiai

Ar Lietuvos viešbučių rinkos dalyviams aktuali pasaulinė informacija? Ar prognozės, kad rinka kelis dešimtmečius sparčiai augs, gali paskatinti dar daugiau investuoti į šį segmentą?

Rinkos analitikai pastebi, kad prabangių viešbučių, priklausančių tarptautiniams tinklams, Lietuvoje iki šiol beveik nebuvo, jie tik dabar atsiranda. Tačiau potencialo plėstis tikrai yra nemažai. Vis dėlto, net ir matant optimistines prognozes negalima patarti – investuokite visi į viešbučius! Kiekvienas verslininkas vertina konkrečią situaciją, atsižvelgia į aplinkybes, traukos objektus.

Lietuvoje didelį postūmį viešbučių plėtrai duotų konferencijų centrai, kurie suformuotų nuoseklią renginių programą, tai nebūtų vienkartiniai įvykiai, kaip pavyzdžiui, Lietuvoje rengtas Europos krepšinio čempionatas.

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovas Mindaugas Statulevičius mato kelias priežastis, kodėl į mūsų šalį nesiveržia didieji viešbučių tinklai, jie į mūsų rinką žengia labai atsargiais žingsneliais. Pirmiausia, jiems reikalingi nuolatiniai tarptautiniai renginiai.

„Nors Vilniuje viešbučių užimtumas siekia maždaug 60 proc. ir šis rodiklis nėra blogas, tarptautiniams tinklams to neužtenka. Anot jų, Baltijos šalių rinka yra per maža ir paklausą galėtų patenkinti net ir vienas didesnis viešbučių tinklas“, ‒ sakė M. Statulevičius.

Neseniai Lietuvoje viešėjęs Eurolygos vadovas Jordi Bertomeu patikino, kad Kaune neišvengiamai bus surengtas šios lygos finalo ketverto turnyras. Jis galėtų vykti net ir kitais metais, tačiau reikėtų išspręsti kai kuriuos infrastruktūros klausimus. Pirmiausia buvo paminėta, kad laikinojoje sostinėje nėra aukštos klasės viešbučių, kurie vienu metu galėtų priimti daug atvykusių svečių.

Tad išlieka intriga, kurie mūsų šalies nekilnojamojo turto vystytojai pasinaudos analizėmis apie viešbučių rinkos augimą ir vėl ims investuoti į šį sektorių, kaip tą padarė prieš kelerius metus.

Vieni šventė įkurtuves, kiti laukia eilės

Praėjusiais metais Vilniuje užderėjo neblogas naujų viešbučių derlius. Šiais bei kitais metais bus atidaryti dar keli nauji viešbučiai.