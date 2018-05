Žmonėms patinka klausytis dešine ausimi

Italijos mokslininkai nustatė, kad žmonės kalbančiojo mėgsta klausytis dešine ausim ir mieliau vykdo prašymus, pasakytus į tą ausį. Tyrimo autorių nuomone, tai lemia galvos smegenų pusrutulių funkcinė asimetrija.

Mokslininkai atliko seriją eksperimentų. Per pirmą eksperimentą jie stebėjo 286 naktinio klubo, kuriame grojo garsi muzika, lankytojų bendravimą. Paaiškėjo, kad 72 proc. visų pokalbių buvo pradėti kreipiantis į klausytoją iš dešinės pusės – į dešinę ausį. Per antrą eksperimentą tyrėjai priėjo prie 176 to paties klubo lankytojų iš dešinės arba kairės pusės ir paprašė cigaretės. Kalbant į dešinę ausį pavyko gauti daug daugiau cigarečių nei prašymą sakant į kairę ausį.

Per trečią eksperimentą tyrėjai kreipėsi į 162 klubo lankytojus ir sakė beprasmę keistą frazę, o kai žmogus atsukdavo dešinę arba kairę ausį, prašė cigaretės. 58 proc. žmonių mieliau klausėsi dešine ausimi. Per šį eksperimentą gautų cigarečių kiekis smarkiai nesiskyrė.

Mokslininkai mano, kad šios klausymosi ypatybės susijusios su smegenų funkcine asimetrija – kairysis pusrutulis, gaunantis informaciją iš dešinės ausies, dominuoja garsinės informacijos apdorojimo srityje.