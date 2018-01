Žirneliai – stipriai nervų sistemai

Žalieji žirneliai – ne tik vaikų mėgiama daržovė. Nuo seno ji vertinama ne vien dėl savo puikių skoninių savybių, bet ir maistingumo.

Daugiau nei kitose daržovėse žirneliuose yra lengvai pasisavinamų baltymų, todėl jie gali net pakeisti mėsą. Be to, šiuos baltymus sudaro tik augalų sintetinamos organizmui gyvybiškai reikalingos aminorūgštys. Žalieji žirneliai 1,5–2 kartus kaloringesni už kitas daržoves. Juose yra ir vitaminų C, B1, B2, PP, karotino, daug ląstelienos. Turi ši daržovė ir gydomųjų galių: žirniuose esantis inozinas dalyvauja nervų sistemos medžiagų apykaitoje, skatina virškinimo trakto veiklą, o cholinas mažina riebalų kaupimąsi kepenyse, saugo nuo aterosklerozės. Žalieji žirneliai atjaunina organizmo ląsteles, teigiamai veikia odą bei jungiamuosius audinius, tinka ir dietinei mitybai.

Paprastai auginami dviejų rūšių daržo žirniai: gliaudomieji ir šparaginiai. Pastaruosius galime valgyti su visomis ankštimis – jos saldžios, trapios, be pergamentinės plėvelės, jose daugiausia vitaminų, mineralinių druskų ir mikroelementų.