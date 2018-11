Žiedinės ekonomikos specialistė: pasaulis žiūri į Lietuvą

Europoje nutarta griežtai riboti vienkartinį plastiką – greičiausiai visi girdėjo apie planus drausti šiaudelius, vienkartinius indus ir kitus plastiko gaminius. Gerokai pasispausti teks ir gėrimų gamintojams: numatyta, kad iki 2025 m. turės būti surenkama bei perdirbama bent 90 proc. plastikinių gėrimų pakuočių. Vienoms šalims šitoks tikslas taps tikru išbandymu, tačiau mums tai negresia. Lietuva kaip tik bus ta, iš kurios kitos šalys galės daug pasimokyti.

92 proc. – tiek plastikinių gėrimų buteliukų surinkta pernai Lietuvoje. Ir visi jie perdirbti. Panašus procentas turėtų būti surinktas ir šiemet. Tai vienas geriausių rodiklių pasaulyje, kuris išsiskiria tuo, kad tokio rezultato pasiekta vos per 2 metus. Tai dar niekam nebuvo pavykę. Todėl mūsų patirtis tampa ypač vertinga valstybėms, kurioms teks skubiai gerinti savo plastiko pakuočių surinkimo rezultatus.

Lietuva – viena iš „žvaigždžių“

„Europos Sąjunga (ES) nusprendė, kad žiedinė ekonomika, o kartu ir užstato sistema bei naujos žaliosios darbo vietos yra jos prioritetas. Užbrėžtas tikslas surinkti ir perdirbimui perduoti bent 90 proc. plastikinių pakuočių. Šiuo metu tik užstato sistema leidžia pasiekti tokių rodiklių, kito būdo pasaulyje tiesiog nėra.

Tad užstato sistemos ateitis Europoje šviesi, o Lietuva yra viena iš šitos sistemos „žvaigždžių“. Jūs sugebėjote pasiekti itin aukštus rodiklius per ypač trumpą laiką. Be to, sukūrėte inovatyvią gėrimų gamintojų ir importuotojų finansavimu paremtą sistemą, kuri užtikrina efektyvų pakuočių surinkimą.

Daugeliui ES valstybių prireiks užstato sistemos. Todėl pasaulis žiūri į Lietuvą, taip pat į tokias šalis kaip Norvegija, kad galėtų perimti geriausias praktikas iš geriausiųjų. Dabar Lietuva matoma būtent kaip šalis, turinti vieną geriausių užstato sistemų pasaulyje“, – žurnalistams sakė Clarissa Morawski, vadovaujanti tarptautinei organizacijai „Reloop“, siejančiai žiedinės ekonomikos raida suinteresuotas valstybines institucijas, verslus bei nevyriausybines organizacijas.

C. Morawski kartu su kitais svečiais dalyvavo Vilniuje vykusioje pirmojoje Europos užstato sistemos konferencijoje.

Gėrimų gamintojų ateitis – užstato sistema

„Užstato sistema leidžia surinkti labai aukštos kokybės žaliavas, kurias paprasta perdirbti ir panaudoti gėrimų pakuočių gamybai. Čia nieko nereikia išradinėti – sistema yra, ji patikrinta, ji veikia“, – sakė vienas iš konferencijos svečių, gėrimų gamintojo „Karlovarské minerální vody“ vadovas Alessandro Pasquale.

Jo įmonė gamina 800 skirtingų gėrimų, o pernykščiai pardavimai siekė 450 mln. Eur. Pats A. Pasquale teigia, kad į Lietuvą atvyksta mokytis, kokiu būdu geriausia organizuoti užstato sistemą.

Šiemet jo įmonė pristatė pakuotę, 50 proc. kurios sudaro perdirbtas PET. Šią dalį ir toliau ruošiamasi didinti. Tačiau susiduriama su problema: kur gauti pakuočių gamybai tinkamo perdirbto plastiko? Tai, kas atkeliauja iš bendro plastiko atliekų srauto, gėrimų pakuočių gamybai netinka. Pokyčius čia atneša užstato sistema, kuri parūpina itin aukštos kokybės plastiko žaliavos. Tad, plečiantis užstato sistemai, vis mažiau resursų (naftos, elektros energijos, transportavimo sąnaudų) reikės pagaminti naujai pakuotei.

Pats A. Pasquale įsitikinęs, kad gėrimų pakuotės iš perdirbtų žaliavų – rinkos ateitis. Tokios pakuotės vartotojams suteikia papildomą vertę, todėl ilgainiui vartotojai nustos pirkę neperdirbto plastiko pakuotes. O tai reiškia, kad užstato sistema daugelyje šalių tampa ne tik neišvengiama, bet ir itin pageidaujama.

Iškovoti žmonių pasitikėjimą

Kad užstato sistemos plėtra Europoje neišvengiama, liudijo ir kiti Europos užstato sistemos konferencijos svečiai. Vieni jų pristatė atskirose valstybėse atliktas galimybių studijas ar užstato sistemos diegimo planus, o Norvegijos ir Lietuvos atstovai pasidalijo jau veikiančios sistemos administravimo patirtimi.

Užstato sistemos plėtrą lemia ne tik ES institucijų sprendimai. Jos naudą įrodo ir pasiekiami rezultatai, todėl susipažinti su gėrimų pakuočių tvarkymu į Lietuvą atvyksta delegacijos ne tik iš ES valstybių, bet ir Kinijos, Australijos, Indijos ir kitų.

Lietuvos užstato sistemą administruojančios ne pelno organizacijos „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) vadovas Gintaras Varnas sako, kad aukštus mūsų šalies rodiklius lėmė tai, kad daug mokėmės iš kitų valstybių patirties, taip pat didelį dėmesį skyrėme tam, kad sistema būtų kuo patogesnė vartotojams.

„Labai svarbu, kad mums pavyko užsitarnauti šalies gyventojų pasitikėjimą. 97 proc. sistemos vartotojų mano, kad ji reikalinga. Žmonės mato, kad užstato sistema padeda švarinti jų aplinką, junta jos naudą. Gerus rezultatus lemia ir didelis Lietuvos gyventojų aplinkosauginis sąmoningumas, ypa

tarp jaunesnių šalies gyventojų“, – teigia G. Varnas.

USAD vadovas džiaugiasi, kad Lietuvos pavyzdys parodė, kad laiku priimti sprendimai bei kruopštus planavimas atneša naudą ne tik mūsų šaliai, bet ir kitoms valstybėms, kurioms mūsų patirtis tampa keliu į švaresnę ir saugesnę ateitį.

Apie USAD

Lietuvos gėrimų gamintojų, importuotojų bei pardavėjų įsteigta VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ – ne pelno organizacija, kuri rūpinasi užstato sistemos veikla šalyje. Bendromis steigėjų pastangomis USAD kasmet surenka virš 90 proc. į rinką išleistų vienkartinių gėrimų pakuočių. Dėl sistemos dalyvių bei šalies gyventojų sąmoningumo šiemet USAD turėtų surinkti bei perdirbimui perduoti 570 mln. stiklinių ir plastikinių butelių bei skardinių.