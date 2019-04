Ypatingas „Tele2“ pasiūlymas: naujieji „Huawei P30“ serijos flagmanai – 100 eur pigiau

Nors po ilgai laukto „Huawei P30“ serijos flagmanų pristatymo Paryžiuje praėjo vos mėnuo, „Tele2“ jau paruošė viliojančių pasiūlymų šiems naujiesiems telefonams įsigyti. Dabar abiem modeliams taikoma 100 eurų nuolaida, kuria pasinaudoti galima visuose operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt

„Savo klientams ne tik pristatome svarbiausias išmaniųjų naujienas, bet ir patrauklius pasiūlymus joms įsigyti. „Huawei“ gerbėjams ir visiems, ketinantiems atsinaujinti išmaniuosius, verta suskubti – naujiesiems flagmanams taikome puikias nuolaidas“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direktorė.

Nuolaida „Huawei P30“ ir neriboti GB 3 mėnesiams dovanų – su visais planais

Svajojantiems apie naujuosius „Huawei“ telefonus laukti neverta, tereikia išsirinkti vieną iš dviejų išskirtinėmis savybėmis pasižyminčių „P30“ serijos modelių – 100 eurų dydžio nuolaidą „Tele2“ dabar taiko abiem flagmanams.

Sumokėjus pradinę 90 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu, 6,1 colio įstrižainės OLED ekraną ir trigubą kamerą turintis išmanusis „Huawei P30“ kainuos 21,20 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu – 699 Eur).

Norintiems dar didesnio 6,47 colių įstrižainės ekrano ir keturgubos kameros, verta rinktis išmanųjį „Huawei P30 Pro“. Šis telefonas, sumokėjus pradinę 120 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu, kainuos 28,23 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu – 899 Eur).

Tai dar ne viskas. Išsirinkę „Huawei P30“ flagmaną ir sau tinkamiausią planą, pirmus 3 mėnesius neribotus gigabaitus gausite dovanų. Juos naudoti galėsite visoje Lietuvos teritorijoje.

Nuolaidos išmaniesiems taikomos nuo kainų, galiojusių ne akcijos metu 2019 m. kovo mėn. Telefonams papildomai taikomas vienkartinis valstybės nustatytas 5,25 Eur laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir įrenginių kiekis – riboti.

Nuo pribloškiančios kokybės nuotraukų iki dirbtinio intelekto

„Tele2“ klientai, įsigysiantys „Huawei P30“ serijos telefonus, galės pasirinkti iš kelių gamtos įkvėptų spalvų: grafito juodos, pašvaistės arba krištolo žydros.

Beje, šie išskirtinio, iki smulkiausių detalių apgalvoto dizaino telefonai yra itin lengvi – „Huawei P30“ sveria vos 165 gramus, o „Huawei P30 Pro“ – 192 gramus.

Be to, flagmanuose yra integruota dar labiau patobulinta ir išskirtinėmis fotografavimo galimybėmis pasižyminti „Huawei P“ serijos kamera. Be pagrindinės, abu telefono modeliai turi po įspūdingą 32 MP priekinę kamerą, skirtą idealioms asmenukėms. Tai dar ne viskas – abiejuose flagmanuose yra integruotas dirbtinis intelektas, gebantis tiksliai atpažinti objektus ir parinkti tinkamiausius kameros nustatymus.

Kitas svarbus privalumas – neįtikėtino ryškumo OLED ekranas, vaizdą atkuriantis 2340×1080 pikselių raiška ir 16,7 mln. skirtingų atspalvių.

Galią naujosios serijos telefonams suteikia aštuonių branduolių „Kirin 980“ procesorius. Beje, „Huawei P30“ išmanieji atlaikė ir pačius sudėtingiausius testus, todėl yra atsparūs drėgmei, dulkėms ir netgi smūgiams. Abu flagmanai turi 6 GB (RAM) operatyvinės ir 128 GB vidinės atminties, kurią papildomai galima išplėsti ir „nanoSD“ kortele.