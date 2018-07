Valstybės dieną – nemokama žvejyba

Liepos 6 dieną į žvejybą išsiruošę asmenys neprivalo turėti mėgėjų žvejybos leidimo.

Valstybės dieną, visi galės žvejoti nemokamai visuose valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, taip pat Nemuno deltos regioniniame parke (išimtis – Krokų lankos botaninis-zoologinis draustinis), išskyrus privačius bei limituotos žvejybos telkinius ir jūrą.

Limituota žvejyba organizuota šiuose išnuomotuose vandens telkiniuose: Gudelių ežere (Šiaulių r.), Varniškių ežere (Vilniaus r.), Ilgio ežere ir Vijūnėlės tvenkinyje (Druskininkų sav.), Vabalių ežere (Alytaus r.), Barstyčių tvenkinyje (Skuodo r.), Pagojės tvenkinyje (Anykščių r.), Vykežerio, Vykežerėlio, Sniūčio, Vasakno ežeruose ir Šventosios tvenkinyje (Zarasų r.), Alvito ežere (Vilkaviškio r.), Malkėsto ir Ilgio ežeruose (Molėtų r.), Kašonių ežere (Prienų r.) ir Gulioniškės tvenkinyje (Kazlų Rūdos sav.).

Neišnuomoti vandens telkiniai, kuriuose organizuota limituota žvejyba, yra šie: Merkio upė nuo Ožkelaičių tilto iki Baltarusijos sienos (Ožkelaičių tiltas yra tarp Jašiūnų ir Rūdninkų) Talokių ežeras (Alytaus r.), Krūminių tvenkinys (Varėnos r.), Smulkio ežeras (Anykščių r.), Joskučio ežeras (Ignalinos r.) ir Musios ežeras (Vilniaus r.). Juose organizuota limituota karpių žvejyba. Pagal Mėgėjų žvejybos taisykles visus mažesnius nei 40 cm karpius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį.

Nemokamai žvejoti, kaip numato Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės, galima dukart per metus – Valstybės dieną, liepos šeštąją, ir rugpjūčio penkioliktąją – per Žolinę. Žvejoti draudžiama valstybinių gamtinių rezervatų telkiniuose, Kniaupo įlankoje, Nemune 500 m žemiau Kauno HE užtvankos ir kituose vandens telkiniuose, kuriuose pagal šias taisykles mėgėjų žvejyba bet kokiais įrankiais ar būdais draudžiama ištisus metus.