Vaistus pirksime ir parduotuvėse

Nuo kitų metų nereceptinių vaistų bus galima įsigyti parduotuvėse bei degalinėse.

Taip pat su elektroniniu receptu vaistus bus galima pirkti internetu. Seimas šeštadienį 81 balsu „už“, 10 parlamentarų balsavus prieš ir 22 susilaikius priėmė tokias Farmacijos įstatymo pataisas.

Nuo sausio ir lapkričio

Mažmeninės prekybos vietose tam tikrus vaistus bus galima pirkti nuo kitų metų, o receptinius vaistus įsigyti internetu – nuo 2019 metų lapkričio.

Pakeitimus inicijavęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga įsitikinęs, jog pataisos palengvins gyvenimą žmonėms. Ypač tiems, kuriems sudėtinga nuvykti į vaistinę – pavyzdžiui, kaimiškose vietovėse ar dėl sveikatos.

„Tai yra labai laukiami sprendimai, tai pagalba žmonėms, kuriems į vaistinę nueiti galimybės nėra. Ėjimas į vaistinę pats savaime nėra blogis, žmonės ten nuėję gali pasitarti. Bet mes kalbame apie labai ribotą sąrašą pagrindinių vaistų ir vietas, kur nėra vaistinių“, – sakė A. Veryga.

Protingi pokyčiai

Seimo Sveikatos reikalų komiteto vadovė Asta Kubilienė pabrėžia, kad preparatai nuo karščiavimo, skausmo, alergijos turėtų būti prieinami, kada tik jų reikia.

„Puikiai žinome ir tai, kad budinčių vaistinių, ypač mažesniuose miesteliuose, nėra tiek daug. Tad protingi pokyčiai tik į naudą: didinamas vaistų prieinamumas kartu numatant aiškią tvarką ir kontrolę“, – sako A. Kubilienė.

Farmacijos įstatymo pataisos leis ne vaistinėse prekiauti vaistais nuo temperatūros, skausmo, įskaitant gerklės, uždegimo, priešalerginiais, skrandžio rūgštingumą mažinančiais ir antiseptiniais (žaizdoms dezinfekuoti) vaistais.

Galios griežtos taisyklės

Parduotuvėse ar degalinėse įsigytų vaistų gyventojai grąžinti ar pakeisti negalės. Jų nebus galima parduoti asmenims iki 16 metų, pažeistose pakuotėse, prekybos automatuose, nestacionariose vietose. Etanolio turinčiais vaistais nebus galima prekiauti.

Įteisinus prekybą kai kuriais nereceptiniais vaistais parduotuvėse ar degalinėse. Jų bus negalima laikyti savitarnos skyriuose, parduoti daugiau kaip vienos to paties pavadinimo vaisto pakuotės, be to, nebus galima siūlyti kito vaisto, jeigu norimo nėra.

Prekybos vietose privalės būti raštiški įspėjimai, kad pardavėjas neteikia informacijos apie vaistus, o prie kasos jie turės būti laikomi atskirai nuo kitų prekių.

