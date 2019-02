Vaistinėse – žmonių antplūdis

Sergamumui gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis vis kopiant aukštyn, sparčiai suktis tenka ne vien medikams. Pastarosiomis savaitėmis apgultos vaistinės išgyvena didįjį darbymetį ir skaičiuoja išaugusią apyvartą.

Pagrindinių vaistų netrūksta, bet kartais konkrečios prekės tenka ir paieškoti. O viena vaistinė Panevėžyje pristigo net medicininių kaukių.

Juro vaistinės savininko Juro Kirkaus teigimu, praėjusio mėnesio rezultatai rodo apyvartą šoktelėjus apie 20 procentų. Vaistininkas beveik neabejoja, kad tiek turėtų būti išaugusi visų miesto vaistinių apyvarta, o didžiųjų tinklų – gal ir dar daugiau.

Anot J. Kirkaus, klientai teiraujasi įvairiausių vaistų. Dažnas nuo temperatūros pageidauja medikamentų, turinčių paracetamolio.

„Mes bandome siūlyti ibuprofeną. Tikrai neblogai veikia, bet kartu su juo reikia vartoti daug arbatų nuo uždegimo“, – teigė J. Kirkus.

Gydytojų skiriamų priešvirusinių vaistų pastarosiomis savaitėmis per dieną vaistinė parduoda net po keletą dėžučių.

„Jeigu tie vaistai vartojami per pirmąsias susirgimo gripu valandas, veikia tikrai gerai“, – sako vaistininkas.

Anot jo, šių medikamentų šiemet pakanka. Be to, yra atsiradę ir gerokai pigesnių generinių vaistų, tad, J. Kirkaus manymu, bent šios dienos duomenimis, jų Panevėžyje neturėtų pritrūkti.

Dėl kitų gripui ir ūminėms viršutinių kvėpavimo takų bei komplikacijų sukeltoms ligoms gydyti vaistų J. Kirkus kol kas irgi nemato problemos. Jis teigia negirdėjęs, kad mieste trūktų ir antibiotikų gripo sukeltoms komplikacijoms gydyti – jų spektras platus.

Vaistinės savininkas pastebi, kad žmonės tampa sąmoningesni, daugelis įsigyja medicininių kaukių. Šios apsaugos nuo virusų priemonės vaistinė net buvo pritrūkusi, tačiau penktadienį vėl papildė atsargas.

„Viena moteris nupirko visas kaukes, kiek turėjome, – išsinešė net dvi dėžes. Teko atsiprašinėti pirkėjų, kad nepagalvojome apie kitus – visas atidavėme vienai pirkėjai“, – sako J. Kirkus.

Keičiasi įpročiai

T. Barauskio vaistinės vaistininkė Loreta Mickevičienė pastebi, kad paskelbus epidemiją ir uždarius nemažą dalį mokyklų, klientų sulaukiama daugiau nei įprastai. Užsukę į vaistinę, klientai daugiausia teiraujasi vaistų nuo uždegimo, perka medikamentų nuo peršalimo, įvairių arbatų. Kaip pastebėjo vaistininkė, pastarosiomis savaitėmis, nors vaistų parduodama daugiau, apyvarta nėra smarkiai išaugusi.

„Didelių eilių bent jau pas mus nėra“, – sako L. Mickevičienė.

Anot jos, daug perkama plačiai reklamuojamų vaistų nuo peršalimo ir pakilusios temperatūros, tačiau stebima ir kita vaistininkę džiuginanti tendencija.

„Dabar žmonių įpročiai labai pasikeitę – stengiasi gerti kuo daugiau skysčių ir perka visokias žolelių arbatas“, – sako L. Mickevičienė.

Be to, susirgus šeimos nariui, skubama ieškoti, kaip stiprinti imunitetą, profilaktiškai naudojamas vitaminas C, imbieras, arbatos. Medicininės kaukės dabar taip pat populiari prekė. Vaistininkės teigimu, jas naudoti skatina ir pati, ypač jeigu lankomasi žmonių susibūrimo vietose, einama pas gydytoją ir sergama širdies, plaučių ligomis. Gripo epidemijos metu populiarus ir bičių pikis, bičių duonelė, imbiero gėrimai, žuvų taukai, vitaminas D. Tokia tendencija, pasak vaistininkės, anksčiau tokia ryški nebuvo.

„Kai anksčiau sakydavome, kad žiemos mėnesiais reikia pagerti žuvies taukų, klientai atšaudavo, kad ai, aš nesergu. Dabar patys ateina į vaistinę ir perka. Labai džiugu, kad grįžtama prie tos pirminės medicinos, prie tų žolelių, augalų, iš karto nepuolama prie cheminių preparatų. Žmonės dažnai teiraujasi, ar preparatas bus žolinis, ko anksčiau nepastebėdavome“, – naujas tendencijas pastebi L. Mickevičienė

Darosi sąmoningesni

Panevėžyje veikiančios „Eurovaistinės“ tinklo vaistinės gripo ir peršalimo ligų padažnėjimą pajuto maždaug nuo sausio vidurio ir jis jaučiamas iki šiol.

„Labai daug žmonių Panevėžyje pas mus užsuka ne tik vaistų, bet ir pasikonsultuoti, ieškoti priemonių simptomams palengvinti arba imunitetui stiprinti“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Audronė Lipnickaitė,

Pasak jos, šiuo metu neretai tenka žmones konsultuoti, kuo gripas skiriasi nuo peršalimo.

„Pastebime, kad sausį išaugo preparatų slogai ir gerklės skausmui palengvinti poreikis, taip pat ieškoma daugiau priemonių kosuliui palengvinti arba karščiavimui sumažinti. Kai gripas jau pradėjo siausti, daugiau žmonių suskubo ieškoti ir preparatų imuniteto stiprinti“, – pasakoja vaistininkė.

A. Lipnickaitės teigimu, nei vaistų, nei pagrindinių preparatų peršalimo ligoms gydyti kol kas netrūksta – vaistinės epidemijai pasiruošusios. Pasak jos, svarbu ne tik gydymas, bet ir sveikų žmonių apsauga.

„Jaučiame, kad žmonės tikrai darosi atsakingesni, dažnai klausia, kaip apsisaugoti, ką daryti, susirgus šeimos nariui. Dažniau ir drąsiau ieškoma ir medicininių kaukių. Kosint ar čiaudint jos neleidžia išplisti pasklidusiems viruso lašeliams. Taip pat teiraujasi įvairių dezinfekavimo priemonių, pavyzdžiui, rankoms“, – sako vaistininkė.

Ji pataria siaučiant gripui ir peršalimo ligoms vėdinti patalpas, vengti streso, gerai pailsėti. Pajutus pirmus simptomus, verčiau likti namuose, gerti daug skysčių, ilsėtis.

„O bene svarbiausia – tinkami higienos įpročiai. Prieš valgant ar grįžus iš lauko reikia kruopščiai nusiplauti rankas su vandeniu ir muilu. Jei dėvite medicininę kaukę, ją reikia keisti bent kas 3–4 valandas arba kai sudrėksta nuo kvėpavimo. Panaudotą kaukę išmesti. Iš karto išmesti būtina ir vienkartinę nosinaitę“, – dalijasi patarimais A. Lipnickaitė.

Pasak jos, saugantis gripo ir peršalimo ligų, padeda ir organizmo stiprinimas C ir D vitaminais, naudingi žuvų taukai, ežiuolės ekstraktas.

Faktai

„Sodros“ duomenimis, išduotų nedarbingumo pažymėjimų skaičius pastarąsias savaites Lietuvoje gerokai išaugo. Vien per pirmas dvi šios savaitės dienas išduota 38,3 tūkstančio laikino nedarbingumo pažymėjimų. Per visą praėjusią savaitę išduota dvigubai daugiau nedarbingumo pažymėjimų – 74,4 tūkstančio, o lapkritį ir gruodį vidutiniškai per savaitę buvo išduodama po 50–60 tūkst.

Iki šių metų sausio 29 dienos išduota jau 288 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų, praėjusių metų sausį – 330 tūkst., gruodį – 240 tūkst. Praėjusiais metais gripo epidemija piką buvo pasiekusi vasario viduryje. Tuomet per mėnesį išduota 340 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų, o per savaitę piko metu – 93 tūkst.