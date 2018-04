Vairuotojams palankiausias ketvirtadienis

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį avaringiausias mėnuo Panevėžyje buvo sausis – per jį įvyko net 14 eismo įvykių. Saugiausia vairuoti buvo vasarį, registruoti 8 eismo įvykiai. Avaringiausios savaitės dienos – trečiadienis ir penktadienis.

Praėjusį ketvirtį tomis dienomis Panevėžyje fiksuota po septynis eismo įvykius. O ramiausia diena – ketvirtadienis. Pirmąjį metų ketvirtį tądien įvyko vos vienas eismo įvykis. Pastebima, kad avaringiausias paros metas piko valandos. Nuo 16 iki 18 val. fiksuoti 9 eismo įvykiai, o nuo 12 iki 14 val. – šeši.

Saugiausia važinėti miesto gatvėmis naktį nuo vidurnakčio iki šeštos ryto. Tuo metu per visą ketvirtį nepadarytas nė vienas įskaitinis eismo įvykis.

Visoje apskrityje per ketvirtį registruoti 62 įskaitiniai eismo įvykiai. Per juos sužeista 70 žmonių, o žuvo – 2 asmenys: Biržų krašte – pėsčioji, Panevėžyje – keleivis. Palyginti penkerių pastarųjų metų pirmojo ketvirčio duomenis, tai buvo mažiausias žuvusiųjų skaičius. Pernai per tą laikotarpį žuvo 7 žmonės.

Šiemet per tris mėnesius Panevėžio apskrityje įvyko du įskaitiniai eismo įvykiai dėl girtų vairuotojų kaltės. Be to, nukentėjo penki neblaivūs pėstieji. Pernai per tą laiką tokių buvo vienas.