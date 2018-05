Vaikų burnose – protezai

Odontologai ne vienerius metus skambina pavojaus varpais dėl vis prastėjančios vaikų dantų būklės. Šie specialistai tvirtina, kad vaikų dantų gydymas bei protezavimas Lietuvoje yra nemokamas, tačiau jų būklė išlieka itin bloga.

Situacijos negelbėja ir privalomas kasmetis profilaktinis dantų patikrinimas – nemažai tėvų pažymas su odontologo įrašu apie atrastus ėduonies pažeistus dantis tik pristato į ugdymo įstaigą, o gydyti pažeistų vaiko dantų pas odontologą nenuveda. Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių vaikams vėliau tenka protezuoti dantis.

Odontologai įsitikinę, kad dantų ėduonies atsiradimą lemia burnos higienos nesilaikymas, sumažėjęs dantų atsparumas, dantų apnašos, paveldėjimas, netinkami mitybos įpročiai ir kt. Ypač didelę žalą vaikų dantims daro jų nepriežiūra, dėl to juos reikia pratinti kruopščiai išsivalyti dantis. Geriausia, kad vaikai nuo trejų metų dantis išsivalytų patys, o vėliau tėvai pervalytų. Taip būtų ugdomi tinkami įpročiai.

Pasak Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktoriaus pavaduotojos odontologijai Santos Miežinienės, kai ėduonies nepavyksta išvengti, pirmiausia dantys turėtų būti gydomi. Raunant ėduonies pažeistus dantis, kol dar nesusiformavęs žandikaulis, ir kramtymo funkciją stengiantis atkurti sriegiant implantus ar protezuojant, gali sutrikti natūralus vaiko veido žandikaulio vystymasis, nuolatinio danties užuomazgos formavimasis. Todėl labai svarbu yra stengtis išsaugoti nuosavus dantis: pirmiausia visą dėmesį skirti asmeninei burnos profilaktikai, 2 kartus per metus apsilankyti pas gydytoją odontologą ir burnos higienos specialistą, o protezuoti tik tada, kai to išvengti nebeįmanoma. Deja, pastaruoju metu vaikai be būtino reikalo masiškai siunčiami protezuoti dantų.

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (Panevėžio TLK) pastebi, kad jos veiklos zonoje labai daug vaikų gauna dantų protezavimo paslaugas. Atliktos analizės parodė, kad vaikų dantims protezuoti išleidžiama tikrai nemažai Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų. Pavyzdžiui, 2017 m. maždaug 50 proc. Kupiškio gyventojams skiriamų lėšų buvo panaudota vaikų dantų protezavimo paslaugoms apmokėti. Panevėžyje 2015–2016 m. panaudota po 35 proc. Taip pat pastebėtas didelis ir besąlygiškas tėvų susidomėjimas implantavimu manant, kad tai vienintelis teisingas dantų gydymo būdas: į Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrių vis daugiau tėvų kreipiasi informacijos dėl šios paslaugos finansavimo PSDF lėšomis. Kita vertus, klausimų apie profilaktinės priemonės – vaikų krūminių dantų silantavimo – finansavimą beveik nesulaukiama.

Atliekant dokumentų, susijusių su vaikų dantų protezavimo paslaugomis, patikrinimus, išaiškėjo dalykų, keliančių abejonių dėl paslaugos skaidrumo ir dantų protezavimo reikiamumo. Pastebėta, kad paslaugų apimtys labai priklauso nuo paslaugos teikėjų. Vieni jų protezuoja daugybę vaikų ištisus metus, kiti – ne. Pavyzdžiui, 2015 m. vienam Panevėžio TLK veiklos zonos vaikui dantys per metus buvo protezuoti net 4 kartus.

Kai Panevėžio TLK pradėjo reikalauti iš pirminės sveikatos priežiūros centrų (PSPC) kartu su sąrašu vaikų, įrašytų dantų protezavimo paslaugai gauti, pateikti ir gydytojų odontologų konsiliumo išvadas, suteikiančias teisę vaikų dantis protezuoti už didesnę pinigų sumą, neseniai paaiškėjo dar vienas dalykas – kad PSPC į eilę vaikus įrašo ir be konsiliumo išvadų.

Pastebėjimai verčia abejoti, ar vaikų dantys nėra be reikalo žalojami protezuojant juos, vietoje to, kad būtų gydomi.

Galima pasidžiaugti, kad 2016 m. lapkričio 1 d. sugriežtinus reikalavimus dėl vaikų dantų protezavimo, 2017 m. bendrai Panevėžio TLK veiklos zonoje vaikų, kuriems protezuoti dantys, skaičius ėmė mažėti. 2017 m., palyginti su 2016 m., jų sumažėjo šimtu penkiolika. Labiausiai sumažėjo protezuotų vaikų skaičius Panevėžio miesto savivaldybėje – šimtu dviem.