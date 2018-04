Už virtinę nusikaltimų pasiuntė ilgiems metams už grotų

Panevėžio apygardos teismas padėjo tašką daugiau nei dvejus metus trukusioje didelės apimties byloje, kurioje neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų, turint tikslą jas platinti, prekyba žmonėmis, išnaudojimu priverstiniam darbui, pelnymusi iš kito asmens prostitucijos kaltinti du broliai, Panevėžio rajono gyventojai 40-metis R. V. bei 42 metų D. V., 39 metų mažeikiškis E. N. ir 43 metų panevėžietis E. B., gyvenamąją vietą deklaravęs Biržuose.

Pirmieji trys šiuo metu atlieka bausmę dėl kitų nusikalstamos veikos epizodų. Teismas, subendrinęs bausmę, šį kartą D. V. skyrė 19-os metų laisvės atėmimo bausmę ir konfiskuoti namą. Jo broliui R. V. skirta subendrinta 16-os metų bausmė. E. B. skirta 6 metų, E. N. – 8 metų ir 3 mėnesių bausmė.

Bylos duomenimis, nuteistieji platino narkotikus Vokietijoje ir į ten pat apgaule vežė Lietuvos piliečius, kuriuos privertė platinti narkotines medžiagas. Be to, į Olandiją gabeno merginas dirbti prostitutėmis ir iš to pelnėsi. Viena jų aukų netgi buvo dar nepilnametė. Dviem nukentėjusioms merginoms jų prašymu priteista neturtinė žala. Tiesa, teismas tik iš dalies tenkino civilinius ieškinius.

Tai nebe pirmoji panaši R. V., D. V. ir E. N. byla. Jie teisti ir anksčiau, tik už kitus nusikaltimus.

Broliai su bendrininkais per dešimtmetį padarė ne vieną nusikaltimą ir dėl jų buvo pradėtas ne vienas ikiteisminis tyrimas, o nusikaltėliai nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis. Tiesa, dėl dalies nusikalstamų epizodų buvo išteisinti, tad nuosprendį skundė tiek prokuroras, tiek jie patys – bandė įrodyti nesantys tokie kalti, kaip konstatavo teismas.

Lietuvos apeliacinis teismas tuomet jiems bausmes sušvelnino.

Neatmetama tikimybė, kad nuteistieji teismo nuosprendį skųs ir šį kartą.