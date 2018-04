Ūkininkai kviečiami sudaryti žemės valdymo sutartis

Prasidėjus pasėlių deklaravimui vis dažniau susiduriama su problema, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis. „Žodinės žemės nuomos sutartys – tai plačiai paplitusi praktika, tačiau ūkininkas visuomet rizikuoja.

Siekdami juos apsaugoti, raginame visus sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis. Taip sumažinsime riziką, kad žemės savininkas gali bet kada nutraukti žodinę sutartį. Šiandien daugiau kaip 50 tūkstančių ūkininkų yra panašioje situacijoje, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis “, – sako žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Būtent todėl Žemės ūkio ministerija šioje srityje siekia pokyčių ir ragina visus ūkininkus, dirbančius jiems nuosavybės teise nepriklausančią žemę, dėl tokio žemės valdymo sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis su sklypų savininkais. Ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir norintys gauti avansines tiesiogines išmokas, iki spalio 1 d. turi atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis Valdų registre taip, kad tų ūkininkų, kurie deklaruoja iki 5 ha žemės, deklaruojami plotai sutaptų ne mažiau kaip 50 proc. su valdoje nurodytu plotu, o jeigu dirbama daugiau nei 5 ha, tuomet 70 proc.

Tokius pareiškėjus, kurių nurodyti valdomi plotai valdoje bus mažesni negu nustatyti procentai (pvz., deklaruojančiųjų iki 5 ha – 49 proc., deklaruojančiųjų daugiau kaip 5 ha – 69 proc.), deklaruojant pasėlių plotus, pasieks priminimas, įspėjantis, kad šiuos duomenis būtina ištaisyti iki spalio 1 d. Nespėjusieji to padaryti, valdų duomenis galės tikslinti iki gruodžio 31 d., tačiau tokiu atveju avansinė išmoka jiems bus mokama kartu su pagrindine.

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose bei 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse numatyta, jog pareiškėjas pareiškia žinantis, kad prašyti paramos už deklaruotą plotą gali tik tuo atveju, jeigu turi ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai (Agentūra) galės pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus, taip pat galės įrodyti, jog ūkyje (valdoje) vykdoma žemės ūkio veikla. Kitaip tariant, Agentūrai paprašius, pareiškėjas turės pateikti žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus (nuosavybės, nuomos ar panaudos sutartis) ir įrodymus, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą.

Nuo 2018 metų asmenims, laikinai naudojantiems valstybinę žemę, patiems nereikės pateikti sutarčių, pagrindžiančių valstybinės žemės sklypų nuomą, nes dokumentus dėl laikinojo naudojimo Žemės ūkio ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) pateiks Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio paskirties žemės nuomos ir (ar) panaudos sutarčių, kurios yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, taip pat nereikės pristatyti ŽŪIKVC (Centras), šios sutartys Centrą pasieks automatiškai. Beje, visos žemės ūkio paskirties žemės nuomos ir (ar) panaudos sutartys gali būti pasirašytos laisva forma ir jos turėtų būti pateiktos deklaruojant žemės ūkio naudmenas. Pavyzdines nuomos sutarčių formas bus galima rasti Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos svetainėse bei Žemės ūkio ir kaimo verslo centro registro ir Ūkininkų ūkių registro portaluose.

Ūkininkai, išsinuomodami žemės sklypus arba dirbdami juos panaudos pagrindais be jokių dokumentų, neretai nėra apsaugoti nuo galimų rizikų: savininkas gali bet kada pareikšti pretenzijas į savo nuosavybę, tad ūkininkas gali patirti nuostolių. Sudarytos sutartys – puiki galimybė ūkininkui sutarti dėl konkrečių terminų, kiek jis valdys žemės sklypą, kiek galės investuoti į dirvožemio gerinimą, o ilgalaikėje perspektyvoje – spręsti ir sėjomainos klausimus. Be to, Žemės ūkio ir kaimo verslo centro tvarkomoje Valdų registro duomenų bazėje sukaupti žemės sklypų teisėto naudojimo sutarčių duomenys padės greitai išsiaiškinti asmenis, turinčius teisę valdyti plotus ir išvengti konfliktų, nagrinėjant ginčus dėl tiesioginių išmokų skyrimo.

Svarbu žinoti:

