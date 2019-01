Tuštės kaimo gyventojų piniginės

Kalendorinį pavasarį Panevėžio rajono gyventojai pasitiks komunalininkams mokėdami brangiau. Čia nuo kovo 1 dienos įsigalios naujos geriamojo vandens ir nuotekų kainos. Joms pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Visgi vietos politikų žodis šiuo atveju mažai ką galėjo nulemti. Pernai šalyje būta net vienuolika atvejų, kai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija naujas kainas įvedė vienašališkai, nepaisydama, kad savivaldybės tam prieštaravo.

Panevėžio rajoną aptarnaujančio Velžio komunalinio ūkio direktoriaus Vaido Virbalo teigimu, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų valymas įmonei nuostolingas. Vienuolikos mėnesių duomenimis, komunalininkai patyrė19 tūkst. eurų nuostolių. Preliminariais skaičiavimais, taikydami naujas kainas, turėtų uždirbti šiek tiek daugiau.

Šiuo metu rajone centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 72,3 proc. gyventojų, o nuotekų tvarkymo – 44,3 proc. Rajone nemažai gyventojų, turinčių namuose vandentiekį, tačiau neprisijungusių prie centralizuotos nuotekų sistemos.

Velžio komunalinio ūkio gyventojams tiekiamas vanduo vis dėlto ne visur atitinka visus kokybės rodiklius.

Įmonės duomenimis, 88,7 proc. tiekiamo vandens atitinka visus higienos normos reikalavimus, tačiau kita dalis – 11,3 proc. į kaimo žmonių namus vamzdžiais atitenkančio vandens viršija geležies, drumstumo rodiklius.

Rajono meras Povilas Žagunis pripažįsta, kad geriamojo vandens tiekimas yra problemiškas. Jo teigimu, jau bruzdėjo Žibartonių gyventojai, kurie iš viso neturi centralizuotai tiekiamo vandens, o praėjusią karštą vasarą šuliniai buvo nusekę.

„Nežinau, kada 95 procentai gyventojų galės gauti kokybišką centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį“, – neslepia meras.

P. Žagunis pripažino tikėjęsis iš Tarybos narių sulaukti ne kartą kelto klausimo, ar nevertėtų perduoti šios paslaugos panevėžiečius vandeniu aprūpinančiai įmonei „Aukštaitijos vandenys“. Meras teigia kalbėjęsis su laikinai miesto mero pareigas einančiu Aleksu Varna ir sulaukęs pasiūlymo, kad šio klausimo sprendimą vertėtų palikti naujai išrinktoms taryboms.

Patikrino Vilnius

Naujos geriamojo vandens ir nuotekų paslaugų kainos rajone nustatytos trejiems metams ir bus kasmet perskaičiuojamos. Pasak V. Virbalo, dabartinės galioja nuo 2014-ųjų rugpjūčio ir per tą laiką nebuvo perskaičiuotos. Direktoriaus teigimu, naująsias kainas vertino Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

„Komisija svarstė, skaičiavo, tikrino ir tik tada patvirtino naujas kainas“, – aiškino vadovas.

Anot jo, pagrindiniai veiksniai, lėmę kainos augimą, yra įmonės sąnaudos, ekonominė situacija šalyje – kainų pokyčiai– ir darbo užmokestis. V. Virbalas nemano, kad kainų pokytis išaugins skolininkų skaičių.

„Mūsų paslaugos kaina kyla labai nedaug ir, palyginti su šalies kainomis, esame prie pigiausių“, – tvirtino direktorius.

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslauga rajono gyventojams, gyvenantiems butuose, nuo kovo 1 dienos brangs 8 centais – iki 1,75 euro už kubinį metrą (be PVM). Geriamasis vanduo brangs šešiais centais iki 46 centų (be PVM), nuotekų tvarkymas – dviem centais – iki 1,29 (be PVM). Individualių namų gyventojams paslaugos brangs 19 centų – iki 1,71 euro (be PVM). Aštuoniais centais – iki 44 centų (be PVM) – brangs geriamasis vanduo. Nuotekų tvarkymas brangs 11 centų iki 1,27 Eur (be PVM). Besinaudojantys paslaugomis buities ir komerciniams poreikiams mokės 27 centais daugiau – 1,79 euro (be PVM). Vanduo jiems brangsta 16 centų iki 52 centų (be PVM), o nuotekos – 11 centų – iki 1,27 euro (be PVM).

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, brangs 28 centais – iki 83 centų (be PVM). Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, šoktelės 37 centais iki 77 centų (be PVM).

Už ištrauktą duobę – dvigubai brangiau

Bene daugiausia kils nuotekų ištraukimo ir išvežimo kaina. Nuo kovo 1 dienos ši paslauga kainuos 8,33 euro (be PVM) už kubinį metrą. Dabar – 4,01 euro (be PVM) už kubinį metrą.

„Iš šios paslaugos per metus mes neuždirbame 5 000 eurų. Tad tai labai mažai daliai vartotojų įtakos turėsianti kaina“, – sako V. Virbalas.

Direktoriaus teigimu, rajone yra nemažai teikiančiųjų šias paslaugas, pradedant įmonėmis, baigiant smulkiais privatininkais. Be to, velžiečių kaina skaičiuojama ne už kilometrus, kaip daug kur kitur, bet už kubinius metrus.

„Nesvarbu, kuriame rajono gale gyvena žmogus – ar priemiesčio gyvenvietėje, ar rajono pakraštyje – kaina jam ta pati“, – pabrėžė direktorius.