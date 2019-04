Turėti naujus dantis užtenka vos kelių dienų

Jeigu darai, daryk gerai – tokiu principu savo gyvenime vadovaujasi Aukštaitijos implantologijos klinikos (AIK) įkūrėja ir vadovė Aistė Navikienė.

,,Mano svajonė buvo įkurti kliniką, kokios Panevėžys dar neturi, pradedant pačiu pastatu ir baigiant čia teikiamomis paslaugomis. Ir manau man pavyko,“-tvirtina ji. Klinikoje taikomos unikalios implantavimo metodikos leidžia vos per kelias dienas atkurti naujus net ir visus dantis praradusiems pacientams.

Stoties gatvėje įsikūrusi moderni Aukštaitijos implantologijos klinika šią vasarą švęs trejų metų veiklos sukaktį. Palyginti neseniai savo veiklą pradėjusi, šiandien ji jau didžiuojasi gausiu pacientų būriu. Geros žinios eina iš lūpų į lūpas, vieni rekomenduoja kitiems. Gydosi čia ne tik panevėžiečiai. Atvyksta pacientai iš visos Aukštaitijos, kitų Lietuvos miestų. Lankosi ir nemažai užsienyje – Norvegijoje, Islandijoje, Anglijoje – gyvenančių tautiečių.

,,Žmonės labai džiaugiasi, kad anksčiau dėl sudėtingesnių dantų problemų tekdavo važiuoti į Kauną ar Vilnių, o dabar viskas vietoje – modernios technologijos, puiki profesionalių specialistų komanda, pažangios dantų gydymo ir atkūrimo metodikos“, – sako klinikos vadovė A.Navikienė.

Vaikystės pomėgis virto viso gyvenimo veikla

Panevėžyje gimusi ir augusi Aistė Navikienė medicina domėtis pradėjo jau nuo vaikystės. ,,Dar tik šešerių būdama vasarodama pas senelę ne vaikiškas knygeles, o medicinos enciklopediją varčiau, – prisiminė ji. – Esu labai dėkinga savo mamai, kuri, pastebėjusi mano domėjimąsi medicina, paragino rinktis mediko profesiją“.

AIK įkūrėja ir vadovė Aistė Navikienė odontologijos srityje dirba jau dešimt metų, septynerius metus implantuoja. ,,Man labai patinka mano darbas. O kai darai tai kas patinka – šiai veiklai atiduodi visą save. Esu toks žmogus, kad viską noriu padaryti kiek įmanoma geriau, profesionaliau. Todėl nuolat stengiuosi tobulėti, mokytis, atrasti tai, kas mano srityje yra geriausia,“ – sakė ji.

A.Navikienės teigimu, jeigu sugedo vienas ar keli dantys, pagalbą galima rasti nesunkiai, visai kas kita, kai netenkama daugumos, ar netgi visų dantų. ,,Man jau seniai rūpėjo rasti efektyvų sprendimą, kaip pagelbėti su šia problema susidūrusiems pacientams. Mačiau, kaip žmonės vargsta laukdami savo naujų dantų,“ – pasakojo gydytoja odontologė.

Prieš kurį laiką klinikos vadovė dalyvavo vieno garsiausių pasaulyje odontologų dr. Paulo Malo kursuose, kur daugiau sužinojo apie jo sukurtą unikalią bedančių gydymo metodiką. Išvertus iš anglų kalbos ji reiškia ,,visi ant keturių“. Metodika leidžia visus vieno žandikaulio dantis atkurti per minimalų laiką ir tik ant 4 implantų.

,,Buvau girdėjusi apie šią metodiką, bet per kursus pati pamačiau, kaip ji taikoma praktikoje, išbandžiau ir įsitikinau metodikos efektyvumu. Gydymo metodikai ,,visi ant keturių“ jau daugiau nei 20 metų, ji patvirtinta gausiais moksliniais tyrimais bei ilgalaike gydymo praktika. Grįžusi po kursų ėmiau ją taikyti ir savo klinikoje“.

Vietoj ilgo gydymo – nauji dantys jau po kelių dienų

Pasak klinikos vadovės, metodikos ,,visi ant keturių“ taikymo sėkmę garantuoja per ilgą darbo praktiką įgytos žinios bei įgūdžiai, profesionali klinikos specialistų komanda ir klinikoje naudojamos naujausios technologijos. Taikant šią metodiką ypač svarbu yra tikslumas ir galimybė rasti implantavimui tinkamą žandikaulio vietą, čia labai gelbsti kompiuterinės technologijos. 3D kompiuteriniu tomografu yra atliekama burnos sveikatos diagnostika, o gydymui planuoti yra naudojama speciali kompiuterinė programa.

Per vieną vizitą, jeigu reikia, pašalinami burnoje likę nepatikimi dantys ir įsukami dantų implantai. Vieno žandikaulio dantų atkūrimui pakanka 4 implantų. Tokiu būdu per vieną vizitą gali būti atkurti ir abiejų žandikaulių dantys. Kad pacientas nenuvargtų, atsipalaiduotų ir be reikalo nesibaimintų paprastai per šią procedūrą taikoma intraveninė nejautra – sedacija.

,,Jau po kelių dienų ant implantų pritvirtiname gražius, tvirtus ir patogius laikinus dantis, kurie vėliau pakeičiami nuolatiniais. Taigi mūsų pacientams jau nebereikia ilgo laukimo, skausmingų ir nepatogių procedūrų, daugkartinių vizitų, o atitinkamai ir nereikalingų investicijų.“ – sakė klinikos vadovė.

Balandžio 17 d. Aukštaitijos implantologijos klinikoje vyks nemokamas seminaras pacientams, kuriame kviečiami dalyvauti visi, kam aktuali dantų atkūrimo problema. ,,Seminaro dalyviams išsamiai papasakosime apie šią ir kitas klinikoje taikomas dantų atkūrimo metodikas, jie galės nemokamai individualiai pasikonsultuoti, išsitirti savo burnos būklę,“ – atvykti į nemokamą renginį kvietė A. Navikienė.

Pacientų poreikiai – svarbiausia

Stilingas ir modernus AIK pastatas patraukia ne vieno praeivio akį. Paklausta, ar klinikoje teikiamos paslaugos yra prieinamos kiekvienam pacientui, vadovė patikino, kad kainos čia tikrai labai palankios ir patrauklios. ,,Be to, norintys gali gydytis išsimokėtinai, lizingu. Esame labai lankstūs ir tai didele dalimi lemia mūsų sėkmę,“ – tvirtino A.Navikienė.

Pasak A. Navikienės, šiuolaikinio žmogaus gyvenimas yra labai aktyvus, todėl lankstumas bei operatyvumas yra būtini ir derinant su pacientais jų procedūrų laiką: ,,Jeigu labai skubu dirbame ir po darbo valandų, ir sekmadieniais“, – sakė klinikos įkūrėja.

,,Noriu, kad mūsų klinikoje būtų jauku ir patogu, kad viskas čia visų pirma tarnautų žmogui, jo sveikatai ir grožiui, – užbaigė pokalbį Aistė Navikienė. – Kad pacientai pas mus ateitų kaip į namus, kur visuomet yra laukiami ir kur vienoje vietoje gali rasti visas jiems reikalingas, jų poreikius bei galimybes atitinkančias dantų gydymo ir atkūrimo paslaugas“.