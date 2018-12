Tragiškos avarijos kaltininkas nelaisvės išvengė

Panevėžio apylinkės teisme baigta nagrinėti net dvejus metus trukusi byla dėl per tragišką eismo įvykį žuvusios moters. Kaltais pripažinti du vairuotojai atsipirko lygtiniu laisvės atėmimu ir baudomis.

Avarija viena, nuteistieji du

Panevėžyje milžinišką ažiotažą sukėlusi skaudi nelaimė nutiko dar 2016 metų lapkričio 17 dieną, kelios minutės prieš septintą ryto. Tamsoje, judrioje nereguliuojamoje Aukštaičių, Ramygalos ir Nemuno gatvių sankryžoje Panevėžio autobusų parke vairuotoju dirbantis 59 metų Romualdas Kriaučiūnas, vairuodamas miesto maršrutinį autobusą „Solaris“, iš Ramygalos gatvės sukdamas kairėn, į Aukštaičių gatvę, nepastebėjo į gatvę išėjusios moters ir ją partrenkė. Supratęs, kas atsitiko, vairuotojas išlipo iš autobuso padėti senolei, kuri dar nebuvo praradusi sąmonės ir kalbėjo, tačiau tuo pat metu ant jos užlėkė iš kairės pusės įsukęs „Ford Galaxy“, vairuojamas 47 metų Gintauto Stripeikio. Atvykę greitosios medicinos pagalbos medikai pensininkei padėti nebegalėjo – ji žuvo vietoje. O lengvojo automobilio vairuotojas iš nelaimės vietos nuvažiavo ir pareigūnų buvo sustabdytas jau netoli Aukštaičių bei J. Basanavičiaus gatvių sankryžos. Po nelaimės jis uždarytas į areštinę. Tragiško įvykio metu abu vairuotojai buvo blaivūs.

Teismas pripažino, kad važiavimo sąlygas apsunkino prastas matomumas – tą rytą dulkė lietus, o judrioje rekonstruojamoje sankryžoje neveikė nei šviesoforai, nei perėjos žibintai. Dar iki tragiško įvykio panevėžiečiai piktinosi dėl valdininkų ir policijos pareigūnų nesuvaldyto chaoso rekonstruojamoje Ramygalos, Aukštaičių ir Nemuno gatvių sankryžoje. Joje šviesoforus rekonstravusi įmonė, dar likus dviem savaitėms iki tragiškos avarijos vis žadėjusi greitai baigti darbus ir įjungti šviesoforus, savo pažadą ištesėjo po nelaimės praėjus vos valandai. Panevėžio savivaldybė aiškino net keletą kartų policijos komisariato prašiusi atsiųsti reguliuotoją į pavojingą intensyvaus eismo sankryžą. Pareigūnai atsikirsdavo, esą patrulio, gatvėje mojuojančio lazdele, ilgisi apimtieji sovietinės nostalgijos.

Teismas paneigė vairuotojo versiją

O pensininkę mirtinai partrenkusio autobuso vairuotojas R. Kriaučiūnas teismą bandė įtikinti, kad senutė į gatvę iššoko staiga, buvo tamsiai apsirengusi, todėl ją tiesiog per vėlai pastebėjo. Vyras teisinosi, jog per tris dešimtmečius, kai dirba šį darbą, toks eismo įvykis jam pirmas. Tačiau liudininkų parodymai ir surinkti įrodymai šią versiją paneigė – moteris buvo parblokšta ne ką tik įžengusi, bet jau pasiekusi gatvės vidurį. Be to, pėsčiosios neišgelbėjo net ir ant rankos segėtas atšvaitas. R. Kriaučiūnas bylos nagrinėjimo metu teigė, kad moterį jis tik parbloškė, o ją pervažiavo avarijos vietoje sustojusį autobusą bandęs apvažiuoti G. Stripeikis. Bet teismo medicinos ekspertai nustatė, kad moterį mirtinai sužalojo būtent autobusas. Pensininkė mirė dėl galvos traumos.

Kalėjimo išvengė

Dėl nusikalstamo aplaidumo, atėmusio gyvybę, Panevėžio autobusų parko vairuotojas R. Kriaučiūnas pripažintas kaltu. Nors prokurorai teismo prašė kaltinamąjį nuteisti ketverių metų laisvės atėmimo bausme, darbdavių gerai charakterizuojamam vairuotojui skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, ji atidėta tokiam pat laikotarpiui. Per šiuos dvejus metus R. Kriaučiūnas įpareigotas neišvykti iš gyvenamosios vietovės ir toliau tęsti darbinę veiklą.

O lengvuoju automobiliu senolę kliudžiusiam G. Stripeikiui dėl to, kad iš įvykio vietos pasišalino, nepasirūpinęs, jog moteriai būtų kuo skubiau suteikta greitoji medicinos pagalba, skirta piniginė bauda. G. Stripeikis per du mėnesius turės sumokėti 1732,36 Eur baudą.

Gyvenimas apvirto per akimirką

Abiem vairuotojams priteista sumokėti žuvusios moters anūkui už advokato išlaidas.

Žuvusioji globojo mirusios dukters sūnų ir buvo vienintelis jam artimas žmogus.

Kai įvyko nelaimė, berniukas buvo dar nepilnametis. Žinią paaugliui apie per akimirką jo gyvenimą apvertusią netektį teko pranešti pedagogams.

Ieškinys taip pat buvo pateiktas ir Panevėžio autobusų parkui. Teismo buvo prašoma iš įmonės be artimo žmogaus likusiam jaunuoliui priteisti 20 tūkst. eurų, bet šis reikalavimas tenkintinas tik iš dalies. Močiutės augintam ir jos staiga ir netikėtai netekusiam jaunuoliui priteisti vos 5 tūkst. eurų neturtinės žalos. Teismas įvertino, kad dar bylos nagrinėjimo metu draudimo kompanija nukentėjusiajam sumokėjo 5 tūkst. eurų.

Nuteistieji teismo sprendimą dar gali per dvidešimt dienų skųsti apeliacine tvarka. Tiek teismo posėdžių metu, tiek po nuosprendžio paskelbimo kaltais pripažinti vairuotojai nuo žurnalistų atsiribojo tylos siena.