Tian Šanio kalnuose suplevėsavo Panevėžio vėliava

Pagaliau ir Aukštaitijos sostinė gali didžiuotis turinti savo viršukalnę. Šeštadienio popietę alpinizmo entuziastai užkopė į 4,2 kilometrų aukštyje, kalnų perėjoje Tian Šanyje esančią bevardę viršukalnę ir pavadino ją Panevėžio vardu.

Nors oro sąlygos alpinistų nelepino, iš pradžių lynojo, o vėliau pradėjo siautėti pūga, entuziastams pavyko įgyvendinti ne vienerius metus brandintą sumanymą – atrasti viršukalnę, kurioje suplevėsuotų Panevėžio vėliava.

Kaip prieš kelionę pasakojo vienas iš šios šios iniciatyvos sumanytojų panevėžietis, jau tris dešimtmečius kalnų dvasia gyvenantis Saulius Jurevičius, atrasti viršukalnę, į kurią nebūtų įkopęs dar nė vienas alpinistas ir ją pavadinti Panevėžio vardu, brendo jau seniai. Panevėžiečiai alpinistai tokią dovaną miestui norėjo įteikti prieš penkiolika metų, kai jis šventė 500 metų jubiliejų. Tąkart dėl įvairių nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių šios idėjos nepavyko įgyvendinti. Ją alpinistai bandė atgaivinti praėjusiais metais, tačiau koją pakišo oro sąlygos – kalnuose dalis pagrindinių kelių ir praėjimų buvo užversti sniego lavinos. Lietuvius suklaidino ir seni žemėlapiai, pavedė ir juos lydėti turėjęs gidas.

„Žemėlapis rodė, kad toje vietoje yra dvi viršukalnės – Dotnuvos ir viena bevardė. Bet užlipę jos neradome, gal kažkoks „šašas“ ir buvo, tačiau Panevėžio vėliavą norėjome iškelti ant tikros viršukalnės“, – anksčiau „Sekundei“ pasakojo S. Jurevičius.

Alpinisto teigimu, visi didieji Lietuvos miestai jau turi savo viršukalnes, tad būtų labai gražu, kad ir Panevėžys turėtų savąją. Be to, kone kiekviename didesniame kalnyne galima aptikti lietuviškais vardais pavadintų viršūnių. Tad ir šios ekspedicijos, skirtos Lietuvos šimtmečiui, tikslas – šimtą kartų aplankyti visas viršukalnes Tian Šanio kalnuose, kurių pavadinimai skamba lietuviškai. Be trisdešimties alpinistų iš visos Lietuvos, į pavojų kupiną kelionę leidosi ir dešimt panevėžiečių. Panevėžio viršukalnės suradimas – savotiška dovana ir Panevėžio alpinistų klubui, kuris kitąmet minės 50-ies metų sukaktį.

„Lengva nebus, teks eiti gilyn, kopti per tarpeklius ir perėjas, kad atrastume vietų, kur dar niekas nevaikščiojo. Vilniaus, Kauno bei Šiaulių viršukalnės jau yra, tad ir Panevėžys turi turėti savąją“, – ryžtingai prieš kelionę buvo nusiteikęs S. Jurevičius.

Beveik dvidešimt dienų Kirgizijos kalnuose praleisiantys ekspedicijos dalyviai planuoja sugrįžti rugpjūčio 20-ąją.