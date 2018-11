„Tele bim-bam“ kolektyvą kalėdiniame koncertų ture lydės ypatingas svečias

Jau beveik tris dešimtmečius sėkmingai gyvuojantis „Tele bim-bam“ su Neringa Čereškevičiene priešakyje užaugino ne vieną savo gerbėjų kartą, kuri dabar į koncertus atsiveda savo atžalas. Kolektyvo įkūrėja pažymi, kad šventiniame renginyje populiarių dainų laukia ne tik mažieji žiūrovai – džiaugsmo ašarą nubraukia ir vaikystėje pamėgtų kūrinių klausantys jų tėveliai.

Prieš didžiausias žiemos šventes „Tele bim-bam“ rengia visai šeimai skirtą kalėdinį koncertų turą po Lietuvą, kurio metu ketina įveikti šimtus kilometrų ir aplankyti netgi tuos miestus, kuriuose publikai nusilenks pirmą kartą. Pirmą kartą istorijoje kolektyvas išsiruoš ir į gastroles Didžiojoje Britanijoje. „Tele bim-bam“ kalėdiniame ture lydės ir ypatingas svečias.

Koncertuose – ypatingas svečias

Penkiolikos vaikų „Tele bim-bam“ kolektyvas su savo vadove, režisiere išsiruošia į šventinį koncertų turą po Lietuvą. N. Čereškevičienė prisipažįsta, kad teko atsisakyti kvietimų pasirodyti įvairiuose eglučių renginiuose ir miestų šventėse. Nes ruošiant ir repetuojant ypatingą kalėdinę programą visas jėgas ir laiką norėjo skirti jai.

Kartu su mažaisiais atlikėjais į koncertinį turą leidžiasi ir ypatingas kviestinis svečias – muzikalus Kalėdų Senelis, kuris moka ne tik dainuoti, bet ir groja keliais instrumentais. Seneliui afrikietiškų būgnų šou padės atlikti Neringos sūnus Rapolas, kuris nuo 4 metų dainuoja kolektyve, o dabar studijuoja mušamuosius. „Tele bim-bam“ vadovė ir režisierė džiaugiasi, kad net ir šiais modernių technologijų laikais vaikai tiki stebuklingu Kalėdų Seneliu. „Žinoma, daug kas priklauso nuo vaikų amžiaus, nuo jų tėvų požiūrio. Bet aš ir pati dar į jį kaip į stebuklą žiūriu. Todėl džiaugiuosi, kad ir kiti vaikai nori tikėti šia gražia pasaka. Ji pagražina mūsų gyvenimą ir kasdienybę“, – šypsosi N. Čereškevičienė.

Spalvinga scenografija ir kostiumai

„Tele bim-bam“ kolektyvas žiūrovus taip pat stebins ir išskirtiniais spalvingais kostiumais bei scenografija. Šventiniam turui kostiumų dailininkė Aušra Kleizaitė specialiai sukūrė išskirtinius kostiumus. „Tele bim-bam“ kolektyvą spalvingi šios kūrėjos apdarai puošdavo ir kitomis ypatingomis progomis. Gerbėjai dar nepamiršo įspūdingų šios kostiumų dailininkės darbų, kai ji roko operai „Voro vestuvės“ sukūrė per šimtą ryškiausių ir įmantriausių personažų kostiumų.

Kalėdiniam turui ypatingų spalvų suteiks ir scenografija, specialiai meistrų sukurta iš šviesų ir specialiųjų efektų. Pagrindinė scenos dekoracija taps ypatinga konstrukcija, kuri šviesų ir efektų pagalba transformuosis į Kalėdų koplytėlę, ledo čiuožyklą ar vasaros pavėsinę.

Džiaugsmo ašaras braukia ir tėvai

Kelias dešimtis „Tele bim-bam“ kūrinių per beveik tris dešimtmečius parašiusi N. Čereškevičienė išduoda, kad kalėdinę koncertų programą kūrė ypač kruopščiai. Specialiai šiam koncertui ji nusprendė atgaivinti dainą „Naktelės žiedai“ pagal Sigito Gedos žodžius. Žiūrovai sulauks ir daugiau muzikinių staigmenų. „Dainų gyvenimas labai priklauso nuo dainininkų, būna, kūrinys su vaikučiais išauga ir kuriam laikui dingsta iš repertuaro. Po kurio laiko dainą perima nauji mažieji atlikėjai ir ji vėl atgimsta. Pavyzdžiui, šiemet turėsime dvi naujas kolektyvo nares, kurios perėmė dainą „Šimtakojis“, todėl ją vėl galėjome įtraukti į repertuarą“, – kūrybos užkulisius praskleidžia režisierė.

Šventinius koncertus visai šeimai rengianti N. Čereškevičienė pabrėžia, kad jų programa daug emocijų padovanoja ne tik mažiesiems, bet ir suaugusiesiems. „Tele bim-bam“ užaugino kelias kartas, kurios dabar vaikystėje girdėtų kūrinių atsiveda pasiklausyti savo atžalas. „Todėl nepamirštame ir visiems gerai žinomų dainų, kaip „Musė“, „Voras“, „Dinozauras“, „Tele bim-bam gatve“, „Tilili Tilili“, „Baltoji varnelė“, „Rytoj skrisime“. Kol vaikai koncerte šėlsta, per dainą „Mamos suknelė“ tėvai dažnai braukia džiaugsmo ašarą. Jos priedainį visada leidžiu balsu dainuoti visai salei. Klausantis iš širdies kūrinį traukiančių žiūrovų apima nepaprastas jausmas“, – šypsosi kolektyvo vadovė.

N. Čereškevičienė džiaugiasi, kad per šį kalėdinį „Tele bim-bam“ turą kolektyvas aplankys net ir tuos Lietuvos miestus, kuriuose gyvenantiems gerbėjams nusilenks pirmą kartą. Per visą muzikinio kolektyvo gyvavimo istoriją bene daugiausia kartų teko koncertuoti Vilniuje ir Klaipėdoje. Šiuos miestus atlikėjai netgi juokais vadina „telebimbaminiais“ miestais. Todėl vadovė džiaugiasi, kad per šį šventinį turą aplankys ir tokius miestus, kuriuose dar nėra buvę.

Kalėdinis „Tele bim-bam“ koncertas gruodžio 1 d. nugriaudės Šiauliuose, koncertų salėje „Saulė“, gruodžio 2 d. – Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, gruodžio 8 d. – Panevėžio bendruomenių rūmuose, gruodžio 9 d. – Tauragės kultūros centre, gruodžio 15 d. – Kauno kultūros centre, gruodžio 16 d. – Utenos kultūros centre, gruodžio 22 d. – Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje, gruodžio 23 d. – Klaipėdos žvejų rūmuose. Pirmą kartą kolektyvas išsiruošia ir į gastroles Didžiojoje Britanijoje. Sausio 12 d. pasirodo Piterbore, sausio 13 – Londone. Koncerto rengėjai bilietais siūlo pasirūpinti iš anksto, nes jie būna išpirkti gerokai prieš renginį.