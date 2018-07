Teatro dramą peržiūrės ir Panevėžio teisėjai

Už seksualinį nusikaltimą nuteistas buvęs Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Linas Marijus Zaikauskas užsitrauktą gėdą bando nusiplauti Panevėžio apygardos teisme – teisėjų kolegiją pasiekė jo apeliacinis skundas.

Baudžiamąją bylą dėl buvusio J. Miltinio dramos teatro direktoriaus Panevėžio apygardos teismas atvertė antradienį. Nuteistasis apskundė jam nepalankų teismo nuosprendį. Šį dar gegužę priėmė Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmai. Teisėjas Raimundas Rakauskas tuomet pripažino L. M. Zaikauską kaltu dėl pasikėsinimo priversti lytiškai santykiauti ir skyrė jam 44 parų arešto bausmę, kurią nurodė atlikti poilsio dienomis. Teismas taip pat priteisė nukentėjusiai aktorei 3 tūkst. eurų neturtinei ir 100 eurų turtinei žalai atlyginti.

Menininkui prieš teismą teko stoti po to, kai J. Miltinio dramos teatro jauna aktorė Erika Račkytė kreipėsi į teisėsaugos pareigūnus dėl nederamo direktoriaus elgesio. Aktorė teigė, kad L. M. Zaikauskas, vartodamas psichinę prievartą bei pasinaudodamas jos tarnybiniu priklausomumu, reikalavo lytinių santykių. E. Račkytė J. Miltinio teatre repetavo L. M. Zaikausko režisuotame monospektaklyje „Mergaitės svajonė“. Pareigūnams mergina nurodė, kad per repeticijas režisierius ir teatro direktorius ne kartą jai minėjo, jog po spektaklio premjeros turėsianti su juo permiegoti ir taip atsidėkoti už repeticijas. Menininkė teigė sulaukusi L. M. Zaikausko grasinimų, kad tik turėdama lytinių santykių su juo būsianti žvaigždė, jei ne, bus priversta išeiti iš darbo. Aktorės tvirtinimu, pernai kovo 13-ąją apie 18.30 val. prieš repeticiją vadovas pasakė: „Ateik čia“, suėmė jai už veido bei pradėjo per prievartą bučiuoti, įsakydamas išsižioti. Tą pačią dieną po repeticijos L. M. Zaikauskas išjungė šviesą ir vėl suėmė aktorei už veido bei pradėjo bučiuoti per prievartą. Savo bjaurių kėslų direktoriui įgyvendinti nepavyko, nes aktorė atsisakė paklusti ir apie tokį jo elgesį prabilo viešai. Byla teisme nagrinėta uždaruose posėdžiuose. L. M. Zaikauskas visą laiką savo kaltę neigė.

Byla dėl apeliacinio skundo Panevėžio apygardos teisme bus nagrinėjama uždaruose posėdžiuose. Į pirmąjį bylos posėdį atvykęs L. M. Zaikauskas atsisakė bendrauti su žiniasklaida ir pakomentuoti savo skundo argumentus – teigė, kad jam trukdoma susikaupti teisiniam procesui.

Išklausęs nuteistojo ir jo advokato prašymus teismas nurodė išdėstyti juos raštu iki kito posėdžio spalio 9 dieną.