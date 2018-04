Tarp pretendentų į fotografijos „Oskarus“ – ir panevėžiečiai

Jau gegužės pradžioje paaiškės geriausi Lietuvos spaudos fotografai. Septynioliktą kartą rengiamam „Lietuvos spaudos fotografija“ konkursui darbus pateikė ir panevėžiečiai.

Šių metų derlius įspūdingas – net penkios nominacijos priklauso Panevėžio fotomenininkams – po dvi Valentinui Pečininui bei Stasiui Povilaičiui ir viena – Andriui Repšiui. Menininkai sutartinai tvirtina, kad gauti „Auksinį kadrą“ – didžiulis darbo įvertinimas, tačiau laimėjimu, anot jų, jau galima vadinti tai, kad pateko tarp pačių geriausių spaudos fotografų.

Kaip „Sekundei“ teigė jau keturis „Auksinius kadrus“ savo kolekcijoje turintis fotomenininkas V. Pečininas, nors panevėžiečiai „Lietuvos spaudos fotografijos“ konkurse dalyvauja nuo pat pradžios, tokių sėkmingų metų nėra buvę. Ankstesnis rekordas – trys nominacijos.

„Mums, panevėžiečiams, reikia gerokai pasistengti, kad būtume pastebėti. Nedirbame nei Seime, nei Vyriausybėje, Panevėžyje nėra tiek daug įvairių įvykių kaip sostinėje, tad būti nominuotiems – jau didžiulis įvertinimas“, – sako V. Pečininas.

Šie metai itin sėkmingi ir pačiam fotomenininkui – į konkursą pateko net penkios jo fotografijos ir vienas fotoreportažas. V. Pečininas teigė, kad tai jį ir patį nustebino, nes yra daug gabių jaunų spaudos fotografų. Savotišku likimu jis vadina ir tai, kad kartu su A. Repšiu turi po keturis „Auksinius kadrus“ – paskutinius tris jie laimėjo tais pačiais metais. Jeigu ir šiais metais abiem šypsosis sėkmė, vadinasi, jų likimo linija labai panaši. Panevėžietis džiaugiasi tokiu įvertinimu, tačiau pernelyg nesureikšmina konkurso. Pasak V. Pečinino, jeigu patektų tarp geriausių pasaulio spaudos fotografų, jau būtų pasiekimas. Deja, nė vienam lietuviui to padaryti dar nepavyko.

„Savęs talentingu tikrai negalėčiau vadinti – tai būtų per daug drąsu. Viską sprendžia žiūrovai ir komisija. Mudu su Andriumi dirbome žiniasklaidoje, o S. Povilaitis tokio darbo nėra dirbęs. Be to, jis vis dar fotografuoja juostiniu fotoaparatu. Tai didelis pasiekimas ir labai džiaugiuosi dėl kolegos, kad į šį konkursą pateko ir jo darbai“, – kuklinosi V. Pečininas.

Proga apsivilkti kostiumą

Žirgų fotografu vadinamas S. Povilaitis prisipažino šiuolaikinės fotografavimo technikos nesugebėjęs prisijaukinti, tačiau tai – jokia kliūtis. Juostiniu fotoaparatu jo darytos dvi nuotraukos pretenduoja tapti „Auksiniu kadru“. Viena jų – portretinė, jaunos merginos Skaistakalnio parko fone, o kita – jaunų eržiliukų, bandančių „tvarkyti“ seną techniką.

„Fotografavimo technikos, kurią norėčiau įsigyti, negaliu įpirkti, o su bet kuo nesinori fotografuoti, nes išeina sintetinis vaizdas. Tad ir toliau dirbu juostiniu fotoaparatu“, – šypsosi S. Povilaitis.

Menininkas atvirauja, kad savo „Auksinį kadrą“ jau turi – jam džiugu, jog yra išrinktas tarp geriausiųjų. Be to, turės progą dalyvauti Lietuvos spaudos fotografų „Oskarais“ vadinamoje šventėje.

„Kiekvienam malonu būti įvertintam, bet man įdomiausia nuvažiuoti į rotušę, parodyti savo „abrozdėlį“ ir į kitus pasižiūrėti, papozuoti su kolegomis ant laiptų. Kostiumo nenešioju, o čia – proga jį išsitraukti iš spintos“, – kaip visada geros nuotaikos nestokoja S. Povilaitis.

Sėkmės faktorius

Kategorijoje „Gamta ir jos apsauga“ nominantu tapęs A. Repšys prisipažino konkurse „Lietuvos spaudos fotografija“ dalyvaujantis nuo pat jo pradžios. Jo sąskaitoje – net keturi „Auksiniai kadrai“. Tačiau menininkas tai vadina daugiau sėkmės dalyku. Kasmet konkurse dalyvauja daugybė gabių spaudos fotografų, atsiunčiama keli tūkstančiai nuotraukų. Konkurso dalyvis turi pateikti tokią nuotrauką, kuri išsiskirtų ir patrauktų vertinimo komisijos dėmesį. Kai tokia gausybė fotografijų, neišvengiamas ir sėkmės faktorius.

„Malonu, kai įvertina tavo darbą, bet net ir gavęs „Auksinį kadrą“ negali vadintis geriausiu. Kiekvienas konkursas yra didelė dalis sėkmės, nes autorių – daugybė ir visos nuotraukos – tik labai geros, turinčios savo stilių. Reikia, kad kažkam iš komisijos narių užkliūtų tavo darbas“, – įsitikinęs A. Repšys.

Iš kone penkių dešimčių A. Repšio konkursui siųstų nuotraukų komisiją labiausiai sužavėjo iš paukščio skrydžio – su dronu fotografuotas Rūdninkų poligonas. Kompoziciškai įdomi nuotrauka patraukia akį netikėtumu – ant rudų samanų privirtę sudžiūvę balti berželiai atrodo kaip plunksnelės.

„Ir gerai nuotraukai padaryti reikia sėkmės, neužtenka tik būti fotografu ir turėti gerą techniką – daug kas priklauso nuo momento, kai fotografuoji – galbūt kažkas praėjo, pravažiavo ar atsisuko. Nors daug ką lemia sėkmė, tenka pripažinti, kad kai esi nominuojamas, o tavo nuotrauka pripažįstama „Auksiniu kadru“, būna labai malonu, nes tai yra tavo darbo įvertinimas“, – sako A. Repšys.