Sveikatos biure verdančios aistros pasiekė atomazgą

Panevėžio visuomenės sveikatos biure jau kurį laiką tvyrojusi įtampa sprogo – nuo pat biuro įkūrimo pradžios vadove dirbusi Sonata Steniulienė pateikė prašymą atleisti ją iš užimamų pareigų. Moters teigimu, tokį žingsnį lėmė didžiulis darbo krūvis ir atsakomybė, tačiau lemiamą tašką padėjo nesibaigiantys dviejų darbuotojų skundai įvairioms institucijoms.

Tiesa, Panevėžio miesto savivaldybės auditoriai ir Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus inspektoriai jokių šiurkščių darbo pažeidimų nenustatė, tačiau nuolatiniai patikrinimai ir darbas po didinamuoju stiklu į biuro veiklą įnešė streso.

Panevėžio savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas Mindaugas Čipinys sako, kad per pastarąjį pusmetį Savivaldybės administracija sulaukė net kelių skundų dėl Visuomenės sveikatos biuro vadovės S. Steniulienės darbo. Skunduose teigiama, kad vadovė netinkamai vykdo jai pavestas funkcijas, nepagrįstai priekabiauja prie darbuotojų piktnaudžiaudama savo teisėmis, taip pat neefektyviai ir neekonomiškai valdo Savivaldybės turtą ir piniginius išteklius. Atlikus auditą, pasak M. Čipinio, daugelis skundų nepasitvirtino.

„Mūsų atliktas auditas pažeidimų, dėl kurių direktorė galėtų būti atleista, nerado. Išskyrus kelis pastebėjimus, kaip reikėtų pakoreguoti vidinius teisės aktus. Norint atleisti vadovą, turi būti šiurkštus darbo drausmės pažeidimas arba padaryta žala įstaigai, tačiau šiuo atveju nieko panašaus nebuvo nustatyta“, – „Sekundei“ tvirtino M. Čipinys.

Skunduose teigiama, kad didelės sumos pinigų buvo mokamos ekspertams ir lektoriams už paskaitas, kurios neatitiko kokybės. Taip pat nurodyta, kad pinigai buvo švaistomi ir kitiems dalykams, lėšos naudojamos neefektyviai. Tačiau per auditą ši informacija nepasitvirtino.

„Palyginti su kitų miestų sveikatos biurais, Panevėžio miesto sveikatos biuras atrodo vidutiniškai, kai kuriuose kontekstuose geriau, kai kuriuose – blogiau, bet pagal visus turimus rodiklius negalime sakyti, kad pinigai naudojami neefektyviai“, – sakė Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas.

Drumsčia vandenį

Tiesa, per auditą nebuvo vertinamas bendras biuro mikroklimatas. Pasak M. Čipinio, akivaizdu, kad tarp vadovės ir kelių darbuotojų perbėgusi juoda katė. Didžioji skundų dalis – neva vadovė kabinėjasi prie darbuotojų, juos kontroliuoja.

„Akivaizdu, kad šioje įstaigoje vyksta vidiniai konfliktai tarp vadovės ir kelių darbuotojų. Dėl priekabiavimo auditas negali būti atliekamas, bet jeigu darbuotojas vėluoja į darbą, o direktorius jam duoda pastabą – to negalime traktuoti kaip priekabiavimo. O tai, kad darbuotojai įpareigojami neskleisti tam tikros informacijos, nėra piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar tuo labiau Konstitucijos pažeidimas. Nenoriu interpretuoti, kodėl šioje įstaigoje tokia padėtis, bet tokia situacija tęsiasi jau gerą pusmetį“, – kalbėjo M. Čipinys.

Skundų sulaukė ne tik Panevėžio savivaldybės administracija, bet ir Valstybinė darbo inspekcija. Panevėžio skyriaus vedėjo Rimanto Trotos teigimu, juos skundas pasiekė dėl neva neteisėtų darbo tarybų rinkimų, tačiau inspektoriai jokių pažeidimų nenustatė. Tad ir jų darbas buvo apskųstas Valstybinės darbo inspekcijos valdybai.

„Valdyba nustatė, kad mūsų tyrimas buvo atliktas teisingai. Kaip ir tai, kad organizuojant Visuomenės sveikatos biure darbo tarybų rinkimus pažeidimų nebuvo. Suprantu, kad ne tokio atsakymo tikėjosi, tačiau šioje situacijoje mes esame neutralūs ir vadovaujamės tik teisės aktais“, – teigė R. Trota.

Ruošiasi kelti sparnus

Panevėžio visuomenės sveikatos centro vadovė S. Steniulienė praėjusią savaitę informavo savo darbdavį – Panevėžio miesto savivaldybę, kad traukiasi iš pareigų. S. Steniulienė sako, kad žengti šį žingsnį galvojo jau ilgą laiką, o vienas po kito pasipylę dviejų darbuotojų – mamos ir dukters skundai tik paspartino apsisprendimą.

„Priežasčių tokiam sprendimui yra ne viena. Šių skundų nesureikšminu, ne viena įstaiga su jais susiduria. Be to, kiek tų skundų buvo, nė vienas nepasitvirtino. Tačiau visa ši situacija paspartino mano apsisprendimą. Nors mokome kitus, kaip kovoti su stresinėmis situacijomis, tačiau dabar patys susidūrėme su šia problema. Visada savo darbuotojams sakau, kad mano durys atviros ir visus konfliktus galima išspręsti bendraujant, tačiau kai kuriems žmonėms priimtinesnis kitoks bendravimo būdas“, – „Sekundei“ atviravo vadovė.

S. Steniulienė prisipažino, kad dar nežinanti, ką veiks toliau. Yra įvairių planų – tarp jų ir išvykti į užsienį ar bent kitą miestą. Pasak moters, per beveik dešimt metų šiame darbe ji padariusi viską, ką galėjo. Gal naujas vadovas atneš naujų teigiamų permainų. Be to, dėl didelio darbo krūvio ji tiesiog jau pervargusi.

„Biure dirba apie keturiasdešimt žmonių, bet nėra nei pavaduotojo, nei ūkvedžio, nei vairuotojo, visas krūvis tenka man. Nors atsakomybė didžiulė, audito išvados parodė, kad biuras dirba gerai. Bet jeigu ateitų jaunas ir dar nepervargęs vadovas, galbūt atneštų kitokį matymą. Ne veltui ir moksliniai tyrimai rodo, kad darbą privalu keisti kas kelerius metus. Šiai įstaigai jau atidaviau dešimt metų ir jaučiuosi padariusi viską, ką galiu. Gal dabar verta save realizuoti kur nors kitur“, – dėstė S. Steniulienė.

Tiesa, ji dar turi teisę iki antradienio darbo pabaigos atsiimti savo prašymą išeiti iš darbo. Kolektyvas, sužinojęs, kad vadovė traukiasi iš pareigų, bandė ją perkalbėti. S. Steniulienė atvira – sulaukusi tokio palaikymo ji sutriko.

„Sprendimą esu padariusi, tačiau patyrusi tokį darbuotojų palaikymą pradėjau dvejoti. Neturėčiau vadovautis emocijomis, prisipažinsiu, esu sutrikusi. Bet dar turiu vieną dieną atsiimti prašymą“, – atviravo S. Steniulienė.