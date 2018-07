Suskubo tuoktis dėl naujos paramos

Panevėžio rajono savivaldybė šios vasaros pradžioje gavo tris prašymus sutuokti skubos tvarka, kad jaunavedžiai galėtų pretenduoti į liepos 1-ąją žadėtą valstybės paramą pirmam jaunos šeimos būstui regione. Tačiau Lietuvos valdžia, pasirodo, su savo pažadais taip nebeskuba.

Birželį Lietuvos Seimas pritarė Vyriausybės siūlymams suteikti subsidijas pirmą būstą regionuose perkančioms ar statyti norinčioms jaunoms šeimoms, nevertinant jų pajamų. Pagrindinis šio siūlymo tikslas yra regionų atgaivinimas ir emigracijos mažinimas. Todėl parama būtų skiriama įsigyti pirmą būstą tik regione: kompensacijos nebus taikomos perkant jį Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestuose, Druskininkuose, Birštone, Neringoje, Trakuose, Lentvaryje, taip pat dalyje Utenos ir Palangos miestų.

Taigi į valstybės subsidijas būstui gali taikytis ir Panevėžio miesto bei regiono gyventojai. Tik būtina žinoti, kad dėl paramos gali pretenduoti šeima, atitinkanti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra ne vyresnis nei 35 metų vienas vaikus auginantis asmuo arba tokio paties amžiaus (gali būti vienas) sutuoktiniai.

Skubiai – tik besilaukiantieji

Ši sąlyga Panevėžio rajone netrukus sulaukė netikėto atgarsio. Birželio mėnesį rajono Savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius gavo kelis prašymus sutuokti skubos tvarka. Tai pagal įstatymą leistina, tik esant nėščiai nuotakai.

„Į mus kreipėsi trys poros, prašydamos sutuokti greičiau nei per mėnesį, kad spėtų pateikti prašymą dėl subsidijos jaunos šeimos būstui regione. Mat iš pradžių buvo žadėta, kad tai bus galima padaryti nuo liepos 1-osios. Jų prašymo išpildyti mes negalėjome, nes išimties tvarka tuokiamos tik kūdikio besilaukiančios poros – jos apsivesti gali per dvi savaites. Kitoms reikia laukti mėnesį“, – paaiškino Panevėžio rajono savivaldybės Civilinė metrikacijos skyriaus vedėja Nijolė Gaižiūnienė.

Laimė, taip skubėti Panevėžio rajono gyventojams nebereikia. Aukščiausia valdžia persigalvojo ir galimybę pretenduoti dėl paramos būstui perkėlė į rugsėjo 1-ąją. Būtent tą dieną, šeštadienį, žmonės galės pildyti prašymus. Tai padaryti bus galima tiesiogiai savo savivaldybėje arba per elektroninę sistemą www.spis.lt. Skaičiuojama, kad tokią paramą galės gauti 115 šeimų, joms bus skirta nuo 15 iki 30 proc. (priklauso nuo vaikų skaičiaus) banko kredito dalį sudaranti valstybės subsidija.

Perkėlė datą

„Žmonės jau domisi valstybės parama būstui: kreipiasi į mus, skambina. Bet kol kas dar nėra poįstatyminių aktų dėl subsidijų skyrimo tvarkos – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija visa tai tik rengia. Tada viskas ir paaiškės, netgi tai, kokius dokumentus žmonės turi pateikti dėl paramos“, – apie užstrigusį naują išskirtinį valstybės sumanymą sakė Panevėžio rajono savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė.

Kol kas Savivaldybė gyventojus gali informuoti tik apie jau seniai paviešintas sąlygas dėl paramos. Nėra sukurta ir prašymui užpildyti būtina forma elektroninėje sistemoje www.spis.lt.

„Ko gero, per anksti buvo pradėta kalbėti apie šią naujovę. Iš pradžių buvo žadėta tai pradėti nuo liepos 1-osios, žmonėms ši data ir įsiminė. Bet vėliau pati ministerija nebespėjo įgyvendinti Seimo priimto pasiūlymo“, – teigė A. Čiegytė ir pridūrė, kad pasikeitę terminai suglumino netgi pačius Savivaldybės darbuotojus. Pašnekovė spėjo, kad poįstatyminiai aktai bus priimti rugpjūčio antroje pusėje.

Reikėtų pasidairyti būsto

Nauja parama jaunoms šeimoms domimasi ir Panevėžio miesto savivaldybėje. Nors čia tuoktis niekas neskuba, žmonės teiraujasi dėl sąlygų valstybės subsidijai gauti.

Tačiau kol kas dar pažadėti nieko negalintys minėtų savivaldybių atsakingi specialistai snausti žmonėms irgi nesiūlo. Iki rugsėjo 1-osios, anot jų, potencialūs paramos gavėjai galėtų atlikti tam tikrus namų darbus – jie turėtų bent jau paieškoti būsto, kuriam įsigyti vėliau galėtų prašyti paramos. Tai esą viena iš būtinų sąlygų.

Todėl nekilnojamojo turto agentūros jau pastebėjo daugiau dėmesio naujiems būstams Panevėžio regione.

„Kad žmonės aktyviau ėmė pirkti būtent šį mėnesį – taip, pastebėjau. Dalis žmonių perka savomis lėšomis, kai kurie pirkėjai yra vyresni nei 35 metų, dalis įsigyja jau antrąjį būstą. Tačiau apie 30 proc. pirkėjų būtų ir tie, kurie pretenduoja į skiriamą paramą“, – „Sekundei“ teigė nekilnojamojo turto brokerė Panevėžio apskrityje Asta Samulionytė.

Į bankus nepuola

Pagal dabar parengtus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reikalavimus išsirinkto būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Ji būtų išmokama ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo būsto kredito suteikimo dienos.

Sklypui, kuriame turi būti statomas jaunos šeimos būstas, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

Siūloma, kad jauna šeima, kuriai suteikta subsidija būsto kredito pirmam būstui įsigyti, negalėtų visiškai laisvai disponuoti nusipirktu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų nuosavybės teisės būtų perleistos kitam žmogui, subsidija turėtų būti grąžinta į valstybės biudžetą.

Šiokį tokį susidomėjimą būsto paskolomis, remiantis valstybės subsidijomis, pastebi ir Lietuvos bankai. Tačiau žmonės reikalų derinti su šiomis institucijomis dar neskuba.

„Norime atkreipti dėmesį, kad naujas Finansinės paskatos pirmą būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas buvo patvirtintas tik šių metų birželio 21 dieną ir jo įsigaliojimas numatytas rugsėjo 1 d. Kaip žinia, šis įstatymas reglamentuoja lengvatinių būsto kreditų teikimą šeimoms, perkančioms būstą mažesniuose Lietuvos miestuose ir regionuose. Kadangi šis įstatymas dar nėra įsigaliojęs, būsto paskolos su įstatyme numatyta lengvata vis dar nėra išduodamos ir klientai dėl šių būsto paskolų kol kas nėra konsultuojami, – komentavo AB „Swedbank“ Komunikacijos departamento atstovas spaudai Saulius Abraškevičius. – Šiuo metu gauname pavienes klientų užklausas dėl naujai patvirtinto įstatymo, bet didesnio išaugusio susidomėjimo būsto paskolomis mažesnėse savivaldybėse šiuo metu nejaučiame.“

SEB banko valdybos narys, Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovas Vaidas Žagūnis teigė, kad pagal minėtą programą šiems metams numatyta per mažai paramos, tik 2 mln. eurų, kad žmonės imtų masiškai domėtis valstybės subsidija.

„Didesnio susidomėjimo iš gyventojų nesulaukėme. Be to, asmenys, kurie norėtų gauti tokią paramą, pirmiausia turi kreiptis į savivaldybę dėl paramos pažymos“, – pridūrė pašnekovas ir priminė, kad būstui įsigyti asmeniui be šeimos gali būti suteikiama iki 53 tūkst. eurų valstybės iš dalies kompensuojama būsto paskola, dviejų ir daugiau asmenų šeimai – 87 tūkst. eurų. Būsto rekonstrukcijai galima pasiskolinti iki 35 tūkst. eurų.

Ar asmuo turi teisę gauti lengvatą ir kokia lengvata jam priklauso, pasak banko atstovo, sprendimą priima savivaldybė, atsižvelgdama į Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatas. Todėl gyventojai, norintys gauti tokio tipo paskolą, be įprastų dokumentų, pateikiamų bankui, taip pat turi pateikti savivaldybės išduodamą pažymą, liudijančią teisę gauti valstybės teikiamą paramą.

SEB bankas šiais metais nėra sudaręs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sutarties dėl valstybės subsidijuojamų būsto kreditų, skirtų jaunoms šeimoms įsigyti pirmą būstą šalies regionuose. Tačiau bankas pasak V. Žagūnio, dalyvauja valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo programoje. Su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sudaryta sutartis dėl tokio tipo paskolų teikimo Lietuvos gyventojams 2018–2020 metais. SEB bankui šiais metais yra nustatytas 13,5 mln. eurų tokio tipo paskolų limitas.

„Apskritai paskolomis šalies gyventojai domisi labai aktyviai – sulaukiame didelio ir didmiesčių, ir šalies regionų gyventojų susidomėjimo. Jomis taip pat domisi ir jaunos, mažus vaikus auginančios šeimos, kurios turi teisę į valstybės paramą būstui įsigyti“, – patikino V. Žagūnis.

Praėjusiais metais, jo duomenimis, SEB bankas Lietuvos gyventojams suteikė daugiau negu 13 mln. eurų valstybės iš dalies komentuojamų būsto paskolų.