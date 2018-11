Streikuojantys mokytojai imasi kitų ginklų

Jau trečia savaitė, kai darbas daugelyje miesto ir rajono mokyklų paralyžiuotas. Praėjusią savaitę Švietimo ir mokslo ministerija prie derybų stalo sukvietė profesinių sąjungų atstovus, bet derybos buvo nevaisingos.

Tad jau ateinantį penktadienį pedagogai iš visos Lietuvos bei juos palaikantys mokiniai ir jų tėvai kviečiami į Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo vyksiantį mitingą „Kai neteisybė tampa įstatymu – pasipriešinimas yra pareiga“. Į mitingą ruošiasi ir panevėžiečiai.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė teigė, kad streikas daugelyje mokyklų bus tęsiamas ir toliau. Švietimo ir mokslo ministerija, nors ir pripažino savo klaidas skubotai įvedant etatinį pedagogų darbo apmokėjimą, teikia tik siūlymus, kurie nesprendžia problemų iš esmės, o yra tik kosmetinio pobūdžio. Koncentruojamasi į smulkmenas, kurios nekeičia pačios sistemos apmokėjimo modelio ir neįneša jokio skaidrumo. Tad mokytojai jaučiasi nusivylę ir apgauti.

„Reikalavimai, pateikti mūsų profsąjungos, visiškai ignoruojami, tad derybos ir vėl įstrigo. Todėl rengiamės į mitingą, kuris vyks jau šį penktadienį. Tikiu, kad lūžis turi būti, mokytojai bus išgirsti ir su mumis bus imta kalbėti“, – vis dar viliasi E. Leiputė-Stundžienė.

Jos teigimu, situaciją apsunkina ir tai, kad visuomenė yra klaidingai informuojama ir taip tam tikra prasme nustatoma prieš pedagogų bendruomenę. Kaip argumentas dažnai pateikiama tai, kad įvedus etatinį darbo apmokėjimą mokytojams atlyginimai vidutiniškai kilo keliasdešimčia eurų. Tačiau nutylima, kad atlyginimų didėjimą lėmė visai kitos priežastys.

„Nutylima, kad rugsėjo mėnesį iš švietimo sistemos pasitraukė beveik pusantro tūkstančio pedagogų, likęs krūvis buvo padalytas kitiems pedagogams, tad natūraliai kilo jų atlyginimas. Pateikiama ir daug kitų statistinių duomenų, kurie klaidina visuomenę. Deja, kol neprasidės tikrosios derybos, streikuojančių mokyklų tik daugės“, – sakė E. Leiputė-Stundžienė.

Įkaitais tapo vaikai

Daugelio streikuojančių mokyklų pedagogai tėvus ramina, kad dėl streiko ugdymo procesas nenukentės, mat ministerija panaikino papildomas atostogas pradinukams bei pratęsė mokslo metus, o mokymo programa liko ta pati. Tačiau ministerijos ir pedagogų karo įkaitais tapusių vaikų tėvai taip optimizmu netrykšta. Kaip teigė savo vardo nenorėjusi viešinti mama, jos vaikų mokykloje streikas tęsiasi jau trečia savaitė. Vaikai džiaugiasi neplanuotomis papildomomis atostogomis, tačiau ji baiminasi, kad šios atostogos neatsisuktų kitu kampu. Mokymo programos ir taip perkrautos, net pradinukams krūviai milžiniški, tad po kelių savaičių nedarbo vaikai net nepakels galvų nuo knygų.

„Suprantu, kad tai vienintelis kelias atkreipti valdžios dėmesį, bet dėl to neturi kentėti vaikai. Sūnus vienuoliktokas, kitąmet egzaminai, tai kaip vaikams mokytis. Be to, ne tik mokytojai, bet ir socialiniai darbuotojai, bibliotekininkai, ugniagesiai gelbėtojai gauna mažus atlyginimus, vadinasi, tada visiems reikėtų streikuoti“, – kalbėjo panevėžietė.

Dvi pametinukes auginanti kita panevėžietė susidūrė su kitu paradoksu. Jos vyresnioji, antrokė, į pamokas eiti privalanti, mat jos mokytoja nestreikuoja, o mažosios, pirmokės – streikuojanti. Tad jau dvi savaites mamos didžiausias galvos skausmas – su kuo palikti judrią ir vietoje nenustygstančią pirmokėlę.

„Vieną palikti namuose dukrą bijau, o kas ją prižiūrėtų, neturiu. Tad į darbą einu su baime ir iš rankų nepaleidžiu telefono. Tikėjausi, kad streikas bus laikinas, tačiau dabar panašu, kad viskas užsitęs. Gaila, kad niekas negalvoja apie pačius vaikus ir tėvus“, – sakė mama.

Kito kelio nėra

Jau trečią savaitę streikuojančios Velžio gimnazijos streiko komiteto pirmininkė Doloresa Rakauskienė teigė, kad mokytojai yra pasiryžę eiti iki galo. Jeigu streiką nutrauktų dabar, mūšis būtų pralaimėtas, visos pastangos nueitų perniek. Žinoma, to kaina – nukentėję vaikų mokslai, bet kaip ir kiekvienoje kovoje nuostolių neįmanoma išvengti. Ji tikisi, kad ministerija pasiūlys receptų, kaip moksleiviams „pasivyti“ praleistus mokomuosius dalykus.

„Streikas šią savaitę tikrai tęsis. Neslėpsime, kad mokslai tikrai nukentės, bet neturime kito būdo, kaip priversti ministeriją eiti į derybas. Labai tikimės, kad jau kitą savaitę pavyks grįžti prie įprastinių darbų“, – teigė D. Rakauskienė.

„Šaltinio“ progimnazijos, streikuojančios jau antrą savaitę, direktorė Zina Stripeikienė teigė, kad moksleiviai privalantys lankyti tik keturių mokomųjų dalykų pamokas, kurias veda prie streiko neprisijungę pedagogai. Pasak direktorės, ar streikuoti, yra pačių mokytojų pasirinkimas. Už streiko dienas atlygio mokytojai negaus, tad ne visi turi tokią galimybę nedirbti. Tačiau streikas neturėtų išbalansuoti ugdymo proceso, mat šiemet buvo pailginti mokslo metai, o pradinukams neliko ir papildomų atostogų.

„Mokslo metų pabaigoje tas dienas, kurios buvo skirtos neformaliai veiklai, dabar išnaudosime mokslams, tad vaikai tikrai turėtų spėti išeiti visą mokymo programą. Aš pati kaip vadovė palaikau mokytojus ir jų pasirinktą streiko būdą. Kai neteisybė tampa įstatymu, pasipriešinimas tampa būtinybe“, – sakė Z. Stripeikienė.

Vladislava

Turėtų streikuoti ir tėvai

Žmogus į saulę kėlės ne nuo kalnų, o nuo abėcėlės. Kai pati mokiausi mokykloje, mokytojas buvo autoritetas, kai kada labiau nei mama ar tėtis. Jeigu mokytojas pasakė, vadinasi, žodis šventas, o dabar mokytojas nelabai gali ir ką pasakyti vaikui.

Galvoju, kad reikia tėvams ir seneliams susikooperuoti ir palaikyti streikuojančius mokytojus, gal ir pasiekti tikslų būtų greičiau. Aš irgi prisidėčiau prie mitingo. Mane stebina, kad tiek mokyklų streikuoja, o švietimo ir mokslo ministrė jų nenori matyti. Tad mokytojus palaikau visa širdimi ir protu.

Vita

Atlygis neadekvatus atsakomybei

Palaikau mokytojus ir darželių auklėtojus. Pati esu buvusi pedagogė, todėl puikiai suprantu kolegas. Iš darbo išėjau todėl, kad atlyginimas yra neadekvatus darbo krūviui ir didžiulei atsakomybei. Žinoma, yra ir kita medalio pusė. Streikuojantys mokytojai viena, bet darželių auklėtojai – kas kita. Vienas pažįstamas guodėsi, kad dėl streiko darželyje neturi kur palikti vaiko. O ką daryti, kai abu tėvai dirbantys. Manau, kad reikėjo ieškoti kitos formos, bent jau darželiuose. Bet mokytojai tikrai šaunuoliai, nes jų darbas turėtų būti vertinamas kitaip. Ministrai nenori girdėti mokytojų, nes patys nežino ir nėra susidūrę, koks iš tiesų tai sudėtingas darbas.

Irena

Būtinas žingsnis

Jau nuo praėjusios savaitės vaiko mokykla streikuoja, bet manau, kad mokslai dėl to nenukentės, vėliau tikrai prisivys. Streikas buvo būtinas žingsnis, kad valdžia mokytojus išgirstų.

Mokytojo darbas turi būti vertinamas, nes juk mūsų vaikus moko ir ugdo nuo mažens, ne tik perteikia žinias, bet ir skiepija tam tikras vertybes. O kad mokytojas turėtų, ką perduoti vaikams, jis turi pats mokytis, tobulėti, važinėti į seminarus, tai irgi reikalauja investicijų. Esu mokytojų pusėje.