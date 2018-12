Smulkieji prekybininkai išnaudos progą

Didiesiems prekybos centrams paskelbus apie nedarbą per Kalėdas, mažieji, netinkliniai prekybos centrai liks atviri pirkėjams. Tiesa, ir jie šventinėmis dienomis dirbs trumpiau.

Bendrovės „Pas Katiną“ vadovas Jonas Katinas įsitikinęs, kad valdžios viršūnėse svarstomas įpareigojimas tinkliniams prekybos centrams nedirbti švenčių dienomis ir sekmadieniais smulkiajam verslui būtų gana svari pagalba.

„Dėl to regiono krautuvėlės mieste ar kaime truputį atsigaus nors sekmadienį“, – svarsto verslininkas.

Anot jo, prieš keletą metų, kai didieji prekybos centrai nedirbo švenčių dienomis, mažųjų apyvarta šoktelėjo dvigubai. Tiesa, kalėdinės prekybos įkarštis netinklinėse parduotuvėse prasideda jau prieš šventes. J. Katino nuomone, pirkėjus privilioja ir kitoks asortimentas, vietoje gaminama šviežia produkcija, pasiūlytos patrauklios akcijos ar prekės. Verslininko teigimu, mažosios vietinės parduotuvės siūlo išskirtinę produkciją: aplinkinių gamintojų, ūkininkų gaminius – šakočius, kūčiukus, duoną, saldumynus, daržoves ir kt.

Laukia pirkėjų

Paties J. Katino vadovaujama parduotuvė per šventes irgi dirbs. Verslininkas tariasi su darbuotojais, kas iš jų pageidauja dirbti per Kalėdas, o švęsti per Naujuosius ir atvirkščiai. Tokia praktika J. Katino parduotuvėje taikoma jau ilgą laiką ir pasiteisino.

„Kaip reikalauja įstatymai, už darbą šventinėmis dienomis mokame dvigubai, kalbamės su galinčiais dirbti darbuotojais. Manau, kad ir kitose mažose netinklinėse parduotuvėse bus tas pats“, – neabejoja J. Katinas.

Jo parduotuvės Piniavoje ir Vaivaduose Kūčių dieną dirbs dviem valandomis trumpiau, o Kalėdų rytą atsidarys vėliau – ne pusę aštuonių kaip įprasta, o devintą.

„Patirtis rodo, kad pirmieji žmonės pasirodo, kai bažnyčiose baigiasi šv. Mišios“, – prie lankytojų srauto darbo laiką derina J. Katinas.

Naujųjų išvakarėse parduotuvė duris užvers kaip ir prieš Kūčias – dviem valandomis anksčiau, o pirmąją Naujųjų dieną bus atidaryta 10 valandą.

„Visi išvargę, pašventę, dar labai skaniai miega – nėra čia ko bruzdėti ir trukdyti miegą“, – juokauja verslininkas.

Negali sau leisti nedirbti

Bendrovės „Panevėžio bičiulio“ vadovas Nerijus Gvazdauskas sako, kad prekybos centras Marijonų gatvėje taip pat planuoja dirbti per šventes.

„Laukiame klientų. Mes suprantame ir juos. Vis tiek eina į svečius, ne visi iš anksto numato pirkinius, kažko pritrūkus, užeina pas mus – nupirkti saldainių, dovanėlę ar dar ką“, – pripažįsta verslininkas.

„Panevėžio bičiulis“ Kūčių vakarą planuoja dirbti iki 18 valandos, o Kalėdų dienomis – iki 20 valandos. Naujųjų išvakarėse taip pat bus dirbama iki 20 valandos. Tądien sulaukti didelio pirkėjų antplūdžio verslininkas per daug nesitiki. Pasak N. Gvazdausko, prieš daugelį metų, kai didieji prekybos centrai nedirbo, vietinės netinklinės parduotuvės sulaukė didesnio pirkėjų srauto, tačiau pastaraisiais metais dalis didžiųjų tinklų, nors deklaruodavo apie nedarbą per šventes, realiai nedirbdavo tik mažiausios jų parduotuvės. Tad ir pirkėjų skaičius pas vietinius smulkiuosius prekybininkus nešoktelėdavo.

Bendrovės „Povydė“, valdančios prekybos centrą „Vasaris“, direktorius Robertas Pretkelis teigia, kad smulkieji verslininkai negali sau leisti prabangos nedirbti.

„Didieji tinklai daug pinigų užsidirbo, gali nedirbti. Mums, mažiukams, reikia dirbti“, – sako vadovas.

Jo nuomone, didiesiems dirbti per šventes gal ir neapsimoka dėl sumenkstančių žmonių srautų. O mažosios parduotuvės, ypač turinčios savo gamybos cechus, pritraukia kitokios, ne masinės gamybos, produkcijos ieškančius pirkėjus. Važiuodami į svečius žmonės užsuka įsigyti pyrago, torto ar dar kokio skanumyno.

„Vasario“ prekybos centras Kūčių, Naujųjų metų vakarą planuoja dirbti iki 19 valandos, per Kalėdas ir sausio 1 dieną – nuo 10 iki 19 valandos.

„Kol kas dar nedrįstame nedirbti. Reikia padėkoti, kad didieji prekybos centrai tokie geri ir leis mums truputį užsidirbti“, – juokauja R. Pretkelis.