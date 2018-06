Smagią pardavėją pažįsta visas kvartalas

Turkai sako, kad acto pardavėjas šypsodamasis uždirba daugiau, negu medaus pardavėjas būdamas susiraukęs. Šio posakio panevėžietė Rūta Marijampolskytė gal ir nėra girdėjusi, tačiau apie ją, kaip išskirtinę prekybos tinklo „Iki“ pardavėją, žino jau ne tik Nemuno ir Parko gatvių kvartale gyvenantys panevėžiečiai.

Ar dažnai nusišypsome praeiviui, kuris ryte taip pat skuba į darbą? Ar dažnai jus kažkas apdovanoja šypsena? Ko gero, ne. Esame emocijas juodai dienai taupantys surūgėliai, todėl būnant kitoje šalyje gatvėje sutiktas nepažįstamojo „labas“ dažnai sutrikdo.

Visgi susirinkti šypsenoms nereikia nė tolimo krašto. Panevėžyje, Nemuno gatvėje 70, esančioje „Iki“ parduotuvėje pirkėjus iš tolo pasitinka šviečianti kasininkės šypsena. Pirma mintis – nejaugi jos negraužia rutina sėdint visą dieną kasoje ir klausant prekių skenavimo garso, negi ji nepavargsta skaičiuoti močiutės sužertų centų?

Tačiau tik spėji žvilgtelėti į kortelėje įrašytą malonios merginos vardą – Rūta, o ji jau klausia, ar patogi rankinė. Nuostaba dingsta ir taip nejučia eilėje pradedi su nepažįstama kasininke šnekučiuotis tarsi su bičiule.

Kitaip nemoka

Kas „Iki“ parduotuvėje Nemuno g. lankosi ne pirmą kartą, jau seniai nebesistebi pardavėjos draugiškumu. Daugelis nuolatinių pirkėjų į ją net vardu kreipiasi ir nesivaržydami dalijasi dienos įspūdžiais bei planais.

„Pati žaviausia kasininkė mūsų Rūta, tik apie save to niekada nepasakys“, – kraudama prekes apie pardavėją kalba nuolatinė pirkėja.

Jos mintį tuoj pat pratęsia tolėliau su pirkiniais eilėje laukianti kita moteris ir priduria į kitą kasą net neinanti.

Ir iš tiesų – parduotuvėje veikia kelios kasos, bet eilė susidariusi tik prie vienos – prie 29-erių panevėžietės R. Marijampolskytės.

„Taip dažnai būna – pas mane eilė, o kitoje kasoje – tuščia. Kai kurie būtinai dairosi manęs, o jei nedirbu, klausia, kur dingau. Netgi savo kasininke vadina“, – kukliai šypsosi pardavėja.

Toks pirkėjų dėmesys Rūtos nė kiek netrikdo. Jauna moteris kiekvienam randa ką malonaus pasakyti, ką patarti. Ir tai jai pavyksta natūraliai – vaidinti tikrai nereikia.

„Tokia esu, mėgstu bendrauti, ir tiek. Net jei ir piktas pirkėjas užsuka, iš kasos išeina su šypsena. Ir man smagu, ir jam. Kitaip nemoku – negaliu paleisti žmogaus, jam greitakalbe išbėrusi sumą ir suskaičiavusi grąžą“, – sako R. Marijampolskytė.

Po dvejų metų pardavėjos darbo „Iki“ , anot jos, kai kurių net ir kalbinti nebereikia – patys užveda kalbą su komunikabilia kasininke. Už nuoširdumą Rūta yra gavusi ir gėlių iš pirkėjų Tarptautinės moters dienos proga.

Rūpinimasis pirkėju

Paklausta, ar nenuvargina nuolatinis bendravimas, pardavėja tikina, kad gera pakelti žmonėms nuotaiką. Tada ir pats darbas sekasi. Nors Rūta tvirtina, kad jai dirbti kasoje visiškai nesunku ir geresnio darbo net nesidairo.

„Nėra čia blogai, kaip dažnai bandoma nuteikti. Turime ir poilsio dienų, ir pertraukų. Paspaudi mygtuką ir pakeičia, kai reikia palikti kasą“, – pasakojo „Iki“ darbuotoja. Dirbti į parduotuvę Rūta atėjo neturėdama jokių įgūdžių, niekada nedirbusi kasoje. Tačiau greitai išmoko ir dabar jos vadovai džiaugiasi darbuotoja, kuri su kaupu atitinka klientų aptarnavimo standartą.

„Mūsų darbas neapsiriboja įprasta kasininkės maldele: „Laba diena, kortelę turite…“. Pirkėjui visada reikia dėmesio. Be to, „Iki“ prekybos tinklo parduotuvėse lankosi daug vyresnio amžiaus žmonių, kuriems labai reikia išsikalbėti – tokie pirkėjai, rodos, visą savo gyvenimą išpasakotų“, – šypsosi Rūtos vadovė Renata Čiapaitė.

Pirkėjų pastebėta R. Marijampolskytė, pasak parduotuvės vadovės, gimusi būti pardavėja. Kiekvienam pirkėjui ji parodo dėmesį, pasiūlo akcinę, kasdien reikalingą prekę.

„Aš ir pati apsidžiaugčiau, jeigu bent vieną kartą man kasoje primintų nusipirkti druskos. Ją visada pamirštu. Argi nenaudinga, kai primena apie nosines per gripo epidemiją, apie degtukus Vėlinių dienomis?“ – pardavėjai pagyrų negailėjo R. Čiapaitė.

Be meilės darbui, anot jos, ilgai nepadirbsi. Be to, čia darbuotojams taikoma motyvacinė sistema – už gerus rezultatus pardavėjai skatinami didesniu uždarbiu. O Rūta, pasak parduotuvės vadovės, tikras prekybos talentas ir labai šiltas žmogus.