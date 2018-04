Sklandžiai renovacijos pradžiai – nauji kainynai

Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa – vienintelė galimybė susitvarkyti senus ir nusidėvėjusius namus. Šią programą iš dalies finansuoja valstybė, tačiau dalį lėšų turi rasti ir patys gyventojai. Tik nepasiturintiesiems renovacija yra visiškai nemokama. Kiek gyventojams kainuos jų daugiabučio renovacija, priklauso nuo daugelio veiksnių – namo būklės, pasirinktų modernizavimo priemonių, siekiamo šilumos energijos sutaupymo.

Planavimo įrankis

Kad būtų paprasčiau planuoti investicijas, investicinių planų rengėjai ir patys gyventojai gali pasinaudoti specialiai daugiabučių renovacijai skirtu kainynu, kuris sudaromas du kartus per metus, atsižvelgiant į rinkos kainas. Kainyne yra pateiktos visos galimos atnaujinimo darbų išlaidos, kurios gali būti patiriamos vykdant pastatų atnaujinimo darbus.

Kaip teigė šiuos kainynus sudarančios įmonės „Sistela“ direktorius Albinas Vaitkevičius, renovacijos kainos, lyginant kelerius metus, išlieka stabilios, be didesnių kainų šuolių, tad gyventojai, kurie jau parengė savo daugiabučio investicinį planą, bet liko rezerviniame Daugiabučių atnaujinimo programos sąraše, gali būti ramūs, kad galutinė renovacijos kaina jiems neišaugs. Tiesa, augant darbo užmokesčiui, fiksuojamas ir statybų sektoriaus medžiagų ir paslaugų kainų didėjimas, tačiau jis beveik nesiskiria nuo bendros metinės Lietuvos infliacijos, kuri siekia 3,6 proc.

„Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, matome, kad statybų sektoriaus kainos per metus pakilo 3,8 proc. – daugiausia dėl darbo užmokesčio augimo bei kai kurių medžiagų, pavyzdžiui, langų ar metalo konstrukcijų, kainų didėjimo. Tačiau kai kurios statybinės medžiagos net atpigo, todėl bendras kainų augimas – labai nedidelis“, – teigė A. Vaitkevičius.

Taupymo galimybės

Be abejo, galutinė kaina priklausys ir nuo pasirinktų priemonių – kuo geresnės medžiagų charakteristikos bei šilumos laidumo koeficientas, ilgaamžiškumas, tuo jos bus brangesnės. Tačiau protingai investavę, gyventojai vėliau sutaupys gerokai daugiau – atsiperkamumą pajus gavę pirmąsias sąskaitas už šildymą. Kainynas yra ir puiki pagalbinė priemonė planuoti finansinius resursus bei renovacijos biudžetą, palyginti skirtingų modernizacijos priemonių kainas, jų privalumus ir trūkumus. Pasak A. Vaitkevičiaus, kainyne nurodytos kainos yra maksimalios, orientuotos į aukštesnį kainų lygį. Paprastai galutinė renovacijos kaina gyventojams būna net 15–25 proc. mažesnė. Tai priklauso nuo to, kokias akcijas ar nuolaidas pavyks išsiderėti. Visada reikia ieškoti galimybių, kaip būtų galima sutaupyti. O jų tikrai yra. Be to, kartais pasitaiko ir tam tikrų netikslumų, kai tie patys darbai investiciniame plane įtraukiami dukart, pavyzdžiui, palangių atnaujinimas skaičiuojamas ir prie fasado atnaujinimo, ir prie langų keitimo darbų.

„Kainos, nurodytos kainyne, paprastai pirkimo metu būna gerokai mažesnės, nes nėra vertinamos nuolaidos, akcijos, galimybės sutaupyti racionaliai organizuojant visą renovacijos darbų procesą. Jau geriau pasirinkti brangesnį variantą ir pasidžiaugti, pavykus nemažai sutaupyti, nei vėliau ieškoti papildomų lėšų“, – teigė V. Vaitkevičius.

Kokybės grandinė

Panevėžio butų ūkio direktorius Gintaras Ruzgys taip pat tvirtina, kad investiciniame plane nurodytos kainos paprastai būna apie 20 proc. mažesnės. Kiek tiksliai gyventojams kainuos jų daugiabučio renovacija, sužinoma tik pasibaigus rangos ir projektavimo darbų konkursui, kada pateikiamos jau galutinės kainos. Renovacijos kokybė priklauso ne tik nuo pasirinktų modernizavimo priemonių, bet ir nuo to, ar visi darbai atliekami kokybiškai. Vieni daugiabučiai savo namą prižiūrėti patiki namo bendrijos pirmininkui, kiti – Savivaldybės priskirtam administratoriui ar kitai įmonei. Pasak G. Ruzgio, iš esmės visų jų darbas toks pat. Tačiau jeigu namo pirmininkas iki tol neturėjo darbo su renovacijos projektais patirties, didesnė klaidų tikimybė. Be to, tie gyventojai, kurie savo daugiabutį renovuoja patys, be administratoriaus pagalbos, vėliau susiduria su paskolos prižiūrėjimo ir administravimo problema – tenka ieškoti, kas imtųsi šio darbo.

„Gyventojai patys renkasi, kam patikėti savo namą per renovaciją. Tą gali daryti ir namo pirmininkas. Jeigu jam tai visai nauja sritis, didesnė tikimybė, kad bus neišvengta klaidų, o administratoriai, kurie vykdo šį darbą ne pirmus metus, jau būna apšaudyti zuikiai, klaidų pasitaiko labai retai“, – tikino G. Ruzgys.

Kad visi darbai būtų atliekami kokybiškai – jau techninio prižiūrėtojo atsakomybė. Jį konkurso būdu turi išsirinkti administratorius. Nors renovuotam namui duodama penkerių metų, o paslėptiems darbams – dešimties metų garantija, geras techninis prižiūrėtojas užtikrina, kad visi darbai būtų atlikti kruopščiai pagal visus reikalavimus.

„Patirtis rodo, jeigu išrenkamas geras ir itin reiklus techninis prižiūrėtojas, daug mažiau problemų būna ir pačiam administratoriui, ir gyventojams“, – pažymi G. Ruzgys.

Galima sutaupyti. Investiciniai planai gyventojams leidžia planuoti renovacijos biudžetą, tačiau galutinė renovacijos kaina paprastai būna apie 20 proc. mažesnė.