Skandalingajam šou – vyskupo kirtis

Didžiųjų miestų arenas sudrebinusio „Zero live Show“ kūrėjai jau prieš pasirodymą žadėjo, kad Lietuva pamatys, ko dar nematė. Ir iš tiesų – šis renginys gali nulemti net Baudžiamojo kodekso pataisą, kurią žada siūlyti Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Garsųjį išreklamuotą „Zero Live show“ režisierius Emilis Vėlyvis su kūrybine komanda po Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno atvežė ir į Panevėžį.

Kaip skelbėsi renginio autorius E. Vėlyvis, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtame jo darbe yra 159 proc. geriausios visų laikų muzikos, 45 proc. gero humoro, 47 proc. šokio, 36 proc. kvapą gniaužiančių kaskadinių triukų, 32 proc. erotikos, 17 proc. kino, 8 proc. politikos, 4 proc. poezijos ir 3 proc. dailės. Tik į tokią turtingą šio šou sudėtį kūrėjai pamiršo įtraukti pasipiktinusios Bažnyčios procentų dalį.

Lieka šauktis Dievo

Jau kitą dieną po renginio Panevėžyje socialiniuose tinkluose pasirodė Panevėžio vyskupo emerito J. Kaunecko komentaras apie šį šou. Dvasininką pašiurpino scena, kur dainininkas Egidijus Dragūnas vaidino Jėzų Kristų sėdėdamas ant unitazo. O iš šio lindo Rusijos bei JAV prezidentus parodijuojantys artistai.

„Labai prašau visų tikinčiųjų, visų mąstančių žmonių šauktis pagalbos“, – tokiais žodžiais į savo sekėjus „Facebook“ kreipėsi J. Kauneckas po Lietuvos žvaigždyno pasirodymo Panevėžyje.

Paties renginio dvasininkas nematė, tačiau su siužetu susipažino spaudoje.

„Nesidomiu tokiais renginiais ir būčiau nežinojęs apie šį šou, jei ne vienas straipsnis žurnale. Jame autorius stebėjosi, ar Bažnyčia visai užmigo po Popiežiaus vizito, kad nebemato tokios šventvagystės. Mane tuoj pat sudomino, kas tai per sensacija, ir susiradau visą informaciją“, – „Sekundei“ pasakojo emeritas.

Supratęs, kad šou kūrėjai ėmėsi interpretuoti krikščionybės vertybes, vyskupas neišlaikė.

„Popiežius Pranciškus atvyko į Lietuvą, kad suvienytų mus, kad vieningai, drąsiai ir ryžtingai laikydamiesi, gintume tikėjimą, pasipriešintume kylančiam blogiui, kaip kad drąsiai gynėsi mūsų partizanai. Deja, net Popiežiui nepavyko pažadinti tautos. Vietoj to Lietuvos didžiosiose arenose Egidijus Dragūnas Selas tyčiojasi iš Dievo. Vaizduodamas Jėzų, Selas įvažiavo į sceną ant milžiniško unitazo. „Suprantu, kad tai šventvagystė“, – šaiposi jis. <…> korespondentas stebisi: „Ar katalikai ir patriotai po popiežiaus vizito Lietuvoje išmirė?“ Jie net nesugebėjo išstenėti, kad į tokio dainininko koncertus padorus žmogus neturėtų kelti nė kojos. Jei dainininkas būtų taip pasišaipęs iš Mahometo, dabar sėdėtų apsikabinęs unitazą ir drebėtų kur nors pasislėpęs…“ – savo nuomonę socialiniame tinkle drąsiai rėžė J.Kauneckas.

Patyčių dvasininkas savo komentare baisiais žodžiais nesmerkia – jo teigimu, šioje situacijoje lieka tik šauktis Dievo pagalbos, kad žmonių neužvaldytų dvasinis aklumas.

Kreipsis į Seimą

J. Kauneckas dabar ruošiasi tartis su kitais Bažnyčios tarnais ir asmeniškai rašys raštą Lietuvos Seimui. Nebe pirmas panašus atvejis prieš Bažnyčią, pasak emerito, jau prašosi įstatymo pataisos.

„Lietuvos konstitucijoje nėra nieko dėl patyčių iš Bažnyčios. Perverčiau ir Baudžiamąjį kodeksą, jame reikėtų papildyti 170 str., kur kalbama apie kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Manau, kad reikėtų įteisinti pataisą dėl patyčių iš religinės simbolikos, nes kol kas mūsų įstatymai neleidžia tyčiotis tik iš asmenų“, – teigė vyskupas.

Lietuvos dvasininkija, anot J. Kaunecko, jau bando per teismus kovoti su tokiomis negerovėmis. Antai prieš trejus metus Šilalės kunigas padavė į teismą asmenį, kuris dergė jį ir kitus Bažnyčios tarnus socialiniuose tinkluose. Bylą nukentėjusieji laimėjo ir jų pergalę neseniai patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas.

Policija ikiteisminį tyrimą pradėjo ir dėl minėto „Live Zero Show“ pasirodymo Šalčininkų rajone per Žolinę. Čia skandalas kilo po to, kai režisieriaus E. Vėlyvio projekto komanda įėjo į Turgelių bažnyčią ir lenkų kalba pakvietė į savo pasirodymą susirinkusiuosius prieš šventines mišias. Tada galimai buvo sutrukdyta atlikti religines apeigas ar religines iškilmes. Už tokį nusižengimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas ar net areštas.

„Lietuvai tikrai dar trūksta įstatymo dėl patyčių. Reikia kažką daryti“, – pabrėžė J. Kauneckas, internete sulaukęs didžiulio palaikymo.

Neišmano meno

Pats E. Dragūnas plačiau komentuoti savo vaidmens šou „Sekundei“ nepanoro. Jis teigė, kad nei ši tema, nei dvasininkų komentarai jam neįdomūs.

Tuo tarpu „Zero Live Show“ kūrėjas E. Vėlyvis Panevėžio vyskupui emeritui J. Kauneckui pasiūlė pačiam pažiūrėti į veidrodį.

„Nesitikėjau tokios Bažnyčios reakcijos. Nė nesupratau, ką vyskupas turėjo omenyje – kažką sumalė abstrakčiai, pats nesuprasdamas, kokią įtaką Bažnyčia ne iš gerosios pusės padarė pasauliui. Tegu jie pasižiūri į save veidrodyje“, – „Sekundei“ kalbėjo režisierius.

Jo teigimu, šou, kurį matė ir Panevėžys, nėra jokių patyčių – Jėzus ant unitazo esą tik metafora, o jei kas jos nesupranta, vadinasi, neišmano meno.

„Ar šiais laikais būna dar kažkas skandalingo? Ta scena – simbolika, palyginimas, kad žmonės pagaliau atsimerktų ir pamatytų, kas darosi tikrovėje“, – pridūrė E. Vėlyvis.

Plojo atsistoję

Į Panevėžio areną, kurioje telpa 7000 žiūrovų, penktadienį pažiūrėti „Zero Live Show“ susirinko per 2500 žmonių. Kai kurie jų, pasak arenos generalinio direktoriaus Tomo Inčiko, į renginį nusipirkti bilietą suskubo paskutinę dieną.

Tačiau po šou pašnekovas teigė nematęs nė vieno nepatenkinto. Priešingai – esą pasibaigus reginiui žiūrovai plojo atsistoję.

„Gyvename laisvoje šalyje. Ir religija nėra tema, kurios negalima eskaluoti ar liesti. Bažnyčia iš tiesų turi problemų ir visi tai žinome. Manau, kad tai šaržuotai ir norėjo parodyti autorius. Be to, į Panevėžį šou atkeliavo po aštrios reklamos bei pasirodymų kituose miestuose, tad atėjo tie, kas žinojo, ko laukti“, – sakė T. Inčikas.