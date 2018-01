Skandalingai išgarsėjęs L. M. Zaikauskas siekia moralinės žalos atlyginimo

Su trenksmu Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro direktoriaus kėdę turėjęs palikti Linas Marijus Zaikauskas siekia pamokyti jį iš garbingo posto iššveitusią Kultūros ministeriją.

Buvęs teatro vadovas, kuris yra tebeteisiamas ir dėl pasikėsinimo priversti aktorę lytiškai santykiauti, siekia, kad jam būtų panaikinta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo bei prisiteisti moralinės žalos atlyginimą.

Su ministerija bylinėtis nusiteikusio L. M. Zaikausko bylos vakar ėmėsi Panevėžio apylinkės teismas.

Į parengiamąjį teismo posėdį su gynėju atvykęs L. M. Zaikauskas stengėsi nuolatos šypsotis, o žiniasklaidos atstovus kaltino jį be kaltės nuteisus.

Atsakovų pusė – Kultūros ministerijos Teisės skyriaus specialistė Roberta Emilija Miliutienė bei vos daugiau nei prieš porą mėnesių J. Miltinio dramos teatro vadovu paskirtas Leonas Blėdis – nedaugžodžiavo nei prieš posėdį, nei teikiant prašymus teismui.

Guodžiasi sušlubavusia sveikata

Su Kultūros ministerija ir J. Miltinio dramos teatru bylinėtis ryžęsis L. M. Zaikauskas teigė nesiekiantis sugrįžti į prarastąsias direktoriaus pozicijas.

Menininkui svarbiausia, kad teismas pripažintų ministeriją jį atleidus neteisėtai ir priteistų finansinę kompensaciją – vidutinį darbo užmokestį nuo liepos iki bylos nagrinėjimo pabaigos bei atlyginti neturtinę žalą. Ją L. M. Zaikauskas įvertino 5 tūkst. eurų.

Režisierius tvirtina buvęs atleistas be pagrindo ir dar nedarbingumo laikotarpiu.

„Susirgau užsienyje, paskui tęsiau gydymą Lietuvoje“, – aiškino buvęs teatro vadovas.

Anot jo, sveikata šlubuojanti iki šiol. „Pas daktarus ir dabar vaikštau kone kasdien“, – tvirtino L. M. Zaikauskas.

Gėdingai darbo vietą praradęs teatro vadovas įrodinėja, jog jam kritęs seksualinio nusikaltimo šešėlis tėra neva išpūstas burbulas.

„Buvo sukurta rezonansinė byla, nors tame nebuvo jokio rezonanso. Mane žiniasklaida nuteisėt nieko neišklausę“, – piktinosi menininkas.

Bedarbis, bet užimtas

Liepos vidury su J. Miltinio dramos teatru turėjęs atsisveikinti L. M. Zaikauskas tvirtina jau pusmetį nesurandantis kito pragyvenimo šaltinio, yra Darbo biržos klientas ir verčiasi tik iš bedarbio pašalpos. Kokio ji dydžio, bedarbis pripažįsta nepamenantis.

Režisierius tvirtina tiek laiko iš Darbo biržos jokio darbo pasiūlymo nėra gavęs. Ar sulaukiantis kvietimų iš šalies teatrų, režisierius nutyli.

„Nenoriu dabar kalbėti apie darbą. Bijau, kad viešai pasakyti mano žodžiai gali man arba mano galimiems būsimiems darbdaviams pakenkti“, – aiškino L. M. Zaikauskas.

Vis dėlto teismui su bylos dalyviais derinant kito posėdžio datą, režisieriui atstovaujantis advokato padėjėjas Vitalis Venckus pareiškė, jog jo klientas planuojantis darbus pagal autorines sutartis užsienyje.

Po posėdžio paprašytas patikslinti, kokių užsakymų turintis svetur, L. M. Zaikauskas nuo atsakymo išsisuko pareiškęs, esą gynėjas suklydo.

Nors pats režisierius prisistato esantis bedarbis, tačiau irgi turėjo teismui prašymų dėl posėdžio datos. Jis kreipėsi į teismą prašydamas posėdžiui numatyti kovo 2-ąją, pabrėžė, jog jam „tai labai svarbu“.

„Tą dieną nieko nesu susiplanavęs, o kitomis dienomis turiu daug visokių dalykų“, – vėliau „Sekundei“ aiškino menininkas.

Pasiruošė lapelį

Dėl atleidimo bylinėtis nusprendęs L. M. Zaikauskas nesutiko su teismo siūlymu taikiai susitarti su buvusiu darbdaviu. Kad tokio pobūdžio byloje neįmanoma taikos sutartis, pareiškė ir Kultūros ministerijos atsiųstoji teisininkė.

Į teismo procesą įtrauktas ir L. M. Zaikausko vietą užėmęs naujasis J. Miltinio dramos teatro vadovas L. Blėdis. Kojas dar tik apšylantis direktorius teisme jautėsi akivaizdžiai nejaukiai. Teismui pasiteiravus, ar proceso dalyviai turintys prašymų, iš kišenės išsitraukęs lapelį L. Blėdis perskaitė savo pageidavimą – leisti vietoje jo teatrui teisme atstovauti direktoriaus pavaduotojui. L. Blėdis aiškino pavaduotoją geriau išmanant šią situaciją, be to, pats neturintis teisinio išsilavinimo.

Visgi teismas naujajam direktoriui priminė, jog atėjęs į šias pareigas privaląs pats ginti savo vadovaujamos įstaigos interesus. Pavaduotoją galėsiantis kviestis į teismą kaip liudytoją.

Nemokės nė euro

L. M. Zaikauską iš direktoriaus kėdės iššveitusi Kultūros ministerija nesutinka su ieškiniu ir režisieriaus prašoma priteisti suma.

„Ministerija nesutinka su jokia suma, kad ir kokia ji būtų. Ar simbolinė, ar didesnė“, – teigė ministerijos atsiųstoji teisininkė R. E. Miliutienė.

Anot jos, L. M. Zaikauskas iš J. Miltinio dramos teatro vadovo pareigų atleistas už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus. Ministerijai teatre atlikus auditą nustatyta, jog vadovas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, taip pat aptikta viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, vidaus tvarkos taisyklių, kaip kad tarnybinio automobilio naudojimo, pažeidimų.

Viena iš atleidimo priežasčių, pasak R. E. Miliutienės, buvo ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išvada. Šioji patvirtino, jog L. M. Zaikauskas seksualiai priekabiavo prie savo darbuotojos.

Teisiamas dėl priekabiavimo

L. M. Zaikausko dar viena byla nagrinėjama ir Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmuose. Joje buvusiam teatro vadovui pateikti kaltinimai dėl seksualinio nusikaltimo.

Menininkui prie teismą teko stoti po to, kai J. Miltinio dramos teatro jauna aktorė Erika Račkytė kreipėsi į teisėsaugos pareigūnus dėl nederamo direktoriaus elgesio. Aktorė teigė, kad L. M. Zaikauskas, vartodamas psichinę prievartą bei pasinaudodamas jos tarnybiniu priklausomumu, reikalavo lytinių santykių.

Aktorė J. Miltinio teatre repetavo L. M. Zaikausko režisuotame spektaklyje „Mergaitės svajonė“. Teisėsaugos pareigūnams mergina nurodė, kad per repeticijas režisierius ir teatro direktorius ne kartą jai minėjo, jog po spektaklio premjeros ji turės su juo „permiegoti“, tokiu būdu atsidėkodama už repeticijas. Pasak E. Račkytės, L. M. Zaikauskas jai sakė, kad tik turėdama lytinių santykių su juo ji bus žvaigždė, jei ne, bus priversta išeiti iš darbo. Merginos tvirtinimu, pernai kovo 13 dieną apie 18.30 val. prieš repeticiją vadovas pasakė: „ateik čia“, suėmė jai už veido bei pradėjo pareiškėją bučiuoti per prievartą, įsakydamas jai išsižioti. Tą pačią dieną jis po repeticijos išjungė šviesą ir vėl suėmė už veido bei pradėjo bučiuoti per prievartą.

Savo kėslų teatro vadovui įgyvendinti nepavyko, nes aktorė atsisakė paklusti ir apie direktoriaus elgesį prabilo viešai. Byla teisme nagrinėjama uždaruose posėdžiuose. L. M. Zaikauskas kaltu neprisipažįsta.

Už vertimą lytiškai santykiauti Baudžiamasis kodeksas numato areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.