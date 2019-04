Šiukšlių išpilti – pro stebėjimo kameras

Panevėžiečiams teks iš naujo mokytis mesti atliekas. Mieste pradėtos įrengti požeminių atliekų konteinerių aikštelės. Šiukšlių surinkėjai nuogąstauja, kad Aukštaitijos sostinėje atsiradus civilizuotoms aikštelėms, jose dar labiau išaugs akis badantys kalnai senų rakandų, baldų ar padangų.

Savivaldybės viešosios tvarkos inspektoriai irgi imasi darbo – vien per savaitgalį mieste pričiupta dvidešimt pažeidėjų, netinkamai atsikračiusių savo šiukšlėmis.

Nemuno gatvės daugiabučių gyventojai bus pirmieji, maišus su atliekomis pradėsiantys mesti į požeminius konteinerius. Čia jau pradėti tokių įrengimo darbai.

Savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus specialistės Violetos Lauraitienės teigimu, Panevėžyje bus įrengta 20 aikštelių po 4 požeminius konteinerius – buitinių atliekų, stiklo, plastiko ir popieriaus. Kiekvieno jų talpa sieks 3 kub. m, o tai yra triskart daugiau nei dabartinių.

Išorėje matysis tik kolona su anga atliekoms įmesti.

„Padangos ar baldų liekanos pro tokias angas tikrai netilps. Gal kai atliekų aikštelės bus gražiai sutvarkytos, civilizuotai atrodys, nekils rankos šalia versti rakandų“, – mano V. Lauraitienė.

Požeminių konteinerių aikštelės bus įrengtos esamų vietose arba greta jų: Nemuno gatvėje ties 72, 76, 80, 64, 14 daugiabučiais, taip pat Klaipėdos gatvėje ties 95, 96, 106, 116 namais, Vilniaus g. ties 21 ir 16 namais, Ramygalos g. 37, Marijonų g. ties 36 ir 51 daugiabučiais, Aukštaičių g. 5, Sodų / Katedros gatvių kampe, Parko g. 9, prie Ukmergės gatvės 47-ojo namo – įėjimo į Skaistakalnio parką bei ties Topolių alėjos 4-uoju namu – prie kino centro „Garsas“.

Šiose vietose požeminius konteinerius Savivaldybė žada įrengti iki šių metų liepos ir tai kainuos apie 500 tūkst. Eur miesto biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų.

Dar 143 antžeminių konteinerių aikšteles planuojama sutvarkyti iki spalio. Jos bus aptvertos, paklota danga. Tai atsieis apie 700 tūkst. Eur.

Auga nelegalūs sąvartynai

Iš kolektyvinių konteinerių, stovinčių daugiabučių namų mikrorajonuose, Panevėžyje per praėjusius metus išvežta 15 607 tonos mišrių komunalinių atliekų.

Nors Aukštaitijos sostinėje per metus gyventojų sumažėja vidutiniškai 2400, išmetamų atliekų kalnai traukiasi gerokai lėčiau. Savivaldybės įmonė „Panevėžio specialus autotransportas“ per 2017-uosius iš mieste pastatytų konteinerių išvežė 15 664 tonas atliekų.

Nepaisant, kad per metus į konteinerius panevėžiečiai išmetė maždaug 57 tonomis mažiau, vežėjai tvirtina, jog jiems darbo nesumažėjo. Įmonės direktoriaus Rolando Ramūno teigimu, Aukštaitijos sostinėje akivaizdi nelegaliai prie konteinerių suverčiamų atliekų – padangų, baldų liekanų, kitų rakandų – daugėjimo tendencija. Per 2018-uosius tokių išvežta 2840 tonų, nors 2017 m. buvo 2600 tonų. Direktorius neslepia, jog panevėžiečių įprotis visomis atliekomis atsikratyti kuo arčiau namų gerokai kerta ne įmonei, o jos klientams per piniginę. Šiukšlių kalnų tvarkymo išlaidos įskaičiuojamos į atliekų tvarkymo įkainius.

„Kad surinktume viską, ką žmonės išmetė, į vieną aikštelę turime siųsti kelias mašinas – viena važiuoja išversti konteinerių su tvarkingai išmestomis atliekomis, o po to dar trys surinkti, kas sumesta aplinkui – viena padangų, kita išmestų baldų, trečia žaliųjų atliekų“, – vardijo R. Ramūnas.

Jis spėja, kad įrengus požeminius konteinerius, panevėžiečiai juos dar labiau apkraus šiukšlių kalnais.

Siūlo bausti

Sąvartynus modernių konteinerių aikštelėse direktorius prognozuoja ne tik remdamasis Panevėžio atliekų vežėjų, bet ir naujus konteinerius jau įsirengusių miestų praktika.

„Vilniuje įrengti pusiau požeminiai konteineriai irgi apkrauti. Įmetimo angos siauros, pritaikytos tik parduotuvės maišeliui įmesti, jokios kėdės, kilimai į jas netilps, o mūsų žmonės įpratę visus rakandus versti prie konteinerių, užuot išvežę į nemokamas didžiagabaričių atliekų surinkimo aikšteles“, – pažymi direktorius.

Panevėžiečius pratinti civilizuotai atsikratyti atliekomis R. Ramūnas siūlo naujose aikštelėse įrengiant vaizdo stebėjimo kameras.

„Kameros ir viešas skelbimas, kiek sugauta pažeidėjų, kiek surašyta jiems protokolų, tikrai drausmintų“, – neabejoja atliekų vežėjų vadovas.

Kameros prie konteinerių

Nors įrengiamose naujose konteinerių aikštelėse įrengti vaizdo stebėjimo kamerų nėra numatyta, Savivaldybės atstovai tvirtina jau suaktyvinę kontrolę – akylai stebima, kaip panevėžiečiai atsikrato savo atliekomis. Pasak Teisės skyriaus vedėjos Daivos Svirelienės, prie atliekų konteinerių statomos kilnojamosios vaizdo kameros, o viešosios tvarkos inspektoriai pradėjo dirbti ir savaitgaliais.

Vien per šių metų kelis mėnesius Panevėžyje jau pričiupti 26 pažeidėjai. Iš jų net dvidešimt Savivaldybės inspektoriai demaskavo per vieną savaitgalį. Pernai per visus metus Panevėžyje nubausti 59 asmenys, netinkamai išmetę atliekas. Kadangi visi pričiupti pirmą kartą, jie atsipirko įspėjimais arba sumokėję 15 eurų, tai yra pusę minimalios baudos, kaip numatyta Administracinių nusižengimų kodekse.

Už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus gresia nuo 30 iki net 600 Eur bauda.