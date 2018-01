Šiukšlių dėžėse – kontrabanda

Prieš keletą metų kiek prislopusi cigarečių kontrabanda vėl suaktyvėjo – stebimas didžiausias per penkerius metus augimas. 2017 metais augimas siekė 2,1 procento ir buvo didžiausias nuo 2012 metų.

Praėjusių metų paskutinį ketvirtį bendrovės „Nielsen“ atliktas tuščių pakelių tyrimas rodo, kad Panevėžyje 22,6 procento cigarečių yra nelegalios, Kėdainiuose tokių – net 49 procentai, Radviliškyje – 26 procentai, Kaune – 24,9 procento, Marijampolėje – 20,5 procento. Šalies vidurkis buvo 19,6 procento. Manoma, kad per metus dėl nelegaliai į Lietuvos rinką įvežtų cigarečių šalies biudžetas galimai prarado daugiau nei 60 mln. eurų – nesurinko akcizo.

Lietuva ir toliau lieka tarp daugiausia nelegalių cigarečių vienam gyventojui suvartojančių valstybių Europos Sąjungoje. Į šį sąrašą taip pat patenka Lenkija, Latvija, Rumunija, taip pat šalys, kuriose tabako gaminiai brangūs – Didžioji Britanija, Airija.

Manoma, kad kontrabanda dar labiau gali augti, nes nuo šių metų kovo 1 dienos didės akcizas cigaretėms. Dėl to cigarečių pakelis vidutiniškai gali brangti apie 12 centų. Minimalus akcizas, taikomas Lietuvoje parduodamam cigarečių pakeliui, pasieks 1,92 euro.

Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vykdomasis direktorius Arnas Marcinkus tvirtina, kad nelegalaus tabako rinka vėl auga ir jau užima beveik penktadalį, o didinant akcizus cigaretėms daugiau nei reikalauja ES, gyventojai skatinami dar labiau pirkti nelegalias cigaretes. Taip pat mažėtų iš akcizo į biudžetą surenkamų lėšų.

„Net 1 procentu išaugantis nelegalios tabako rinkos dydis valstybės biudžetui kainuoja apie 3 mln. eurų“, – sako A. Marcinkus.

Anot jo, daugiausia cigarečių į Lietuvą atkeliauja iš Baltarusijos gamyklos, įsikūrusios netoli sienos – net 15,7 procento visų suvartojamų cigarečių Lietuvoje, arba 96 procentai visų nelegalių cigarečių.

„Tyrimas taip pat parodė, kad būtent šių cigarečių rinkos dalis didėja panašiu santykiu, kuriuo auga kontrabandos mastai Lietuvoje“, – sako vykdomasis direktorius.

Stabilus kiekis

Panevėžio apskrities VPK pernai taip pat aptiko daugiau kontrabandinių rūkalų. 2017 metais jų buvo 45 800 pakelių, o 2016 metais – 34 652 pakeliai.

Muitinė stebi panašų kontrabandos kiekį kaip kasmet. Muitinės kriminalinės tarnybos atstovas ryšiams su visuomene Gediminas Kulikauskas sako, kad kasmet būna sulaikoma maždaug panašus kiekis kontrabandinių cigarečių.

„Ankstesniais metais dar būdavo tarptautinės kontrabandos, vadinamieji „kontrabandos ratai“, kai Lietuvoje buvo sulaikomi Saudo Arabijoje, Rumunijoje, Kinijoje gaminami rūkalai. Jie kursuoja per valstybes ir kažkurioje valstybėje pranyksta – dingsta“, – G. Kulikauskas teigia, kad 2015 ir 2016 metais ši kontrabanda labai padidino Lietuvos statistiką.

Nors duomenys dar nėra tikslūs, tačiau pernai sulaikyta apie 150 mln. vienetų cigarečių. Ir tai, pasak G. Kulikausko, yra gana stabilus kiekis, nes Lietuvos rinka – ne guminė, o ir vartotojų mažėja jiems emigruojant.

„Tos tendencijos tęsiasi jau ne pirmus metus. Nėra sprogimo, bet situacija iš esmės yra karšta“, – sako jis.

Be to, pernai aptiktas nelegalus cigarečių fabrikas, tai pavyko padaryti jam nespėjus pradėti gamybos.

Tranzitas per kaimynus?

G. Kulikausko teigimu, ne paslaptis, kad dabar aktuali Latvijos kryptis – Lietuvos rinkoje dominuojančios baltarusiškos cigaretės gabenamos per Latviją.

Pasak G. Kulikausko, anksčiau daugiau cigarečių buvo sulaikoma iš Kaliningrado srities, vėliau – iš Baltarusijos, tačiau išvydus, kad kontrolė efektyvi, kontrabandininkai ieško kitų galimybių. Pastarųjų metų tendencija – gabenama iš Latvijos.

Pasak G. Kulikausko, kontrolė sudėtingesnė nei trečiųjų šalių ir tuo naudojamasi. Be to, yra prielaida, kad kaimyninėje šalyje gali veikti vienas ar keli nelegalūs fabrikėliai, kurie sumažina gabenimo per sieną riziką. Kontrabandinės cigaretės, gabenamos iš Latvijos, būna sulaikomos nebūtinai pasienyje. Nemažai jų sulaikoma ir ties Panevėžiu, Kaunu ar jau Lenkijos pasienyje.

Pasak G. Kulikausko, iš tikrųjų didesnė kontrabandos dalis yra tranzitinė. Kitaip tariant, per Lietuvą iškeliauja į turtingesnes Vakarų Europos šalis.

Faktai

Nors nuo 2010 metų nelegalių tabako gaminių dalis susitraukė daugiau nei per pusę, nuo 2016 metų vėl fiksuojamas nelegalių cigarečių dalies augimas.

Tuščių pakelių tyrimas atliekamas 20-yje didesnių šalies miestų, o pakeliai renkami gatvėse ir viešose šiukšliadėžėse.

Mokesčiai – akcizai ir PVM – sudaro net 80 procentų cigarečių pakelio kainos.

Pagal vidutinį pragyvenimo lygį legalių cigarečių įperkamumas Lietuvoje yra mažiausias Europoje.