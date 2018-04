Šių dienų iššūkiai – kokybiška renovacija

Daugiabučių renovacijos tempai ir toliau išlieka panašūs. Tačiau pastebima, kad senų daugiabučių modernizacija suka nauju keliu – daugelis gyventojų, nusprendę atnaujinti savo namus, renkasi ne pigiausius atnaujinimo projektus, kad pastatas minimaliai tenkintų valstybės keliamus energijos taupymo kriterijus, o efektyviausius.

Šiemet į renovacijos traukinį įšoko kvartalinės renovacijos projektai bei tie namai, kurie sieks aukštesnės – B ar net A + energinio efektyvumo klasės. Itin griežta visų renovacijos grandžių kontrolė padeda užtikrinti, kad renovacijos procesas nuo investicinio plano sudarymo iki pat paskutinių darbų atlikimo būtų sklandus ir kokybiškas.

Kaip teigė Panevėžio butų ūkio Pastatų ūkio paslaugų skyriaus vadovas Mindaugas Liutkus, panevėžiečiai dar šiek tiek bijo naujų technologijų, ypač tų, kurios susijusios su alternatyviais energijos šaltiniais. Gana aktyviai jomis domisi, tačiau pasveria visus privalumus ir trūkumus, investicinę grąžą. Vis dėlto nors panevėžiečiai praktiški, stengiasi maksimaliai rekonstruoti namą. Ir Klaipėdos gatvės 25-ojo namo gyventojai, kurių projektas buvo atrinktas iš daugiau kaip trijų šimtų artimiausiu laikotarpiu renovacijos sulauksiančių namų, pasirinko tas priemones, kurios padėtų pasiekti aukštesnę, B energinio efektyvumo klasę. Renovacijos metu bus sutvarkytas stogas, fasadas, cokolis, pakeisti langai, durys, taip pat visi vamzdynai, šilumos punktas, sutvarkytos laiptinės.

„Po renovacijos gyventojai turės praktiškai naują namą. Visi panevėžiečiai puikiai mato, kokios būklės šis namas. Akivaizdu, kad patys gyventojai be valstybės paramos nepajėgtų jo susitvarkyti. O kito varianto kaip renovacija šiandien nėra. Gyventojai nusprendė, kad jeigu jau renovuosime namą, jį reikia sutvarkyti maksimaliai“, – sakė M. Liutkus.

Bendras rezultatas

Būsto energijos taupymo agentūros Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus vedėjas Edvardas Petrauskas pripažino, kad nors atnaujinant daugiabutį reikia pasiekti C energinio efektyvumo klasę, tačiau paskutiniai BETA patvirtinti investiciniai planai buvo būtent aukštesnės klasės, mat investicinių planų buvo pateikta gerokai daugiau, nei galima jų įgyvendinti per metus. Pasiekti aukštesnei – B energinio efektyvumo klasei nereikia didelių investicijų, palyginti su C klase, tačiau tokio namo vertė gerokai išauga. Ne tik sutaupoma daugiau šilumos energijos, bet ir žymiai pagerėja gyvenimo kokybė. Tiesa, pasiekti A arba A+ energinio efektyvumo klasę jau reikia gerokai didesnių investicijų. Be to, ne visada galima ir techniškai standartiniuose daugiabučiuose įgyvendinti šias priemones.

Kad ir kokį renovacijos projektą pasirinktų gyventojai, siekiama užtikrinti visų renovacijos proceso grandžių kokybę. Pasak E. Petrausko, galutinis renovacijos rezultatas priklauso nuo visų proceso dalyvių veiklos. Renovacija prasideda nuo gerai parengto investicinio plano. Svarbu yra ne tik tinkamai viską apskaičiuoti ir aprašyti, bet ir patiems gyventojams pasirengti namo atnaujinimui. Jau rengiant investicinį planą gyventojai turi tvirtai apsispręsti dėl pasirenkamų priemonių.

„Jeigu vėliau gyventojai sugalvoja kažką keisti, tenka koreguoti investicinį planą ar net taisyti techninį darbo projektą, dėl to sutrinka statybos darbų eiga, dažnu atveju nukenčia ir darbų kokybė. Be to, tiek finansiškai, tiek ir laiko prasme nukenčia ir patys gyventojai“, – pastebi BETA atstovas.

Po didinamuoju stiklu

Be abejo, svarbu gyventojams išsamiai pristatyti ne tik investicinį planą, bet ir techninį darbo projektą.

Projektuotojai privalo atsižvelgti į gyventojų pastabas ir pageidavimus ir tik ištaisius juos tvirtinti projektą. Statybos darbai pagal tokį aiškų ir aptartą projektą vyks sklandžiau, darbų kokybė bus geresnė. Rangovas, vykdantis darbus, atsako už kokybę, turi turėti kvalifikuotus specialistus, inžinerinį personalą, atitinkamus pajėgumus. Savo kvalifikaciją rangovas turi patvirtinti jau rangos darbų pirkimo metu. Itin svarbu renovacijos metu aktyviai bendradarbiauti su gyventojais. Paprastai renovacijos darbai vykdomi šiltuoju metų laiku, kai daugelis gyventojų planuoja atostogas, o didelė dalis darbų atliekami jų butuose ar balkonuose, todėl šiuos darbus svarbu iš anksto aptarti su gyventojais. Tai prisidės prie darbų kokybės gerinimo.

„Papildoma kokybės kontrolė yra gerokai griežtesnė nei vykdant paprastą namo remontą ar naujo namo statybas. Be statybos techninio prižiūrėtojo, atliktus darbus dar papildomai tikrina Statybos inspekcija ir BETA. Inspekcija tikrina, ar darbai atitinka darbų techninį sprendimą, o mes – ar atitinka investicinį planą. Žiūrime, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai, nes kitu atveju neišmokėsime paramos. Visas priežiūros kompleksas ir užtikrina renovacijos kokybę“, – teigė E. Petrauskas.

Tą rodo ir kasmet atliekami auditai – per metus patikrinama apie 10 proc. visų prieš 2–5 metus renovuotų namų. Nors yra užsibrėžta po renovacijos sutaupyti 40 proc. energijos, audito rezultatai rodo, kad daugelis daugiabučių sutaupo daugiau nei 50 proc., o kai kuriais atvejais – net 70 proc. ir daugiau šilumos energijos.

„Nuo 2013-ųjų esame atlikę daugiau kaip du tūkstančius patikrų. Jų rezultatai rodo, kad esminių pažeidimų nebuvo rasta, o smulkesnės klaidos buvo ištaisytos – tą galima padaryti per visą garantinį laikotarpį. Vadinasi, kokybės kontrolės sistema iš tiesų veikia“, – teigė E. Petrauskas.