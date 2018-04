Šiandien atidarytas „Žemynos“ progimnazijos stadionas

Šiandien LFF Pirmos lygos penktojo turo rungtynes namuose žaidė „Panevėžio“ ir „Trakų B“ komandos. Prieš rungtynes įvyko naujojo „Žemynos“ progimnazijos stadiono atidarymas.

Naujasis „Žemynos“ progimnazijos stadionas įrengtas puikiai. Čia bus galima rengti aukščiausio rango varžybas. Stadione pastatyta tribūna, kurioje telpa 500 žiūrovų, sutvarkyti persirengimo kambariai, puikios sąlygos televizijos transliacijoms, įrengtas šiuolaikinis apšvietimas, paklota dirbtinė vokiška danga. Greitai šiame stadione bus sumontuota šiuolaikinė didelė švieslentė. Stadione, kurio matmenys atitiks tarptautinius reikalavimus, galės rungtyniauti įvairių komandų futbolininkai. Per pamokas stadionu naudosis „Žemynos“ progimnazijos moksleiviai, o po jų – ir kiti klubai bei komandos. Vieta stadionui parinkta labai gera, nes progimnazijoje jau daug metų veikia baseinas, yra erdvi sporto salė. Be to, šis objektas geriau reprezentuos Panevėžio miestą, nes pro naująjį stadioną į Panevėžį įvažiuos žmonės, vykstantys iš Vilniaus ir Kauno.

Į „Žemynos“ progimnazijos stadiono atidarymą atvyko Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius bei generalinis sekretorius Nerijus Dunauskas, Panevėžio meras Rytis Račkauskas, Seimo narys Povilas Urbšys, Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentas Darius Butkus, miesto Sporto skyriaus vedėjas Justinas Jasiukaitis, dalyvavo „Žemynos“ progimnazijos direktorius Romualdas Grilauskas, daugybė kitų garbių svečių.

Susirinkusiuosius į šventę linksmino pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“.

Panevėžio miesto meras R. Račkauskas pasidžiaugė, kad mieste bus aukšto lygio stadionas. Padėkojo LFF prezidentui T. Danilevičiui už pagalbą Panevėžio futbolui, už kokybišką darbą kuriant satdioną – rangovams, „Žemynos“ progimnazijai, kurios teritorijoje įsikūrė naujasis stadionas. Meras padėkojo ir sirgaliams už ištikimybę bei palinkėjo puikių pergalių. T. Danilevičius pasidžiaugė, kad LFF daug metų sklandžiai bendradarbiauja su Panevėžio apskrities futbolo federacija ir miesto valdžia.

Kalbėjo stadiono rangovų – įmonių „Ryšių statyba“ ir UAB „Fortera“ vadovai. Po iškilmingų kalbų, aidint garsiems susirinkusiųjų plojimams, buvo perkirpta stadiono atidarymo juostelė.