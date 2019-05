Savame kieme tarsi autostradoje

Panevėžyje vieno Kniaudiškių gatvės daugiabučio namo gyventojai pajuto, ką reiškia gyventi tikrai judriame mieste. Jų kiemas jau kurį laiką tapo alternatyva remontuojamai Molainių gatvei. Čia, trumpindami kelią, automobilių vairuotojai pro žmonių langus nevengia prazvimbti ir didesniu greičiu. Savotiška autostrada tapusiame kieme jau apgadinti du automobiliai, kudašių nuo lekiančių prašalaičių vos išnešė ir du pėstieji. Šeimininkai savo saugumą ėmė gelbėti padangų barikadomis.

Vienas galas kyla, kitas griūva – taip galima apibūdinti nepatogią situaciją Kniaudiškių gatvės 95-ojo namo kieme. Panevėžio savivaldybei užsimojus rekonstruoti Molainių gatvę, vairuotojai ėmė ieškoti kito kelio savo maršrutams per šią vietą vakarinėje miesto dalyje.

Nemaža dalis jų trumpina kelią ir važiuoja tiesiai per atvirą Kniaudiškių g. 95-ojo namo kiemą ar šalia einantį duobėtą keliuką palei to paties namo garažus.

„Kitą kartą lekia iš karto per abu: per kiemą ir per kelią prie garažų, vyksta lenktynės, kas greičiau įveiks šias atkarpas“, – apie susidariusias judrias eismo sąlygas savo kieme pasakojo minėto namo bendrijos pirmininkas Antanas Valantiejus.

Jis skundžiasi, kad Molainių gatvės rekonstrukcija Kniaudiškių g. daugiabučio gyventojams tapo tikru nervų sistemos ir saugumo išbandymu. Vairuotojai lėkdami šiuo kiemu dažnai nė nenuima kojos nuo pedalo ir kartais skrieja 70 – 80 km/val. greičiu.

„Jau dvi mūsų mašinas kieme kliudė pravažiuodami, dar porą kartų vos spėjo per savo kiemą perbėgti patys gyventojai. Jaučiamės tarsi autostradoje, baisu ir į lauką išeiti, kad nenuneštų“, – nuogąstauja pirmininkas.

Užsitvėrė patys

Žmonės piktinasi, kad toks eismo organizavimas vakarinėje miesto dalyje per kiemus vyksta be namo savininkų įspėjimo ir sutikimo.

„Gal buvo galima kažkaip kitaip viską padaryti“, – svarsto A. Valantiejus.

Jo kaimynai nusprendė nesnausti ir, norėdami apsisaugoti nuo avarijų bei kitų nelaimių, savavališkai užsitvėrė Kniaudiškių namo kiemą. Įvažiavimą į jį žmonės barikaduoja padangomis. Dabar, pasak pirmininko, vieną dieną jos sudedamos, kitą dieną – pravažiuojančių svečių nuimamos.

Paskutinį kartą padangos kiemą „papuošė“ pastarąjį savaitgalį. Šis įvykis sukėlė aršias diskusijas ir internete. Kiemo šeimininkai tvirtino norintys apsaugoti save ir vaikus, o vairuotojai juokais grasė net ir uždegti jiems kliūvančias barikadas.

Tuo metu Kniaudiškių g. 95-ojo namo bendrijos pirmininkas jau ėmėsi ir griežtesnių veiksmų savo kiemui gelbėti. A. Valantiejus įteikė Panevėžio savivaldybei raštišką prašymą užtverti šią vietą pietiniame gale, o prie įvažiavimo pastatyti aklagatvio ženklą. Be to, gyventojai prašo valdžios sutvarkyti labai prasta keliuką prie garažų.

„Jau seniai jis duobėtas, o kai dabar dėl Molainių gatvės remonto toks eismas, danga visai suiro“, – skundėsi pirmininkas.

Atsakymų iš Savivaldybės jis dar negavo. Vairuotojų gyventojai prašo sąmoningumo ir siūlo važiuoti kitais keliais. Mat nežinia, kiek tęsis Molainių gatvės remontas, ir tokia situacija dar labiau apkartins žmonių kasdienybę.

Padeda vandeniu

Panevėžio savivaldybės Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas Dalius Vadluga sako, kad gyventojams pakentėti dar reikės keletą mėnesių. Savo ruožtu Savivaldybė esą Molainių gatvės rekonstrukcijos darbų rangovo prašo sausomis oro sąlygomis laistyti oficialiu apvažiavimu tapusį kelią palei Kniaudiškių g. 95-ojo namo garažus, kad nekiltų dulkės.

„Žmonės važiuoja, kur jiems arčiau, vyksta remonto darbai, tad reikia pakentėti. Jei vairuotojai elgiasi neleistinai, būtina pranešti policijai. Tokioje vietoje galima važiuoti tik 20 km/val. greičiu“, – sakė D. Vadluga ir pažadėjo būtinai nuvažiuoti įvertinti situacijos.

Panevėžio savivaldybė antrus metus tęsia Molainių gatvės atnaujinimo darbus – šiais metais tvarkoma likusi jos atkarpa iki Projektuotojų gatvės. Keičiami kelio pagrindai, klojama nauja asfalto danga, įrengiami bortai, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takas, dalis gatvės išplatės. Dėl rekonstrukcijos darbų Molainių g. nutrauktas ir autobusų eismas.

Prašoma sąmoningumo

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tadas Martinaitis teigė, kad šiuo metu rekonstruojamoje Molainių gatvėje eismas vyksta viena puse. Todėl vengdami kliūčių kelyje vairuotojai suka pro Kniaudiškių g. 95-ojo namo garažus. Dabar šioje vietoje jau stovi ir kelio ženklas, kad vairuotojai nesuktų į kiemą.

„Toks apvažiavimas yra oficialus, todėl jo savavališkai užtverti gyventojai neturi teisės. Aišku, Kelių eismo taisyklių negali pažeisti ir vairuotojai. Jei pastebimi tokie atvejai, prašome pranešti policijai“, – teigė pašnekovas.

Jo nuomone, dabar panevėžiečiams reikia apsiginkluoti supratingumu, nes mieste daugėja statybų, remonto darbų ir eismas nebėra toks patogus. Tačiau galiausiai nepatogumus atpirks saugios, naujai sutvarkytos gatvės.