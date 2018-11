Į renovuoto namo sieną nusitaikė vandalai

Renovuoto Panevėžio daugiabučio gyventojai, nebeapsikentę sutvarkytą sieną niokojančių vandalų išpuolių, priversti šauktis policijos pagalbos ir net jau mąsto apie naktinį budėjimą.

Tik praėjusiais metais renovuoto Ateities g. 34-ojo daugiabučio sienų plytelės išdaužomos jau ne pirmą kartą, o šį savaitgalį vandalai pasidarbavo net kelis kartus.

Namo bendrijos pirmininkės Elenos Danutės Šlekienės teigimu, pirmosios šešios plytelės ant vienos sienos sudaužytos dar praėjusių metų rudenį, šių metų gegužę dužo dar trys. Tąkart daugiabučio gyventojai niekur nesikreipė ir patys susidėjo naujas. Tačiau šio mėnesio įvykiai jau privertė net dukart šauktis policijos. Pasak pirmininkės, penkios plytelės suniokotos lapkričio 3-iąją, lapkričio 10-ąją – dar 4-ios, o kitą vakarą gyventojai vėl išgirdo dūžtančių plytelių garsą. E. D. Šlekienė užfiksavo, kad vandalai darbavosi likus ketvirčiui iki 18 val., o jau po pusvalandžio paskambino išsigandusi kaimynė – kažkas vėl daužė plyteles. Per vakarą šukėmis virto net 18-a plytelių.

Vandalai nusitaikė į galinę namo sieną, kur nėra langų. Kad siena daužoma, paprastai išgirsta tik šiame namo gale butus turintieji. Bet išlėkę į kiemą, gyventojai vandalų neaptinka – teranda jų piktybinio darbo rezultatus. Toje pusėje įrengta vaikų žaidimo aikštelė, netoliese – vaikų darželis, o artimiausi daugiabučiai, kurių gyventojai galėtų pamatyti, ne taip ir arti. Pasak pirmininkės, pro šią namo pusę niekas nė nevaikšto. Pernai gyventojai vandalizmu įtarė aludės klientus, trumpinančius kelią pro namą – gal kuriam pakilo ranka. Tačiau dabar pro šią vietą niekas nebevaikšto. Kai kurie gyventojai turi įtarimų, kad taip negražiai pokštauja jaunimas, tačiau įrodymų nėra.

„Ką įtarti – neaišku. Toje pusėje nėra langų, nė vienas nieko nematė. Pati gyvenu toliau“, – susirūpinusi E. D. Šlekienė.

Pirmininkė viliasi, kad paviešinus istoriją gal atsilieps mačiusieji kažką įtartino.

Svarsto patykoti

Vandalų niokojamo namo gyventojų teigimu, kenčia ir aplinkiniai daugiabučiai. Netoliese dviejų pastatų galinės sienos jau uždengtos skarda, tačiau ir pastaroji, pasak E. D. Šlekienės, vieno namo jau išpaišyta. Spręsti, kaip apsaugoti turtą, gyventojai kviečiami į susirinkimą. Žmonės svarsto, kad galbūt vertėtų įrengti vaizdo stebėjimo kamerą, o gal sumontuoti į judesius reaguojančią lempą ar netgi organizuoti budėjimus ir patiems patykoti vandalų.

Dabar nuniokoto namo gyventojai skaičiuoja nemenkus nuostolius – namo renovacija buvusi nepigi. Vienos plytelės kaina, pasak pirmininkės, siekia daugiau nei tris eurus, o pirkti reikia pakuotėmis. Negana to, jas reikia užsakyti. Be to, vandalai plyteles išdaužė maždaug iki antrojo aukšto, tad naujoms sudėti teks samdyti kraną. Pasipiktinę gyventojai atkreipė dėmesį, kad nusikaltimo vietoje rasti akmenys, kuriais ir daužyta namo siena, nėra tiesiog paimti iš gatvės, o balti, dekoratyviniai, naudojami gėlynuose ir panašiose vietose. Jos žiniomis, aplinkui tokių net nėra.

„Arba kažkam malonumas daužyti plyteles, arba kerštas, nes mūsų namas yra vienintelis toje vietoje,geriau renovuotas“, – mano namo gyventoja Vitalija.

Kitas daugiabučio gyventojas svarsto, kad tai greičiausiai jaunimo darbas – esą laisvės jiems dabar suteikta daug, o pareigų – jokių.

Įrengti kameras arba drausti

Netoliese nuniokoto Ateities g. 34-ojo daugiabučio yra M. Karkos pagrindinė mokykla. Jos sienos po renovacijos buvo nusiaubtos 2011 metais. Tąkart per mėnesį vandalai suskaldė ir nepataisomai sugadino keliolika mokyklos sieną dengiančių plokščių. Patirti nuostoliai siekė apie 20 tūkstančių litų. Pasak mokyklos direktoriaus Alfredo Paberžio, aplinkui pastatą sumontuotos kameros įrašė vaizdą ir nesunkiai pavyko nustatyti kaltininkus. Šitaip įkliuvę nepilnamečiai buvo teisiami. Kadangi mokyklos pastatas po renovacijos buvo privalomai apdraustas, nuostoliai įstaigai atlyginti. Nepaisant to, renovuotų sienų plokščių daužymas iki šiol – problema. Kartkartėmis kas nors pabando jas sugadinti, tačiau mokykla rado tam tikrą išeitį – naudoja atsparią, dažytą jūrinę fanerą.

„Jokio kito kelio nėra, tik nuolatinis stacionarus filmavimas – juk nepristovėsi ir nepribūsi “, – nuo vandalų kenčiantiems daugiabučio gyventojams pataria direktorius.

Ir siūlo pasvarstyti, ar nebūtų pigesnis variantas tiesiog apdrausti visą daugiabutį.