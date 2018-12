Renovuota mokykla – pigiau grybo

Nereikia nė kalėdinės akcijos, Panevėžio rajono valdžia dvejus metus bando už gyvenamojo namo kainą parduoti dar dažais tebekvepiančią buvusią Ėriškių mokyklą. Vis dėlto prieš dešimt metų už Europos Sąjungos lėšas renovuotas pastatas su žeme nesudomino nė vieno pirkėjo.

Panevėžio rajono savivaldybė ruošiasi jau septynioliktą kartą skelbti buvusios J. Balčikonio pagrindinės mokyklos Ėriškių kaime pardavimo aukcioną. Mokinių klegesio šiame pastate nebesigirdi jau ketverius metus, o pardavinėjamas jis nuo 2016-ųjų.

Savivaldybės Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėjos Aldonos Čiegytės teigimu, skelbti aukcionai nesulaukė nė vieno interesanto. Dėl siūlomo pirkinio buvo tik keletas susidomėjusiųjų telefono skambučių, spaudoje pasirodžius informaciniams skelbimams.

Pradžioje už vaizdingoje vietoje įsikūrusį pastatą, kuris likus šešeriems metams iki uždarymo renovuotas už beveik 250 tūkst. eurų (pakeisti langai, stogas, apšiltintos ir atnaujintos sienos), prašyta mažiausiai 89 tūkst. Dabar rengiant dar vieną aukcioną pradinė mokyklos kaina nukritusi jau iki 64,8 tūkst. eurų. Iš šios sumos 4,3 tūkst. eurų – už sklypą, ant kurio stovi statiniai.

Prižiūri seniūnas

Apie buvusios mokyklos renovacijos ekonomiškumą šiandien niekas nebešneka. Valdžia teisinasi, kad tokie darbai suplanuoti dėl tuomet besimokiusių vaikų: jiems buvo šalta, nejauku.

Dabar Ėriškių mokiniai autobusiukais vežiojami į artimiausias Upytės bei Ramygalos mokyklas. O parduodamos Ėriškių pagrindinės mokyklos pastatuose liko krūvos nereikalingų vadovėlių, kitų mokomųjų leidinių.

Visą paliktą turtą kartkartėmis apžiūri Upytės seniūnas Giedrius Koženiauskas.

„Seniūnija neturi pinigų mokyklai nupirkti, manau, tokiomis lėšomis negali pasigirti ir vietos bendruomenė, todėl pastatas laukia savo pirkėjo. Ką aš daugiau galiu pasakyti…“ – kalbėjo seniūnas.

Patys ėriškiečiai nėra itin patenkinti valdžios sprendimu prieš ketverius metus atimti iš jų kaimo šviesos šaltinį. Gal vienu metu esą vaikų ir mažėjo, bet dabar žmonės mato nemažai mokinių, kurie mokytis keliauja kitur.

Uždarytos mokyklos

Nepaisant kaimo žmonių optimistinių vilčių, Panevėžio rajono demografinė statistika negailestinga – per dešimtmetį čia mokinių sumažėjo nuo 6000 iki 3000. Dėl to, be Ėriškių mokyklos, uždaryta ir dar kelios švietimo įstaigos.

Nuo 2016-ųjų uždarytoje, pusantrų metų pardavinėtoje, bet taip pirkėjo ir nesulaukusioje Kurganavos mokykloje ruošiamasi įkurti neįgaliųjų dienos centrą. Šiuo metu pateikta paraiška ES finansavimui gauti.

Tuščias nuo 2017 metų rudens stovi ir Geležių pagrindinės mokyklos pastatas. Pasak Karsakiškio seniūnės Rimos Jaškūnienės, jis visiškai nenaudojamas ir nešildomas. Ambulatorijos reikmėms paliktas tik mokyklos bendrabutis bei kaimo žmonėms reikalingas šildomas socialinis dušas pačioje mokykloje. Geležių bendruomenė savo poreikiams turi patalpas to paties miestelio kultūros namuose.

Uždarius Geležių mokyklą, miestelio vaikai dabar važinėja į Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyrių ir Karsakiškio Strazdelio pagrindinę mokyklą. Ar Geležių mokykla taip pat pateks į aukcioną, dar nežinia – tokius sprendimus priima rajono Tarybos nariai.