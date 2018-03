Prokurorų kaltinimai vienam ligoninės vadovų subliūško

Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovai įsisuko į teismų karuselę. Neseniai už korupcinius nusikaltimus bei kitas nusikalstamas veikas valstybės tarnybai ir viešiems interesams iš darbo išmestas savo kadencijos taip ir nebaigęs ligoninės vadovas Ivanas Dorošas. Jo atsivestas pavaduotojas valdymui ir ekonomikai Rolandas Tatoris taip pat buvo priverstas minti teismų slenksčius – dėl netinkamo pareigų atlikimo. Tačiau Panevėžio apylinkės teismas nustatė, kad R. Tatorio veiksmuose nieko nusikalstamo nebuvo.

Penktadienį Panevėžio apylinkės teisme baigta nagrinėti byla, kurioje Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojas buvo kaltinamas dėl galbūt nusikalstamos veiklos. Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad R. Tatoris, nuo 2013 metų lapkričio dirbdamas ligoninės direktoriaus patarėju, o nuo 2014 metų birželio – direktoriaus pavaduotoju valdymui ir ekonomikai, galėjo pasinaudoti savo, kaip vieno iš įstaigos vadovų, tarnybine padėtimi priešingai ligoninės interesams.

Kaip nustatė tyrimą atlikę pareigūnai, 2014-ųjų kovą organizuodamas ligoninės viešuosius pirkimus, į paraišką R. Tatoris galbūt specialiai įrašė tokius techninius duomenis bei specifikacijos reikalavimus, kad pirkimų konkurse galėtų būti pateikiama tik vienintelio gamintojo medicinos įranga. Manoma, tokiu būdu buvo apribota galimybė konkurse dalyvauti kitiems gamintojams atstovaujantiems verslininkams. Nors ligoninė galėjo endoskopijos įrangą pirkti tiesiai iš gamintojo per jo atstovę, atviro konkurso laimėtoja buvo pasirinkta konsultavimu bei įvairia prekyba besiverčianti R. Tatorio pažįstamo bendrovė.

Įtariama, kad R. Tatoris žinojo, kad vienintelė konkurso dalyvė – jo pažįstamo vadovaujama uždaroji akcinė bendrovė – nėra oficiali minėtos įrangos gamintojo atstovė Lietuvoje, o ją ligoninei parduoda už gerokai didesnę, nei reali, kainą. Galiausiai Respublikinė Panevėžio ligoninė minėtai R. Tatorio pažįstamo vadovaujamai bendrovei už įrangą sumokėjo 134 tūkst. 358 eurus, kai pati ji šiuos gaminius iš oficialaus gamintojo atstovo Lietuvoje įsigijo už 91 tūkst. 888 eurus – tai yra daugiau nei 40 tūkst. eurų pigiau, nei netrukus pardavė ligoninei.

Lengviau atsikvėpė

Panevėžio apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Aidas Amparavičius teigė, kad prieš iįsidarbindamas šioje gydymo įstaigoje R. Tatoris dirbo vadovaujamą darbą vienoje uždarojoje akcinėje bendrovėje, kuri 2013–2014 metais pasirašė 14 sutarčių su Respublikine Panevėžio ligonine dėl medicinos įrangos pardavimo, priežiūros ir remonto. „Neatmetame galimybės, kad, puikiai žinodamas prekybos medicinos įranga niuansus, organizuodamas viešuosius pirkimus R. Tatoris galėjo šias žinias panaudoti priešingai ligoninės interesams“, – anksčiau yra teigęs A. Amparavičius.

Tačiau teismas R. Tatorį išteisino. Per tyrimą buvo nustatyta, kad viešųjų pirkimų komisiją sudarė trys nariai, ir R. Tatoris buvo tik vienas iš jų. Be to, ligoninė negalėjo įrangos pirkti tiesiogiai iš gamintojo – tą galima padaryti tik iš atstovų Lietuvoje. Taip pat, kadangi ligoninė negalėjo visos sumos sumokėti iš karto, bendra įrangos vertė išaugo. Kitų respublikinių ligoninių viešieji pirkimai parodė, kad įrangos, kurią įsigijo Respublikinė Panevėžio ligoninė, kaina buvo panaši ir kitose įstaigose, tad nėra pagrindo teigti, jog įstaiga permokėjo.

Per tyrimą taip pat nustatyta, kad papildomi techniniai duomenys bei specifikacijos reikalavimai buvo ne konkurencijai riboti, o tam, kad įsigytą įrangą būtų galima naudoti su kitais ligoninės turimais įrenginiais.

Po nuosprendžio paskelbimo R. Tatoris lengviau atsikvėpė. Teigė, kad visas šis procesas buvo itin nemalonus, todėl džiaugiasi, kad bent teismas išgirdo jo argumentus.

„Žinojau, kad nepadariau to, kuo esu kaltinamas. Bandžiau tą įrodyti ir prokurorams, bet mano argumentai buvo neįdomūs. Mano nuomonė nerūpėjo. Bet viskas pagaliau baigėsi“, – po teismo nuosprendžio sakė R. Tatoris.