Prieš atliekų tvarkytojus – tylus protestas

Naujoji tvarka, kai šiukšlių surinkimo mokestis skaičiuojamas nebe už išvežtą konteinerį, o pagal gyvenamojo būsto plotą ir jame registruotų žmonių skaičių, atsisuka prieš pačius atliekų tvarkytojus. Pirmųjų sąskaitų pernai sulaukusių Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonų gyventojų didelė dalis pasirinko tylųjį protestą – jų neapmokėti.

Praeitų metų lapkričio pabaigoje Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro (PRAC) išrašytos sąskaitos už atliekų surinkimą pasiekė daugiau nei 45 000 Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajono gyventojų. Jiems visiems apskaičiuota suma iš viso siekė 518 tūkst. eurų.

Nors su atliekų tvarkytoju gyventojai privalėjo atsiskaityti iki praėjusių metų gruodžio 31-osios, iki šiol daugiau nei trečdalis šiukšliavežiams tebėra skolingi.

Kruopščiausi pasirodė esantys biržiečiai – čia iš 13 772 sąskaitas gavusių gyventojų jas apmokėjo jau 85,8 proc. Panevėžio rajone iš 17 331 su atliekų tvarkytojais atsiskaitė 65,6 proc. Labiausiai atsiskaityti už šiukšlių išvežimą delsia pasvališkiai: iš 13 972 gyventojų šiukšliavežiams sumokėjo 56 proc.

„Suprasdami, kad sąskaitas žmonės gavo pirmą kartą, kilo labai daug neaiškumų, sankcijų nesusimokėjusiesiems kol kas netaikome. Dar pirmąjį ketvirtį lauksime mokėjimų“, – pripažįsta PRAC direktorius Gintautas Ulys.

Nepaklusniųjų laukia antstoliai

PRAC išsiųstos pirmosios sąskaitos, apskaičiuotos pagal įvestą dvinarį mokestį, sukėlė milžinišką ažiotažą. Gyventojai buvo šokiruoti jose radę įrašytus kaimynus ar net seniai mirusius asmenis, bet dar labiau piktinosi verčiami mokėti už atliekų tvarkymą, nors šiukšliavežių per gyvenimą savo kiemuose nėra matę. Visgi atliekų tvarkytojai nusiteikę mokestį išsireikalauti ir visų – ir tvarkingai vežusių atliekas, ir niekada to nedariusių kaimo žmonių.

„Tiems, kurių nuostata nemokėti, nes čia atseit yra nesąmonė, teks priminti tą pareigą. Mes, kaip mokesčio surinkėjai, įpareigoti atlikti savo darbą ir bus neišvengiamai taikomi visi skolos išieškojimo metodai“, – perspėja G. Ulys.

Anot jo, už šiukšlių išvežimą turės mokėti visi, net ir deklaruojantieji, kad esą nesukaupia atliekų,

„Tokia yra patvirtinta tvarka ir anksčiau ar vėliau teks jos laikytis. Tikrai nenutiks taip, kad kam nors nereikės mokėti. Daugiausia klausimų kyla tiems, kurie gyvenime konteinerių neturėjo. O mes jų klausiame, kodėl nesikreipė į vežėją? Būtų laiku pasiėmę konteinerį, būtų ir paslauga suteikta. Niekas neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės, jei pats nepasirūpina“, – teigė G. Ulys.

Visgi, anot jo, išlygų bus daroma įrodžiusiesiems, kad atliekų vežėjo prašę konteinerio, bet šis nebuvo pristatytas. Tokiems gyventojams PRAC skaičiuos tik pastoviąją mokesčio dalį, kurios dydis priklauso nuo gyvenamojo būsto ploto.

Pasak G. Ulio, PRAC jau yra sulaukęs gyventojų skundų, kad dėl konteinerio kreipėsi į konkursą vežti atliekas laimėjusią privačią įmonę „Švaros komanda“, tačiau šio taip ir negavo.

„Tokiu atveju gyventojai atleidžiami nuo kintamosios dalies mokėjimo, bet ji bus priskaičiuota įsipareigojimo laiku atvežti konteinerį neįvykdžiusiam vežėjui. Turime jau aštuonis tokius skundus“, – teigė G. Ulys.

Gresia nauja protesto banga

Anksčiau mokėdavę tik už tiek šiukšlių, kiek išveža, nuo spalio 1-osios ir Panevėžio rajono žmonės priversti atseikėti atliekų tvarkytojams ne pagal realų išvežamą kiekį, o savivaldybių tarybų patvirtintas normas ir gyvenamojo būsto plotą.

Pagal naują tvarką už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava: mokestį už šiukšlių išvežimą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Pastoviosios dydis priklauso nuo turimo nekilnojamojo turto paskirties ir ploto. Kita – kintamoji, atliekų mokesčio dalis individualių namų gyventojams nustatyta pagal konteinerių skaičių, tūrį, ištuštinimo dažnį. Tačiau atliekų tvarkymo taisyklėse nurodyta, kad iš vienos namų valdos per metus negali būti išvežta mažiau nei 8 konteineriai per metus.

Pavyzdžiui, 100 kv. m individualiame name gyvenantis asmuo, per metus išvežantis 8 konteinerius po 240 l, atliekų tvarkytojams per metus turės sumokėti 41,6 euro – po 3,4 euro per mėnesį.

Naujoji tvarka sukėlė masinį Panevėžio rajono gyventojų pasipiktinimą. Metodiką, kai atliekų tvarkymo mokestis priklauso ne nuo išvežamų šiukšlių kiekio, bet dargi ir nuo būsto dydžio, žmonės įvardijo kaip naudingą atliekų tvarkytojams, bet nesąžiningą gyventojų atžvilgiu.

Visgi jau netolimoje ateityje gresia kilti dar vienai Panevėžio apskrities gyventojų protesto bangai.

Dar vienas brangimas

PRAC direktoriaus teigimu, šiuo metu visos Panevėžio apskrities gyventojams galiojantys atliekų tvarkymo įkainiai apskaičiuoti pagal esamas vežėjų sąnaudas ir vadinamąjį vartų – atliekų įvežimo į sąvartyną – mokestį.

Tačiau jau nuo šių metų vasario už toną mišrių komunalinių atliekų, įvežamų į sąvartyną Dvarininkų kaime, vežėjams mokestis kils net 28 proc.

Pasak G. Ulio, rajono gyventojams šios sąnaudos dar nėra įskaičiuotos į atliekų surinkimo kainą, tačiau šioji turės būti peržiūrima kartą per metus.

Direktorius teisinasi, jog šitaip drastiškai atliekų įvežimo į sąvartyną mokestį PRAC kelia esą dėl augančių įmonės sąnaudų. Atliekų tvarkytojams auga Vyriausybės nustatomas vadinamasis taršos mokestis – pernai mokėjęs 3 eurus už toną atliekų, šįmet 5 eurus, kitąmet PRAC valstybei turės sumokėti 22 eurus už kiekvieną pašalintą toną.

Be to, PRAC planuoja naujos sąvartyno sekcijos statybas už 1,5 mln. eurų. Šiuo metu įmonė yra paskelbusi viešųjų pirkimų konkursą rangos darbams atlikti. Kadangi ES finansavimo tam neskiria ir bendrovė sąvartyną plės savo ir iš banko skolintomis lėšomis, šios sąnaudos ateityje taip pat bus įskaičiuotos į atliekų surinkimo mokestį.

Vieną piktų gyventojų antplūdį jau atlaikiusios savivaldybės ramina, kad, nepaisant išaugsiančių atliekų tvarkytojo išlaidų, bent jau kol kas kelti šiukšlių išvežimo mokestį nenumatančios.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Tomo Juknos teigimu, panevėžiečiams nuo šių metų sausio įsigaliojusių naujų atliekų tvarkymo tarifų neplanuojama keisti artimiausius porą metų.

Rajono Savivaldybės Architektūros skyriaus specialistė Sigita Biveinienė kaimo žmones irgi guodžia, kad bent jau metus kaina neturėtų kilti.

„Pagal rinkliavos nuostatus turime metus palaukti ir atlikti sąnaudų analizę“, – bent jau laikiną štilį įsiaudrinusiems gyventojams žada specialistė.

Prievolė visoms

Aplinkos viceministro Daliaus Krinicko teigimu, dvinarį mokestį už atliekų surinkimą savivaldybės privalėjo pasitvirtinti dar 2016-ųjų pirmąjį pusmetį. Ministerijos duomenimis, tą jau yra padariusios visos savivaldybės. Anot viceministro, savivaldybės galėjo pasirinkti, pagal ką skaičiuoti naująjį įkainį, –gyventojų skaičių, būsto plotą, konteinerių skaičių.

„Teismai pasisakę, kad mokestis pagal būsto plotą yra lengviausiai ir tiksliausiai apskaičiuojamas ir prognozuojamas. O sudėtingiausias, bet tiksliausias būdas – pagal atiduodamų atliekų kiekį“, – teigė D. Krinickas.