Prie miesto patrauklumo prisideda ir renovacija

Recepto, kaip į regionus pritraukti jaunus žmones, vis dar ieškoma. Panevėžys per dešimtmetį nukraujavo gana skaudžiai – vienetai jaunuolių, išvykę studijuoti į didžiuosius miestus, vėliau grįžta į gimtąjį miestą.

Jaunimas atvirauja, kad likti savame mieste juos paskatintų gerai atlyginamas darbas, tačiau ne mažiau svarbi ir miesto infrastruktūra bei patraukli gyvenamoji aplinka. Patrauklumą kuria ne tik viešųjų erdvių pritaikymas šeimų poreikiams, aktyviam laisvalaikiui, bet ir namai, kuriuose gyvenama. Nekilnojamojo turto ekspertai atkreipė dėmesį, kad Panevėžyje jaunos šeimos pirmojo savo būsto daugiausia ieško naujesniuose ar renovuotuose namuose.

Kaip pasakojo 27-erių Milda Rakauskienė, kai su vyru prieš dvejus metus pradėjo dairytis nuosavo gyvenamojo būsto, vienas iš reikalavimų buvo paties daugiabučio būklė. Pasak moters, butą visuomet galima įsirengti pagal savo norus ir poreikius, bet namo išvaizda ir techninė būklė priklauso jau nuo gyventojų daugumos. Kita vertus, iš daugiabučio būklės ir jo aplinkos galima daug ką pasakyti ir apie kaimynus – paprastai ten, kur yra stiprios ir veiklios bendrijos, ir namai tvarkingi.

„Kol įsigijome nuosavą būstą, teko pagyventi ne viename nuomojamame bute. Tad renkantis savo namus tvirtai žinojome, ko norime. Mums, kaip jaunai šeimai, įpirkti naujos statybos būstą buvo sudėtinga, tad rinkomės butą renovuotame name“, – pasakojo moteris.

Nors renovuotame name būstai šiek tiek brangesni, tačiau ilguoju periodu yra sutaupoma, mat sąskaitos už šildymą, palyginti su analogiškais, tik nerenovuotais namais, yra kartais net per pusę mažesnės, be to, gerokai mažiau tenka mokėti už paties namo priežiūrą.

„Mums, turintiems mažų vaikų, svarbu buvo ir tai, kad namuose patys galėtume reguliuotis temperatūrą kambariuose. Be to, ne mažiau svarbi ir namų estetika, juk čia praleidžiame labai daug laiko. O kai namas gražus, ir aplinka džiugina akį. Vis dar negalime atsidžiaugti, kad apsisprendėme savo pirmąjį būstą pirkti būtent renovuotame name“, – kalbėjo M. Rakauskienė.

Renovacijos privalumai

Panevėžio savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas Daumantas Simėnas įsitikinęs, kad bet kokiam žmogui jaustis gerai reikalinga graži aplinka. O jaunoms šeimoms svarbūs ir kiti dalykai – kad mieste ar gyvenamojoje aplinkoje būtų kuo daugiau pasivaikščiojimo takų, vaikų žaidimo aikštelių bei sporto aikštynų, jog jų atžalų laisvalaikis būtų kuo aktyvesnis. Panevėžys, palyginti su kitais didžiaisiais miestais, neturi tokių problemų kaip darželių ar mokyklų trūkumas, nėra ir tokių milžiniškų kamščių – tai miestas, idealus kurti šeimą ir auginti vaikus, tad tereikia rasti būdų, kaip jaunus žmones prisivilioti į miestą ar padaryti taip, jog šie tiesiog neišvyktų.

„Mes dažnai neįvertiname, kad mūsų miestas labai kompaktiškas ir patogus gyventi, juk iki bet kurio didesnio miesto – vos valandos kelias automobiliu. Manau, kad dar neišnaudojome visų resursų, kaip būtų galima pritraukti jaunimą likti savo gimtajame mieste. Viena tokių galimybių, kuria jau galima pasinaudoti, – valstybės parama pirmajam savo būstui regionuose“, – sakė D. Simėnas.

Be abejo, svarbu, kad Panevėžyje renovacijos mastai ir toliau išlaikytų savo pagreitį. Jauni žmonės paprastai tiek būstą, tiek vietą, kuriame jis stovės, renkasi pagal tai, kiek būtų patrauklu ir patogu gyventi.

„Gyventi name, kuris nėra energetiškai efektyvus ir jame šalta, ar gyventi renovuotame, šiltame ir jaukiame name – didžiulis skirtumas. O ir kaštai tokio būsto išlaikymo yra mažesni“, – sakė D. Simėnas.

Be to, ir pati miesto Savivaldybė, palaikydama renovacijos idėją, savotiškai prisideda prie gražesnės ir patrauklesnės aplinkos kūrimo prie renovuotų daugiabučių. Dar šių metų pavasarį miesto Taryboje buvo patvirtintas sprendimas, kad vienas iš kriterijų, suteikiantis pirmumą tvarkant prie daugiabučio esančias įvažas, automobilių stovėjimo aikšteles, šaligatvius ar vaikų žaidimo aikšteles, yra renovuotų daugiabučių skaičius gyvenamojoje vietovėje. Kuo daugiau renovuotų daugiabučių – tuo didesnė tikimybė greičiau susitvarkyti infrastruktūrą ar sulaukti naujos žaidimų aikštelės.