Po motociklininko šalmu – žavi panevėžietė

Greitis, plūstantis adrenalinas ir garsus motoro griausmas – tokią kasdienybė pasirinkusi Erika Čečienė visai nesigaili. Priešingai, sako, jeigu tik galėtų, atsisakytų kelionių automobiliu ir visur keliautų ne kuo kitu, o motociklu.

Šeimos žmogumi save laikanti 28-erių metų panevėžietė Erika Čečienė juokiasi, kad nėra tipiška moteris, nes neturi jokio potraukio moteriškiems atributams: nagų lakui, makiažui ar riestoms blakstienoms. Kur kas labiau dviejų dukrelių mamą traukia motociklai.

Kaltas vyras

Per jaukų pokalbį lauko terasoje į savo vyrą Dainių meiliai žvilgčiojanti Erika juokiasi, kad antroji pusė, su kuria susipažino prieš dvylika metų, ir yra didžiausia kaltininkė, kodėl ji taip susidomėjusi automobiliais ir motociklais.

Nors tokią aistrą sako jautusi visuomet, startą davęs Dainius – tai jis sukęs ratus su mylimąja, mokęs ją meistriškai valdyti automobilį, kol ji gavo vairuotojo teises.

Eriką žavi įvairus ekstremalus sportas, o širdis nuolat šaukiasi adrenalino dozės, greičio. Tad, kaip tvirtina, nenuostabu, kad išmokusi vairuoti automobilį panoro sėsti ir prie motociklo vairo. Artimieji, jai pareiškus norą mokytis vairuoti motociklą, buvo skeptiškai nusiteikę. Bandė atgrasyti moterį, argumentuodami, kad yra dailioji, silpnoji lytis, dviejų vaikų mama.

Eriką bandė atkalbėti ir jos mama – tvirtino neleisianti dukrai užsiimti šia veikla.

„Bet ką mama gali pasakyti 28-erių metų dukrai, turinčiai du vaikus?“ – šiltai nusišypso jauna panevėžietė.

Dabar istorija kartojasi. Nors poros dukrelės dar mažos, E. Čečienė įsitikinusi: sekti tėvų pėdomis ji vaikams neleis.

„Nenorėčiau, kad jie tai darytų. Žinau, kokia tai pavojinga transporto priemonė“, – lakoniškai nukerta.

Ekstremalė siekti savo svajonės nutarė praėjusių metų pavasarį. Nieko nelaukusi ji žingsniavo vairavimo mokyklos link ir netrukus jau sukosi su motociklu mokymo aikštelėje. E. Čečienė užsispyrė norinti išlaikyti vairavimo egzaminą iš pirmo karto, tad dirbo atsakingai ir sunkiai. Jos svajonei buvo lemta išsipildyti.

Praėjus daugiau nei metams, E. Čečienė išsiaiškino, kad šis jos noras buvo užkoduotas kraujyje. Artimoje Erikos aplinkoje vairuojančiųjų motociklus nebuvo, bet paaiškėjo, kad išmokti jį valdyti buvo didžioji mamos svajonė, nors pati aktyviai priešinosi tokiam Erikos žingsniui. Deja, ji liko neįgyvendinta. Moterys planavo kartu mokytis vairavimo meno, bet Erikos mama nukėlė savo svajonę neribotam laikui.

Prie šviesoforo trumpam stabtelėjusią motociklininkę vyrai vairuotojai sutinka su šypsena, o neretai ir pasignalizuoja, kelia nykštį ar ragina palenktyniauti.

„Visiems neįprasta, visi smalsiai žiūri“, – nusišypso pašnekovė.

Vienu šūviu – du zuikiai

Dar nebaigus mokytis vairuoti, Erikos vyras nupirko jai svajonių motociklą „Kawasaki ER650“. Erika juokiasi prisiminusi pirkimą. Iš Kauno į Vilnių važiavo apžiūrėti galingo, daugiau nei du šimtus sveriančio „litrinio“ motociklo. Tačiau pusiaukelėje internete atradusi kitą skelbimą ir susižavėjusi street stiliaus „Kawasaki ER650“, pora apsisuko ir nudūmė į kitą pusę, Šiaulių link.

„Gerai, kad ir nepirkome to galingo, nes ir šito galios užtenka, ypač pradedančiam vairuotojui“, – dabar sako ekstremalė.

E. Čečienės tvirtinimu, toks vyro žingsnis buvo ir jo užslėptos svajonės išsipildymas. Dainius norėjęs sėsti ant krosinio motociklo, tačiau, žinodamas žmonos aistrą, nenorėjo jos nuliūdinti.

D. Čečys rado sprendimą: nupirkęs sutuoktinei plentui skirtą motociklą, pats įsigijo išsvajotąjį krosinį.

Pasiteiravus, ar nesinorėjo įsigyti tokio, kuriuo galėtų vežti ir vaikus, pavyzdžiui, vadinamojo čioperio, Erika sako mananti, kad juo ne mieste dera važinėti, o keliauti su šeima. To ji pati šiuo metu negalinti įgyvendinti, tad džiaugiasi savo manevringu, gana žemu, kaip sako, moterišku, motociklu. Pastarojo ateinančius trejus ketverius metus ji dar nesiruošia nurašyti.

„Jis gana naujas – 2014 metų. Jeigu būtų senas, galbūt ir norėtųsi atsinaujinti. Dabar nematau tikslo investuoti didelius pinigus“, – paaiškina.

Atsakinga vairuotoja

Nors sutuoktiniams kartu važinėtis nepavyksta – Dainius nurūksta miškais, o Erika – plentu, pora įsitikinusi, kad svarbu tikėti ir pasitikėti vienas kito sugebėjimais. Deja, ne visuomet tai pavyksta padaryti.

Gimus antrai dukrai, kuriai dabar vos keturi mėnesiai, E. Čečienė visai neseniai tik pirmą kartą šį sezoną sėdo ant motociklo. Suplanavusi apvažiuoti nedidelį ratą miesto gatvėmis, ji lėtai pajudėjo į kelią.

„Išvažiavau iš lėto, nes kiekvieną sezoną, net jeigu vairuoji nemažai metų, atsisėdi lyg iš naujo. Tik vyrai to nepripažįsta“, – nusišypso pašnekovė.

Nors, jos akimis, užtruko neilgai, grįždama pamatė į automobilį sėdantį savo sutuoktinį – šis išsiruošė ieškoti Erikos. Tą kartą moteriai tai sukėlė šypseną, tačiau sako puikiai suprantanti tokius jo veiksmus, nes ir pati elgiasi lygiai taip pat.

„Juk tiek nedaug tereikia“, – atsidūsta ji.

Pačiai Erikai dar neteko patirti nelaimės vairuojant motociklą. Sako, kad kiek galingiau paspaudžianti tik ten, kur yra geras, lygus kelias, kur nepasitaikys žvyro ar duobių.

Kartą moteriai vis dėlto sukirbėjo noras išbandyti savo motociklą – Erika pasiekė 190 kilometrų per valandą greitį.

„Buvo labai geras kelias, nesimatė automobilių, žinojau, kad nėra šalutinių kelių“, – prisiminė.

Tačiau kai kelias labai susiaurėjo, teko sumažinti greitį. Erika prisipažįsta pristabdžiusi ne dėl to, jog motociklas nėra galingas, bet todėl, kad apėmusi baimė.

„Kai pasižiūri į spidometrą, sugrįžta blaivus protas ir pradedi galvoti ne tik apie tai, kas vyksta dabar, bet kas laukia namuose“, – sako motociklininkė.

Mieste E. Čečienė neatsakingai nelaksto – stengiasi neviršyti greičio, laikosi tokių pačių reikalavimų ir saugaus eismo taisyklių kaip ir vairuodama automobilį.

Ekstremalių pojūčių mėgėja patikina padangų nesvilinanti. Nors vyras kartais paskatina kiek paišdykauti, Erikai svarbiausias saugumas. Reikia, pasak jos, neužmiršti, kad motociklininkų automobilių vairuotojai dažnai paprasčiausiai nemato.

„Jeigu važiuodamas pastebi besirikiuojantį automobilį, geriau iš anksto pristabdyti, nes beveik gali garantuoti, kad tavęs nepamatys“, – tvirtina panevėžietė.

Pasak jos, sunku apsakyti, koks jausmas apima jaučiant greitį, vėją – reikia išbandyti savo kailiu.

„Man tai – didelis malonumas“, – sako E. Čečienė ir prisipažįsta, kad atsisėdus ant motociklo nuo pečių nukrenta net patys didžiausi rūpesčiai.

Dar daugiau ekstremalių pojūčių

Adrenalino troškimas jauną moterį traukia ne tik plieninių žirgų link. Ateityje Erika sako svarstanti gauti ir vilkiko vairuotojo pažymėjimą.

„Vyrui esu užsiminusi, kad norėčiau išmokti vairuoti didelių gabaritų transporto priemonę. Man patinka viską mokėti, aš viskuo domiuosi“, – atvirai sako E. Čečienė.

Smalsi panevėžietė tvirtina kartą taip užsispyrusi, kad vos nestojusi mokytis autošaltkalvio specialybės. Sako, greičiausiai čia ir vėl bus prisidėjęs sutuoktinis, kuris ir pats ilgus metus dirba su automobilių važiuoklėmis.

Nesunkiai galinti nustatyti nedidelius mašinų gedimus, Erika savo automobilio ir motociklo priežiūra pati nesirūpina – šiuos darbus perleidžia sutuoktiniui.

Neretai apsilankydavusi vyro darbe, ji sako ir pati pasidariusi jautresnė automobilių garsams. Juokiasi, kad įsėdusi į draugių automobilius galinti išgirsti bildesius, kurių jos negirdi.

„Moterys neturi bijoti vyrų požiūrio, nes mūsų teisės jau seniai yra lygios“, – įsitikinusi E. Čečienė.

Tad visas norinčias pabalnoti plieninį žirgą ir paganyti vėją laukuose panevėžietė skatina nedelsti ir imti veikti. Jeigu nori išmokti važiuoti motociklu, sako ji, tereikia užsirašyti į vairavimo kursus ir mokytis.

„Pirkti motociklą ar ne – kiekvienas turi nuspręsti pats, žinoma, būtina atsižvelgti į savo finansines galimybes. Tačiau nereikia pamiršti, kad jam turi būti skirta vieta ne tik vasarą, bet ir žiemą. Be visa to, motociklu reikės ir važinėti. Kas iš to, jeigu tik turėsi pažymėjimą, kiek iš to bus naudos?“ – svarstė pašnekovė.