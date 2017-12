Pėsčiųjų perėjoje sužalotas girtas dviratininkas

Šeštadienio vakarą Panevėžyje, Molainių g., pėsčiųjų perėjoje partrenktas ir sužalotas dviratininkas.

Nelaimė įvyko apie 19 val. Automobilį „VW Multivan“ vairavęs blaivus 71-erių vyras nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje nepastebėjo iš kairės pusės į gatvę išvažiavusio dviratininko ir jį kliudė. Dviratininkas tamsoje buvo sunkiai matomas – nevilkėjo šviesą atspindinčios liemenės, nors dviračio priekyje degė baltos spalvos žibintas, gale raudonos spalvos žibintas nedegė. Be to, dviratininkas per perėją važiavo, nors kelių eismo taisyklės reikalauja dviratį per gatvę vesti.

Eismo įvykio metu apgadintas ir dviratis, ir automobilis.

Respublikinėje Panevėžio ligoninėje dviratininkui nustatyta dešinės blauzdos plėštinė žaizda, kairės blauzdos nubrozdinimas, dubens lūžimas. Paaiškėjo, kad sužaloto 61-erių vyriškio dargi būta ir neblaivaus. Jam nustatytas 1,25 prom. girtumas. Nukentėjusysis paguldytas į traumatologijos skyrių.